অস্কার হিসাবে ইস্টেন্ডার্সের জ্যাক র‌্যাগিং প্রথম বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজে স্বীকারোক্তি দেয় সাবান

কিশোরী তার পেট আঁকড়ে ধরে ইস্টেন্ডার্সের একটি নীল গেটের বিপরীতে ঝুঁকে পড়ার সাথে সাথে জ্যাক উদ্বেগের দিকে তাকিয়ে
জ্যাক ব্র্যানিং অস্কার ব্র্যানিংয়ে ক্ষিপ্ত (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

এই নিবন্ধটিতে আজ রাতের ইস্টেন্ডার্সের জন্য স্পোলার রয়েছে, যা এখনও টিভিতে প্রচারিত হয়নি তবে বিবিসি আইপ্লেয়ারে এখন দেখার জন্য উপলব্ধ।

অস্কার ব্র্যানিং (পিয়েরে মাউলিয়ার) প্যাট্রিক ট্রুম্যানকে (রুডলফ ওয়াকার) আক্রমণ করার বিষয়ে অজান্তেই স্বীকার করার সময় জ্যাক ব্র্যানিং (স্কট ম্যাসলেন) আজ রাতের ইস্টেন্ডার্সে ক্রোধের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কিশোরী তার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছিল এমন একজন প্রবীণ সহযোগীকে অর্থ প্রদান করার আশায় বুকিদের কাছ থেকে তার জয়ের চুরি করার জন্য তার বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।

যাইহোক, তিনি প্যাট্রিক বাড়িতে পৌঁছানোর সময় দর কষাকষি করেননি, এবং যখন তিনি চোরকে নগদ অর্থ নিয়ে যাওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তারা একটি ঝগড়াটে পড়েন, প্যাট্রিক মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

আক্রমণটি পেনশনারকে হাসপাতালে ভর্তি করে রেখেছিল, তবে ধন্যবাদ, তিনি কিছু দিন পরে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

যদিও এর পরিণতি ছাড়াই হয়নি, কারণ প্যাট্রিক বিরতি থেকেই বড় উদ্বেগের সাথে ভুগছেন।

অস্কার, কালো পোশাক পরে, ইস্টেন্ডার্সের একটি খামে একটি মশাল জ্বলজ্বল করে
অস্কার প্যাট্রিক ট্রুম্যানের বাড়িতে প্রবেশ করেছিল (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

তবে তিনি একমাত্র নন, কারণ অস্কারের ঝামেলা তাকে আলবার্ট স্কোয়ারে অনুসরণ করেছে এবং তাকে হুমকি দিয়েছিল এবং নিজেকে আক্রমণ করেছে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে ঠগরা এখনও তার পরেও তার পরে থাকতে পারে, অস্কার একটি ছুরি আটকে রেখেছিল, কেবল এটি আতঙ্কে পিটার বিলে (টমাস আইন) এ টানতে।

আজ রাতের পর্বে, জ্যাক ব্র্যানিং (স্কট মাসলেন) অস্কার এবং হাওয়ে ডেনস (ডেলরয় অ্যাটকিনসন) এর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার কারণে নীচে পৌঁছতে দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

অস্কার ইস্টেন্ডার্সে পিটারের সাথে তর্ক করে
অস্কার পিটার বিলে একটি ছুরি টানলেন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

দর্শকরা জানতে পারবেন যে হাওয়ে প্রমাণ পেয়েছিল যে অস্কার প্যাট্রিকের আক্রমণকারী ছিল এবং তার নীরবতার বিনিময়ে তাকে এবং লরেন ব্র্যানিংকে (জ্যাকলিন জোসা) ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন।

তার অপরাধকে সহজ করার জন্য অস্কার প্যাট্রিকের পক্ষে সাহচর্য সরবরাহ করে আসছে, যদিও এটি হাওয়িকে ভুল উপায়ে ঘষে এবং তাদের সাম্প্রতিক স্কোয়াবলগুলির জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে।

লরেন যখন জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি অস্কারকে দেখেন কিনা, তখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি প্যাট্রিকের স্ট্যাগ ডু -তে হাওয়ের সাথে স্ক্র্যাপ করেছিলেন, লরেনকে জিজ্ঞাসা করার আগে তিনি জানতেন যে সে কী সম্পর্কে জানত।

লরেন কোনও জ্ঞান অস্বীকার করেছেন, তার শোক প্রকাশ করেছেন যে হাওয়ে একটি সহিংস বিক্ষোভের সাথে জড়িত থাকবে।

এটি সমস্ত প্যাট্রিকের স্ট্যাগ ডুতে লাথি মেরেছিল (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

যখন জ্যাক জোর দিয়েছিল যে তারা কিছু লুকিয়ে রেখেছে, লরেন উল্লেখ করেছিলেন যে অস্কার মুখী এবং প্রায়শই মারামারি বাছাই করে।

তিনি এই প্রকাশ করে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কিশোর আটক কেন্দ্রে তাঁর মামার কাছে ছুরি দিয়ে এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার আগে তাঁর সময়কালের পরে বাইরের বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য করতে খুব কঠিন সময় কাটাচ্ছিলেন।

জ্যাক আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং পরে অস্কারের মুখোমুখি হন, তাকে বলেছিলেন যে লরেন তাকে সমস্ত কিছু বলেছিল।

তবে, তিনি বুঝতে পারেন নি যে এটি ছিল না, কারণ লরেনের চেয়ে গল্পটির আরও অনেক কিছুই ছিল।

লরেন ইস্টেন্ডার্সে তার ডাইনিং টেবিলের চারপাশে অস্কারের সাথে চ্যাট করেন
লরেন ব্র্যানিং অস্কারের গোপনীয়তা রাখছেন (ছবি: বিবিসি/জ্যাক বার্নস/কাইরন ম্যাককারন)

দুর্ভাগ্যক্রমে, অস্কার তা জানতেন না এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেই প্যাট্রিকের আক্রমণকে স্বীকার করেছিলেন।

জ্যাক বিভ্রান্তি থেকে হরর পর্যন্ত ক্রোধ পর্যন্ত এক মিলিসেকেন্ডের বিষয়গুলিতে পুরো আবেগের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।

এখন যেহেতু সে সত্য জানে, সে কী করবে?

একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে, তিনি কি তাকে এই অপরাধের জন্য রিপোর্ট করবেন, বা অস্কারের চাচা হিসাবে তিনি কি এই প্রকাশটি নিজের কাছে রাখবেন?

