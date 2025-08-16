অস্টিন এ ইনসাইডার ইঙ্গিতগুলি লেকারদের সাথে রিভেসের ভবিষ্যত

অস্টিন রিভেস যত ভাল পাবে, লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্সের সাথে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও জল্পনা বাড়ছে।
লেকারদের পক্ষে তাঁর সবেমাত্র তার সেরা মরসুম ছিল, সুতরাং, অবশ্যই লোকেরা ভবিষ্যতে দল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলছে।
তবে লেকার্স ইনসাইডার জোভান বুহার মতে, রিভস কোথাও যেতে চান না এবং তাঁর ক্যারিয়ারের বাকি অংশের জন্য দলের সাথে থাকার আশা করছেন।
“তিনি জীবনের জন্য একজন লেকার হতে চান,” বুহা লেজিয়ান হুপসের মাধ্যমে রিভস সম্পর্কে বলেছিলেন।
অস্টিনের জোভান বুহা রিভস:
“তিনি জীবনের জন্য একজন লেকার হতে চান”
(এইচ/টি @ফুলকোর্টপাস) pic.twitter.com/dhtjkqxbae
– লেজিয়ান হুপস (@লেগিয়নহুপস) আগস্ট 15, 2025
রিভস সবেমাত্র 20.2 পয়েন্ট, 4.5 রিবাউন্ডস এবং 5.8 সহায়তা মাঠ থেকে 46.0 শতাংশ এবং 2024-25 মৌসুমে তিন-পয়েন্ট লাইন থেকে 37.7 শতাংশ সহায়তা করেছে।
এটি লিগে এবং লেকারদের সাথে তাঁর চতুর্থ বছর ছিল এবং তিনি লুকা ডোনিক এবং লেব্রন জেমসের পিছনে দলের পক্ষে একটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণিত তৃতীয় বিকল্প হয়ে উঠলেন।
অনেক লোক তাকে আগত বছর ধরে দলের অংশ হিসাবে দেখতে পারে তবে এর অর্থ এলএ তাকে অর্থ প্রদান করতে হবে।
খেলোয়াড়ের বিকল্পটি বেছে নিতে বা প্রত্যাখ্যান করার আগে তার আরও একটি মরসুম রয়েছে।
তিনি যেভাবে খেলছেন, তাতে সন্দেহ নেই যে তিনি তার বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করবেন যাতে তিনি আরও ভাল চুক্তি পেতে পারেন।
তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি লেকারদের ছেড়ে চলে যাবেন, কারণ তারা তাকে একটি স্বাস্থ্যকর এবং বড় নতুন চুক্তি সরবরাহ করতে পারে।
রিভস লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকতে চায় এবং লেকাররা তাকে ধরে রাখার আশা করে।
এটি সম্ভব, তবে এলএ তাকে একটি বড় চুক্তি দিতে হবে।
তিনি এখন এটি উপার্জন করছেন, তবে 2025-26 সালে একটি মোটা বেতন যাচাই করার জন্য ভাল খেলতে হবে যা তাকে বছরের পর বছর ধরে লেকারদের সাথে রাখে।
