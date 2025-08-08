You are Here
অস্টন ম্যাথিউস ব্র্যাম্পটনের মেয়রের দাতব্য গেমের শিরোনাম
ব্র্যাম্পটনের মেয়র প্যাট্রিক ব্রাউন স্বাস্থ্যসেবা এবং একটি নতুন হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য তার অল স্টার লাইনআপে অস্টন ম্যাথিউজ যুক্ত করেছেন।

ম্যাপেল লিফস ক্যাপ্টেন বর্তমান এনএইচএল খেলোয়াড় এবং হকি কিংবদন্তীদের মধ্যে একজন যারা সিএএ সেন্টারে 20 আগস্টের ব্র্যাম্পটন ফান্ডারাইজারে হকি নাইটের জন্য উপযুক্ত হবে।

“অস্টন ম্যাথিউস হকি অন্যতম বড় নাম এবং তাকে ব্র্যাম্পটনের ২০২৫-এর হকি নাইটে একটি দলের অধিনায়ক করা একটি গেম-চেঞ্জার,” ব্রাউন সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

“এই ইভেন্টটি সর্বদা আমাদের সম্প্রদায়ের (ওসলার হেলথের) দ্বিতীয় ব্র্যাম্পটন হাসপাতালকে সমর্থন করার জন্য সেরা প্রতিভা আনার বিষয়ে ছিল, এটি এমন একটি কারণ যা ব্র্যাম্পটনের বাসিন্দাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অস্টনের অংশগ্রহণ উত্তেজনাকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়, এবং আমরা তাকে বরফটি আঘাত করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।”

অন্যান্য তারকারা যারা দাতব্য ম্যাচে স্কেট করবেন তাদের মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন ম্যাপেল লিফস গোলরক্ষক কার্টিস জোসেফ, ফরোয়ার্ড ওভেন নোলান এবং ডিফেন্সম্যান মার্ক গিওর্ডানো, স্ট্যানলি কাপ চ্যাম্পিয়ন রায়ান গেটজলাফ, টরন্টো কনসেপ্ট্রেসের ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার টার্নবুল, এনএইচএল গ্রেটস জেরেমি রোইনিক এবং কোডি হজসনএবং এনএইচএলআরএস ডিলান স্ট্রোম, লিয়াম ফাউডি, এরিক গুডব্রানসন এবং জ্যাক ম্যাকবাইনকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

এই বছরের দলগুলি কোচিং হকি হল অফ ফেমার্স এবং লিফস কিংবদন্তি ড্যারিল সিটলার এবং ওয়েন্ডেল ক্লার্ক।

ফান্ডারাইজারটি উইলিয়াম ওসলার হেলথ সিস্টেম ফাউন্ডেশনকে সমর্থন করার চতুর্থ বর্ষে। ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত আয়গুলি পিল মেমোরিয়াল সাইটে শহরের দ্বিতীয় হাসপাতালের অর্থায়নের দিকেও যাবে।

গত বছর, ব্র্যাম্পটনে হকি নাইট শহরে হিথ কেয়ার উদ্যোগের জন্য 14 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।

টিকিট পাওয়া যায় হকিনাইটব্র্যাম্পটন.সিএ

