অস্কার, টনি, গ্র্যামি এবং আরও অনেকের জন্য তারিখগুলি

সর্বশেষের সাথে আপডেট হয়েছে: এমি মরসুম আমাদের উপর রয়েছে, এবং ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডগুলি এতটা পিছনে নয়-ট্রফি শো-ভিত্তিক কী এগিয়ে রয়েছে তা দেখার সময়।
এখানে পুরষ্কার শো এবং মনোনয়নের তারিখের একটি তালিকা রয়েছে। আপডেটের জন্য প্রায়শই ফিরে চেক করুন।
আগস্ট
23: এলএমজিআই পুরষ্কার
23: এএএফসিএ টিভি অনার্স
সেপ্টেম্বর
6-7: ক্রিয়েটিভ আর্টস এমি অ্যাওয়ার্ডস
13: ম্যাকগুফিন পুরষ্কার (সম্পত্তি মাস্টার্স গিল্ড)
14: প্রাইমটাইম এমি পুরষ্কার
অক্টোবর
6: ছাত্র একাডেমি পুরষ্কার
8: আর্টিওস অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন, নন-ফিল্ম বিভাগ (কাস্টিং সোসাইটি)
17: দিনের সময় এমি পুরষ্কার
23: বিলবোর্ড ল্যাটিন সংগীত পুরষ্কার
28: গোথাম ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন
নভেম্বর
2: বাফটা অনার্স (ফিল্ম, টিভি, গেমস)
7: গ্র্যামি পুরষ্কার মনোনয়ন
14: মিডিয়া পুরষ্কারে হলিউড সংগীত
16: গভর্নর পুরষ্কার
ডিসেম্বর
1: গোথাম ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস
4: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার টিভি মনোনয়ন
5: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার চলচ্চিত্রের মনোনয়ন
8: গোল্ডেন গ্লোব পুরষ্কার মনোনয়ন
16: এসসিএল পুরষ্কার মনোনয়ন (সুরকার ও গীতিকার সোসাইটি)
17: আর্টিওস অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন, ফিল্ম বিভাগ
2026
জানুয়ারী
3: পাম স্প্রিংস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরষ্কার
4: সমালোচকদের পছন্দ পুরষ্কার
7: এসএজি পুরষ্কার মনোনয়ন
7: আর্ট ডিরেক্টর গিল্ড পুরষ্কার মনোনয়ন
8: এএসসি পুরষ্কার মনোনয়ন (আমেরিকান সোসাইটি অফ সিনেমাটোগ্রাফার)
9: পিজিএ পুরষ্কার মনোনয়ন
11: গোল্ডেন গ্লোব পুরষ্কার
13: জাতীয় পর্যালোচনা পুরষ্কার গালা
22: অস্কার মনোনয়ন
27: লেখক গিল্ড পুরষ্কার মনোনয়ন
27: এসি এডি অ্যাওয়ার্ডস মনোনয়ন (আমেরিকান সিনেমা সম্পাদক)
ফেব্রুয়ারি
1: গ্র্যামি পুরষ্কার
6: এসসিএল পুরষ্কার
7: ডিজিএ পুরষ্কার
15: স্পিরিট অ্যাওয়ার্ডস
26: আর্টিওস পুরষ্কার
27: এসি এডি পুরষ্কার
28: পিজিএ পুরষ্কার
28: আর্ট ডিরেক্টর গিল্ড পুরষ্কার
মার্চ
1: কেস পুরষ্কার
8: লেখক গিল্ড পুরষ্কার
8: এএসসি পুরষ্কার
8: গোল্ডেন রিল পুরষ্কার
15: একাডেমি পুরষ্কার
এপ্রিল
28: বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পুরষ্কার উপস্থাপনা
