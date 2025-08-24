ক্যানবেরা এবং জেরুজালেমের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে রবিবার কয়েক হাজার অস্ট্রেলিয়ান প্যালেস্তিনি সমর্থক, ইস্রায়েল বিরোধী সমাবেশে যোগ দিয়েছিল, বিক্ষোভকারীরা গাজায় যুদ্ধ এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার কেন্দ্র-বাম সরকারের সিদ্ধান্ত এবং ইস্রায়েলের সুদূর ডানদিকের এমকে সিমচা রোথম্যানের জন্য প্রবেশের ভিসা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইস্রায়েল ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।
রবিবার অস্ট্রেলিয়া জুড়ে ৪০ টিরও বেশি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সিডনি, ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নে বড় টার্নআউট সহ প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপ জানিয়েছে। এই দলটি জানিয়েছে, প্রায় ৩৫০,০০০ জন ব্রিসবেনে প্রায় ৫০,০০০ সহ দেশব্যাপী সমাবেশে অংশ নিয়েছিল, যদিও পুলিশ সেখানে সংখ্যাটি প্রায় ১০,০০০ এর কাছাকাছি অনুমান করেছিল। সিডনি এবং মেলবোর্নে ভিড়ের আকারের জন্য পুলিশের অনুমান ছিল না।
সিডনিতে আয়োজক জোশ লিস বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ানরা “গাজায় এই গণহত্যার অবসানের দাবিতে এবং আমাদের সরকার ইস্রায়েলকে অনুমোদন দেওয়ার দাবি করার জন্য” জোর করে বলেছিল যে ফিলিস্তিনি পতাকা সহ অনেকে, “ফ্রি, ফ্রি প্যালেস্টাইন” উচ্চারণ করেছিলেন।
কুইন্সল্যান্ডের সিনেটর লরিসা ওয়াটার্স ব্রিসবেনে ভিড়কে বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি) অনুসারে কুইন্সল্যান্ডের সিনেটর লরিসা ওয়াটার্সকে “এখানে অনেক লোক শান্তির আহ্বান জানিয়েছিল, ইস্রায়েলের উপর যেমন আমাদের রাশিয়ায় রয়েছে ঠিক তেমন নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছে,” অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এবিসি) অনুসারে।
“আমি মনে করি সিডনি মার্চের পরে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, যা সরকার পরিবর্তনের অবস্থান দেখেছিল, আমি সত্যিই আশাবাদী যে আজ সারা দেশে আশ্চর্যজনক ভোটদানের সাথে সরকার চাপ অনুভব করবে,” তিনি বলেছিলেন।
ক্যানবেরায়, সিনেটর ডেভিড পোকক ভিড়কে বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া “আরও কিছু করতে হবে”, এবিসি জানিয়েছে। “লোকেরা যত্ন করে। লোকেরা গভীরভাবে যত্ন করে এবং তারা এমন একটি সরকার চায় যা আসলে শুনতে এবং তারপরে অভিনয় করতে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ান ইহুদিদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সহ-প্রধান নির্বাহী অ্যালেক্স রিভচিন, অস্ট্রেলিয়ার ইহুদিদের ছাতা গ্রুপ, স্কাই নিউজ টেলিভিশনকে বলেছিলেন যে সমাবেশগুলি “একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছে এবং হওয়া উচিত নয়।”
এই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তার অস্ট্রেলিয়ান সমকক্ষ অ্যান্টনি আলবানিজের উপর তার ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়ে এই মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই মাসে পরবর্তী সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে এই বিক্ষোভগুলি অনুসরণ করেছে।
আলবানিজের শ্রম সরকার জানিয়েছে যে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ পদক্ষেপের পরে এটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে শর্তিকভাবে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ইস্রায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক।
১১ ই আগস্টের এই ঘোষণাটি সিডনির আইকনিক হারবার ব্রিজ পেরিয়ে কয়েক হাজার মানুষ গাজায় শান্তি ও সহায়তার প্রসবের আহ্বান জানিয়েছিল, যেখানে ইস্রায়েল প্রায় দু’বছর আগে হামাস সন্ত্রাসবাদী সংস্থা October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে তার মারাত্মক আন্তঃসীমান্তের আক্রমণ শুরু করার পরে ইস্রায়েল এবং অ্যাবডেক্টিং 251-এ 1,200 জন নিহত হওয়ার পরে আক্রমণাত্মক শুরু হয়েছিল।
ইস্রায়েলকে মহাসাগরীয় দেশে ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলার জন্য ইস্রায়েল ছাড়ার ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশের ভিসা প্রত্যাহার করার পরে গত সপ্তাহে উত্তেজনা আরও গভীর হয়েছিল।
জবাবে ইস্রায়েল অস্ট্রেলিয়ান কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভিসা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে বাতিল করে দিয়েছিল, এটি একটি পদক্ষেপ যা অস্ট্রেলিয়ান সরকার সমালোচিত হয়েছিল।
অস্ট্রেলিয়ার পদক্ষেপের পরে, নেতানিয়াহু গত সপ্তাহে আলবানিজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেছিলেন এবং তাকে “দুর্বল রাজনীতিবিদ যিনি ইস্রায়েলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন” এবং অস্ট্রেলিয়ান ইহুদিদের তার অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি ইংরেজি ভাষার পোস্টে “পরিত্যক্ত” বলে অভিহিত করেছিলেন।