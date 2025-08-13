You are Here
অস্কার, টনি, গ্র্যামি এবং আরও অনেকের জন্য তারিখগুলি
News

অস্কার, টনি, গ্র্যামি এবং আরও অনেকের জন্য তারিখগুলি

সর্বশেষের সাথে আপডেট হয়েছে: এমি মরসুম আমাদের উপর রয়েছে, এবং ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডগুলি এতটা পিছনে নয়-ট্রফি শো-ভিত্তিক কী এগিয়ে রয়েছে তা দেখার সময়।

এখানে পুরষ্কার শো এবং মনোনয়নের তারিখের একটি তালিকা রয়েছে। আপডেটের জন্য প্রায়শই ফিরে চেক করুন।

আগস্ট

23: এলএমজিআই পুরষ্কার

23: এএএফসিএ টিভি অনার্স

সেপ্টেম্বর

6-7: ক্রিয়েটিভ আর্টস এমি অ্যাওয়ার্ডস

13: ম্যাকগুফিন পুরষ্কার (সম্পত্তি মাস্টার্স গিল্ড)

14: প্রাইমটাইম এমি পুরষ্কার

অক্টোবর

6: ছাত্র একাডেমি পুরষ্কার

8: আর্টিওস অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন, নন-ফিল্ম বিভাগ (কাস্টিং সোসাইটি)

17: দিনের সময় এমি পুরষ্কার

23: বিলবোর্ড ল্যাটিন সংগীত পুরষ্কার

28: গোথাম ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন

নভেম্বর

2: বাফটা অনার্স (ফিল্ম, টিভি, গেমস)

7: গ্র্যামি পুরষ্কার মনোনয়ন

14: মিডিয়া পুরষ্কারে হলিউড সংগীত

16: গভর্নর পুরষ্কার

ডিসেম্বর

1: গোথাম ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস

4: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার টিভি মনোনয়ন

5: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার চলচ্চিত্রের মনোনয়ন

8: গোল্ডেন গ্লোব পুরষ্কার মনোনয়ন

16: এসসিএল পুরষ্কার মনোনয়ন (সুরকার ও গীতিকার সোসাইটি)

17: আর্টিওস অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন, ফিল্ম বিভাগ

2026

জানুয়ারী

3: পাম স্প্রিংস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরষ্কার

4: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার

7: এসএজি পুরষ্কার মনোনয়ন

7: আর্ট ডিরেক্টর গিল্ড পুরষ্কার মনোনয়ন

8: এএসসি পুরষ্কার মনোনয়ন (আমেরিকান সোসাইটি অফ সিনেমাটোগ্রাফার)

9: পিজিএ পুরষ্কার মনোনয়ন

11: গোল্ডেন গ্লোব পুরষ্কার

13: জাতীয় পর্যালোচনা পুরষ্কার গালা

22: অস্কার মনোনয়ন

27: লেখক গিল্ড পুরষ্কার মনোনয়ন

27: এসি এডি অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন (আমেরিকান সিনেমা সম্পাদক)

ফেব্রুয়ারি

1: গ্র্যামি পুরষ্কার

6: এসসিএল পুরষ্কার

7: ডিজিএ পুরষ্কার

15: স্পিরিট অ্যাওয়ার্ডস

26: আর্টিওস পুরষ্কার

27: এসি এডি পুরষ্কার

28: পিজিএ পুরষ্কার

28: আর্ট ডিরেক্টর গিল্ড পুরষ্কার

মার্চ

1: কেস পুরষ্কার

8: লেখক গিল্ড পুরষ্কার

8: এএসসি পুরষ্কার

8: গোল্ডেন রিল পুরষ্কার

15: একাডেমি পুরষ্কার

এপ্রিল

28: বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পুরষ্কার উপস্থাপনা

সম্পর্কিত: অস্কার সেরা অভিনেত্রী বিজয়ী গ্যালারী

সম্পর্কিত: প্রতিটি অস্কার সেরা ছবি বিজয়ী

সম্পর্কিত: সমস্ত সেরা অভিনেতা অস্কার বিজয়ীরা 1929 এ ফিরে এসেছেন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।