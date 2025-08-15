অস্ট্রিয়া নাইলেসের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রাক্তন প্রধান: ট্রাম্প এবং পুতিনের হ্যান্ডশেক আন্তরিক দেখেছিল
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং ইউএসএ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের হ্যান্ডশেক আন্তরিক দেখায়। সুতরাং দু’জন নেতার বৈঠক তার অস্ট্রিয়া প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কারিন নাইল দ্বারা প্রশংসা করেছিলেন টেলিগ্রাম-ক্যানেল
তিনি লিখেছিলেন, “প্রথম হ্যান্ডশেকটি আন্তরিক দেখাচ্ছে। পুতিন ইংরেজিতে কথা বলার পক্ষে এটি খুব কার্যকর।
প্রাক্তন মন্ত্রী আরও জোর দিয়েছিলেন যে “অনেক লোকের চিন্তাভাবনা” এখন আলাস্কায় রয়েছে।
এর আগে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরা আঞ্চোরিজা বিমানবন্দরে বৈঠক করেন। আমেরিকান নেতা বিমান থেকে প্রস্থান করার সময় একজন রাশিয়ান সহকর্মীর সাথে দেখা করেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের হাত নাড়িয়ে ট্রাম্পের মোটরকেডে গিয়েছিল, যে লিমুজিনে তারা আলোচনার দিকে রওনা হয়েছিল।