অস্টিন ডিলন রিচমন্ড জয়ের সাথে ন্যাসকার প্লে অফ স্পট অর্জন করেছেন

টানা দ্বিতীয় বছর, অস্টিন ডিলন রিচমন্ড রেসওয়েতে কুক আউট 400 জিতেছিল।

এই বছর, তবে জয়টি বিতর্ক ছাড়াই এসেছিল।

সবুজ পতাকা পিটের চূড়ান্ত চক্রের সময় সংক্ষিপ্ত পিটিংয়ের পরে রায়ান ব্ল্যানির চেয়ে সুবিধা অর্জনের জন্য থামার পরে, ডিলন বিজয় সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত রানের চেয়ে অবিচ্ছিন্ন সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

২০২২ সালের পর থেকে এই জয়টি ডিলনের প্রথম প্লে অফ বার্থকেও লক করে দিয়েছে। রিচমন্ডে ডিলনের দ্বিতীয়, ২০২৫ সালের প্রথম এবং তাঁর কাপ সিরিজের ক্যারিয়ারের ষষ্ঠতম জয়টি।

ডিলন 400 টি ল্যাপের 107 নেতৃত্ব দিয়েছিল, রাতে যে কোনও ড্রাইভারের দ্বিতীয় সর্বাধিক।

“এটি ভাল লাগছে,” ডিলন ইউএসএ নেটওয়ার্ককে বলেছেন। “উপরের ভাল প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। আমি সত্যিই এটি চেয়েছিলাম; এটি একটি খুব মিষ্টি বোধ করে I আমি রিচমন্ডকে ভালবাসি।”



