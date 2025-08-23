অস্ট্রেলিয়ান এবং মরোক্সিয়ান আদিবাসী শিল্প évoror এ সংস্কৃতি সভায় | আর্টস

যিনি আমাদের ক্যাডাভাল প্রাসাদের ডিউকসের প্রবেশদ্বারে গ্রহণ করেন তিনি হলেন আলেকজান্দ্রা দে ক্যাডাভাল, এই সীমান্ত প্রাসাদের শৈল্পিক পরিচালক avavora এর রোমান মন্দিরে। এই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাসাদের এক্সপোজিটরি প্রোগ্রাম, যার স্থাপত্য মুডেন, গথিক এবং ম্যানুয়েলিন স্টাইলগুলি অতিক্রম করে, অ -বিস্তৃতভাবে পাশ্চাত্য শৈল্পিক অভিব্যক্তিগুলির জন্য উন্মুক্ততা দেখিয়েছে – এবং এমনকি শৈল্পিক সমসাময়িক হিসাবে পরিচিত যাকে এই ধারণাটি তার অর্জনের উপর ছাড়িয়ে যায়, বা যেখানে এটি কমপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় তার বাইরেও স্থানান্তরিত হয়।