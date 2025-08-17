অস্টিন ডিলন সমালোচনার মাধ্যমে তার পথে জয়লাভ করে যা রয়্যালটি রেসিংয়ের আত্মীয় হয়ে আসে

২০১৪ সালে তাঁর ন্যাসকার কাপ সিরিজের ক্যারিয়ার শুরু করার সময় অস্টিন ডিলন যে চাপের মধ্যে ছিলেন তা ব্যাখ্যা করা কঠিন।
দলের মালিক রিচার্ড চাইল্ড্রেসের নাতি ডিলনকে আইকনিক নং 3 শেভ্রোলেটে চাপানো হয়েছিল যা 2001 এর ডেটোনা 500 -এ ডেল আর্নহার্ডের করুণ মৃত্যুর পর থেকে কাপ সিরিজ প্রতিযোগিতায় চালিত হয়নি।
তবে ২০১১ সালের ট্রাক সিরিজ চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৩ এক্সফিনিটি সিরিজ চ্যাম্পিয়ন তার কাপ সিরিজের ক্যারিয়ার জুড়ে তার কিপ অর্জন করেছে। রিচমন্ড রেসওয়েতে শনিবারের দৌড়ে তার জয় সহ, তিনি কাপ স্তরে ছয়বার জিতেছেন, ডেটোনা 500 এবং ওয়ার্ল্ড 600 এর জয় সহ।
সুতরাং, চাইল্ড্রেস এবং ক্রু চিফ রিচার্ড বসওয়েলকে তাদের চালককে বিশ্বাস করার জন্য ক্ষমা করুন – এবং, চাইল্ড্রেসের ক্ষেত্রে, তাঁর নাতি।
শনিবার সন্ধ্যায় চাইল্ড্রেস বলেছিলেন, “অস্টিন তাকে ব্যান্ডোলেরো গাড়িতে রাখার সময় থেকেই পথ অর্জন করেছে।” “তিনি বাইরে গিয়ে একটি ট্রাক চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তিনি বাইরে গিয়ে একটি এক্সফিনিটি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তিনি চালিত সমস্ত কিছুতে রেস জিতেছিলেন।
তারা আমার নাতি কারণ তারা (তাকে) সমালোচনা করতে চলেছে। তবে আমরা এটি গ্রহণ করি। এটি জীবন ঠিক যেমন হয়। লোকেরা যা বলে তা দ্বারা আপনি বোঝা যেতে পারবেন না। ”
কয়েক বছর ধরে ডিলনের কিছু বৈধ সমালোচনা হয়েছে। তাঁর অভিনয়, শক্তিশালী পারফরম্যান্সের আধিক্য দ্বারা হাইলাইট করা হলেও, ২০২২ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এমন সময় হয়েছে – যেমন ২০২৪ সালে রিচমন্ড, যেখানে ডিলন জয়ের জন্য জয়ের জন্য জোয়ে লোগানো এবং ডেনি হ্যামলিনকে নষ্ট করে দিয়েছিল – যখন ন্যাসকারের বৃহত্তম সংগঠনের একটির উত্তরাধিকারকে ঘিরে রয়েছে।
তবে তার ত্রুটিগুলির নীচে, এমন একটি বিশ্বমানের চালক রয়েছে যিনি যে কোনও সপ্তাহান্তে সেরাটি পরাজিত করার দক্ষতা প্রমাণ করেছেন।
বোসওয়েল বলেছিলেন, “যে কেউ বলে যে তিনি এই স্তরে থাকার যোগ্য নন, তিনি রায়ান ব্লানির সাথে পাশাপাশি যে 30 বা 40 টি কোলে দৌড়েছিলেন তা দেখুন,” বসওয়েল বলেছিলেন। “(ব্ল্যানি) একটি কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে। (ডিলন) কাপ চ্যাম্পিয়ন দিয়ে ঘরে ঘরে ছুটে এসেছিল। শেষে তাকে পরাজিত করেছিল।
যে কেউ বলে যে সে কেবল এটি করতে পারে না এটি সত্যের দিকে তাকিয়ে থাকে না। ”
ডিলন সমালোচনার বধির নয়। তিনি অবশ্যই এটি শুনেন। তবে 35 বছর বয়সী ড্রাইভারটি তাকে বিরক্ত করতে দেয় বলে মনে হয় না।
“আমি 50 টি দৌড় জিততে পারি, এবং তারা বলবে যে আমার দাদা আমাকে যাত্রা দিয়েছেন,” ডিলন বলেছিলেন। “তারা ভুল নয়। তিনি করেছিলেন। তিনি আমাকে এতে রাখার দুর্দান্ত কাজ করেছিলেন। আশা করি আমি কোনও এক সময় তার বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রদান করছি।”
এই বছর, কমপক্ষে, তার নাতিতে চাইল্ড্রেসের বিনিয়োগ অবশ্যই পরিশোধ করেছে। আরসিআর এর কাপ সিরিজের কমপক্ষে একটি এন্ট্রি একটি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিযোগিতা করবে এবং প্লে অফ দল হওয়ার সাথে সাথে বড় বেতনের দিনটি অর্জন করবে।
এই সাফল্যের জন্য, ডিলন কাপ সিরিজের গ্যারেজের চারপাশে স্ট্রুট করার যোগ্য, যতক্ষণ না ডেটোনায় সবুজ পতাকা উড়ে যায়।
ডিলন বলেছিলেন, “আপনি কাপ স্তরে পৌঁছেছেন, এটি কেবল আপনাকে নম্র করে তোলে।” “এটি জয়ের সম্পূর্ণ অন্য বিভাগ। এখন আমি যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ It’s এটি পছন্দ নয়, ‘আমার বাটকে চুমু দাও, আমি জিতেছি।’ এটি আরও ভাল, ‘মানুষ, এটি দুর্দান্ত ছিল।’ মোটরসপোর্টের সর্বোচ্চ স্তরে একটি জয় পেতে সক্ষম হতে, আমার পরিবার, স্বাগতম, (এনসি) পিট ক্রু, আমি আজকে ধন্যবাদ জানাই। ”
থিওডোর রুজভেল্ট বিখ্যাতভাবে বলেছিলেন যে এটি “সমালোচক যিনি গণনা করেন না”। রিচমন্ডে শনিবার রাতে ডিলনের সমালোচকরা ডুবে গিয়েছিলেন – এই মুহুর্তের জন্য, কমপক্ষে।
