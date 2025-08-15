অস্ট্রেলিয়ান যিনি ইউকে মহিলাকে হত্যা করেছিলেন আপিলের পরে পূর্বের মুক্তির জন্য যোগ্য

একজন অস্ট্রেলিয়ান ব্যক্তি যিনি তার কুইন্সল্যান্ডের বাড়িতে প্রবেশের সময় একজন ব্রিটিশ মহিলাকে খুন করেছিলেন, তার সাজার বিরুদ্ধে আবেদন করার পরে আগে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবেন।
২০১১ সালে তার পরিবারের সাথে সাফলক থেকে চলে আসা এমা লাভলকে ২০২২ সালে বক্সিং দিবসে ব্রিসবেনে তার বাড়িতে দু’জন অনুপ্রবেশকারীকে মুখোমুখি করার পরে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
তার আক্রমণকারী, যাকে তিনি তখন ১ 17 বছর বয়সে আইনীভাবে নামকরণ করা যায় না, গত বছর তাকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডে সাজা দেওয়া হয়েছিল, তদারকি করা মুক্তির যোগ্য হওয়ার আগে 70% পরিবেশন করা হয়েছিল।
লোকটি আবেদন করেছিল, দাবি করে যে তার সাজা “স্পষ্টতই অতিরিক্ত”। শুক্রবার, কুইন্সল্যান্ড কোর্ট অফ আপিল তার অ-প্যারোল পিরিয়ডকে কিছুটা হ্রাস করতে বেছে নিয়েছিল, তার সাজার 60০% এ উন্নীত হয়েছিল।
এই তিন বিচারক বলেছেন, এই ব্যক্তির প্রাথমিক দোষী আবেদন, সত্যিকারের অনুশোচনা এবং পুনর্বাসনের সম্ভাবনাগুলি পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
লোকটি এখন তার সাজার ন্যূনতম আট বছর এবং পাঁচ মাসের দায়িত্ব পালন করার পরে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, 17 মাসের কাটা।
ব্রিসবেনের প্রায় ৪৫ কিলোমিটার (৩০ মাইল) উত্তরে উত্তর লেকসের শহরতলিতে এই হামলা সম্প্রদায়ের ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি মামলার মধ্যে ছিল যা কুইন্সল্যান্ডের রাজ্যকে বিতর্কিতভাবে যুব অপরাধ আইন প্রবর্তনের জন্য প্ররোচিত করেছিল।
বিচার চলাকালীন আদালত শুনেছিল যে লাভল এবং তার স্বামী দু’জন অনুপ্রবেশকারী, উভয় কিশোর -কিশোরীর মুখোমুখি হয়েছিল তাদের বাড়িতে তাদের সামনের বাগানে জোর করে দেওয়ার আগে যেখানে লড়াই শুরু হয়েছিল।
লাভলকে একটি ছুরি দিয়ে হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, অ্যাম্বুলেন্স অফিসাররা তার দুটি কিশোরী কন্যা দেখছিলেন এবং তার উপর খোলা হার্ট সার্জারি করছেন। হাসপাতালে আসার পরপরই তিনি মারা যান।
আদালত আপিল বিচারকরা আবিষ্কার করেছেন যে তার হত্যাকারীর ১৪ বছরের কারাদণ্ড “স্পষ্টতই অতিরিক্ত” ছিল না, সাজা বিচারকের সাথে একমত হয়েছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড একটি “বিশেষত জঘন্য অপরাধ” ছিল যা “ক্ষোভের অনুভূতি” উস্কে দিয়েছিল।
যাইহোক, লোকটি এই বাক্যটির 70% পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিক দোষী আবেদনের আলোকে অতিরিক্ত ছিল যা শিকারের পরিবারকে একটি বিচারের ট্রমা থেকে রক্ষা করেছিল।
বিচারকরা তার মুক্তির জন্য টাইমলাইন বিবেচনা করার সময় এই ব্যক্তির অস্থির লালন -পালনের – সহিংসতা, পিতামাতার অবহেলা এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল এবং মাদকের ব্যবহারের সংস্পর্শে আরও ওজন দেওয়া উচিত ছিল।
এই হামলার সাথে জড়িত দ্বিতীয় কিশোরকে হত্যার বিষয়টি সাফ করা হয়েছিল তবে গত ডিসেম্বরে চুরি ও হামলার জন্য ১৮ মাসের আটকের সাজা হয়েছিল।