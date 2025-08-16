অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি বব সিম্পসন 89 এ পাস করেছেন

বব সিম্পসন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম গ্রেট
শনিবার (16 ই আগস্ট), অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট, বাকী ক্রিকেট ভ্রাতৃত্বের সাথে একটি বিশাল ধাক্কায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রাক্তন টেস্ট ক্যাপ্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের প্রথম পূর্ণকালীন কোচ গ্রেট বব সিম্পসন 89 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম বড় নাম বব সিম্পসন ছিলেন, যিনি অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট গঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলেন, ১৯৫7 থেকে ১৯ 197৮ সালের মধ্যে 62২ টি টেস্ট খেলেন। তিনি ৪৮69৯ রান করেছিলেন এবং 71১ উইকেট বেছে নিয়েছিলেন।
কেবল এটিই নয়, তাকে তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা স্লিপ ফিল্ডার হিসাবেও বিবেচনা করা হত। সিম্পসন 17 বছর বয়সে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে প্রথম শ্রেণির আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং 21,029 রান দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন এবং লেগস্পিনের সাথে 349 উইকেট তুলেছিলেন।
বব সিম্পসন ১৯68৮ সালে ৫০ টি টেস্ট খেলার পরে প্রথম কেরিয়ারে টাইমকে ডেকেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ২৯ জন অধিনায়ক ছিলেন। তবে, ১৯ 1977 সালে ওয়ার্ল্ড সিরিজের ক্রিকেট স্কিজমের পরে অস্ট্রেলিয়া যখন তাকে প্রয়োজন তখন তিনি টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসাবে ফিরে আসেন।
৪১ বছর বয়সে তিনি ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক এবং পূর্ণ-শক্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্টে অধিনায়ক ছিলেন। তিনি দশটি টেস্ট সেঞ্চুরির নিন্দাও করেছিলেন, তারা সকলেই অধিনায়ক হিসাবে তৈরি করেছিলেন। তাঁর সেরা নকটি ছিল ৩১১, যা ১৯64৪ সালে ম্যানচেস্টারে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এসেছিল, যা তার ৩০ তম টেস্টে তাঁর প্রথম শতাধিক।
1986 সালে, তারা দুই বছর ধরে এই সিরিজ জিততে ব্যর্থ হওয়ার পরে তাকে আবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডেকেছিল। তিনি ক্যাপ্টেন অ্যালান বর্ডার সহ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট পরিবর্তন করেছিলেন। তার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, অস্ট্রেলিয়া 1987 সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল এবং 1989 সালে অ্যাশেজ ফিরে পেয়েছিল, যা তারা 2005 অবধি ধরে রাখবে।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড বলেছেন, “বব সিম্পসন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম গ্রেট ছিলেন এবং ভাগ্যবান যে কারও কাছে তাকে খেলতে দেখেছেন বা তাঁর জ্ঞান থেকে যারা উপকৃত হয়েছে তার জন্য এটি একটি দুঃখজনক দিন।”
“১৯ 1977 সালে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটের আগমনের সময় অস্ট্রেলিয়ান দলকে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অবসর থেকে বেরিয়ে আসার ববের সিদ্ধান্তটি ছিল এই খেলাটির এক দুর্দান্ত পরিষেবা, এবং তার কোচিং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জন্য স্বর্ণযুগের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।”
বব সিম্পসন কোন বয়সে চলে গেলেন?
বব সিম্পসন 89 বছর বয়সে মারা গেলেন।
টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বব সিম্পসন কয়টি উইকেট বেছে নিয়েছিলেন?
বব সিম্পসন 71১ উইকেট বেছে নিয়েছেন।
টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বব সিম্পসন কত রান করেছিলেন?
বব সিম্পসন 62 টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে 4869 রান করেছেন।
