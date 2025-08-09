অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট এজেন্ট জোশ টেসোলিনের উপর বোম্বশেল আপডেট ফেয়ার ট্রেডিং প্রোবের কেন্দ্রে

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট এজেন্টের এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং দ্বারা তার লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।
এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার কার্যকর হওয়া জোশুয়া টেসোলিনের সাসপেনশনটি 120 দিনের জন্য থাকবে।
এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং ডেইলি মেইলে নিশ্চিত করেছে যে টেসোলিন এবং তার সংস্থা টেসোলিন কনসাল্টিং পিটিওয়াই লিমিটেডকে রায় হোয়াইট (কোয়েকারস হিল – টেসোলিন গ্রুপ) ব্যানারের অধীনে পরিচালনা করার সময় তার আচরণের “ব্যাপক তদন্ত” হিসাবে বর্ণনা করার পরে স্থগিত করা হয়েছিল।
এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং দাবি করেছে যে টেসোলিন অপরাধের একটি লন্ড্রি তালিকায় নিযুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে 100 টিরও বেশি আবাসিক সম্পত্তি বিক্রয় মূল্য আন্ডার করা, নিলামে ডামি বিডিং, নিয়ামকদের জন্য মিথ্যা নথি তৈরি করা এবং শিল্প বিধি লঙ্ঘনে উচ্চ-চাপ বিক্রয় কৌশল ব্যবহার করা সহ।
কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে দুর্ব্যবহারটি এক-অফ ছিল না, তবে সম্পত্তি এবং স্টক এজেন্টস অ্যাক্ট ২০০২ এর বারবার লঙ্ঘনের একটি প্যাটার্নের একটি অংশ ছিল।
এই সপ্তাহে টেসোলিন এবং তার সংস্থায় আনুষ্ঠানিক শো কারণ নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তারা কেন আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে না তা ব্যাখ্যা করে তারা দাবি করে।
তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে 29 আগস্ট, 2025 অবধি রয়েছে।
ডেইলি মেইলের এক বিবৃতিতে এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং কমিশনার নাতাশা মান বলেছেন, ‘এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং আমাদের স্তর এবং সম্পত্তি টাস্কফোর্সের নেতৃত্বে এই বিষয়ে একটি ব্যাপক তদন্ত করেছে।’
জোশ টেসোলিন (চিত্রযুক্ত), এনজিইউ কোয়েকার্স হিলের অধ্যক্ষ (পূর্বে রে হোয়াইট) তার রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স ন্যায্য ট্রেডিং এনএসডাব্লু দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে
এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিং ওয়েবসাইটটি দেখায় যে জোশ টেসোলিনের রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে
তিনি বলেন, ‘জোশুয়া টেসোলিন এবং টেসোলিন কনসাল্টিং পিটিওয়াই লিমিটেডের লাইসেন্স স্থগিতাদেশ আমাদের বিশ্বাস করে যে লঙ্ঘনগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে এবং সম্পত্তি খাতে জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখার গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।’
ডিলয়েট এসআরটি পিটিওয়াই লিমিটেডের ডেভিড ম্যানসফিল্ডকে সাসপেনশন চলাকালীন টেসোলিন কনসাল্টিং পিটিআই লিমিটেডের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই সময়ে টেসোলিন কনসাল্টিং পিটিআই লিমিটেডের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমোদিত।
এনএসডাব্লু আইনের অধীনে, রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের অবশ্যই এজেন্সি চুক্তিতে কোনও সম্পত্তির সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অনুমান সরবরাহ করতে হবে।
যদি বিজ্ঞাপনে কোনও দামের সীমা ব্যবহার করা হয় তবে সর্বোচ্চ দামটি সর্বনিম্ন দামের চেয়ে 10 শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। এনএসডব্লিউতে, আন্ডারকুইটিং একটি অপরাধ, যা 22,000 ডলার পর্যন্ত জরিমানা আকর্ষণ করে।
আনুষ্ঠানিক তদন্ত সত্ত্বেও, ওয়েস্টার্ন সিডনি ভিত্তিক এজেন্ট অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স এজেন্ট, যা গত অর্থবছরের তুলনায় কমিশনে 9 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেছে।
শীর্ষ বিক্রয়কারী এজেন্ট হিসাবে তাঁর সময়ে, টেসোলিন এবং তাঁর স্ত্রী সোফিয়া একটি সম্পত্তি পোর্টফোলিও আনুমানিক 15 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছেন।
মিঃ টেসোলিন রে হোয়াইট থেকে কুইন্সল্যান্ড ভিত্তিক এনজিইউতে পুনরায় ব্র্যান্ড করার কয়েক সপ্তাহ পরে এই স্থগিতাদেশটি আসে।
শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে টেসোলিনের এনজিইউ রিয়েল এস্টেট সংস্থার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠাগুলি সরানো হয়েছে।
এনজিইউ গ্রুপের সিইও এমিল জেসুরিক টেসোলিনের লাইসেন্স স্থগিত করার কয়েক সপ্তাহ আগে তাদের কাছে টেসোলিন পুনর্নির্মাণের বিষয়ে বড়াই করেছিলেন
মিঃ টেসোলিন এবং তাঁর স্ত্রী সোফিয়া (ডান) 15 মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি বড় রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিও সংগ্রহ করেছেন
ডেইলি মেইলের এক বিবৃতিতে তাঁর আইনজীবী লিসা জেমমেসন দ্বারা এই পুনর্নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল।
তিনি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর রিয়েল এস্টেট এজেন্ট রে হোয়াইট এবং জোশ টেসোলিন আজ ঘোষণা করেছেন যে তারা জুলাইয়ের শেষে একটি পারস্পরিক চুক্তির পরে তার নিজের ব্যবসায়িক উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য টেসোলিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে, “তিনি বলেছিলেন।
মিসেস জেমমসন উপায়গুলি পারস্পরিক পারস্পরিক সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়েছিলেন, রে হোয়াইট এর আগে ডেইলি মেইলকে বলার পরেও সম্পর্কটি ‘সমাপ্ত করার কোনও পরিকল্পনা’ ছিল না।
এনজিইউর চিফ এক্সিকিউটিভ এমিল জেসুরিক মিঃ টেসোলিনকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সংস্থায় যোগদানের বিষয়ে বড়াই করেছিলেন, এটিকে প্রসারিত রিয়েল এস্টেট ব্র্যান্ডের জন্য ‘একটি নতুন যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।
মিঃ জেসুরিক লিখেছেন, ‘(এনজিইউ) অস্ট্রেলিয়ার #1 এজেন্ট জোশ টেসোলিন এবং এনজিইউ পরিবারে তার পাওয়ার হাউস দলটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাতে আগ্রহী,’ মিঃ জেসুরিক লিখেছেন।
তিনি টেসোলিনের প্রশংসার প্রশংসা করেছেন, যার মধ্যে রেটমেজেন্ট এবং রিয়েলস্টেট ডটকম.উর একাধিক নম্বর-এক র্যাঙ্কিং রয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস, আনুগত্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য একটি নিরলস ড্রাইভের অংশীদারিত্বগুলি হাইলাইট করেছেন।
মিঃ টেসোলিনের প্রস্থান রে হোয়াইট দ্বারা শুরু করা ‘সম্মতি পর্যালোচনা’ এর মুখে এসেছিল, তার উত্সাহমূলক ফি কাঠামো সম্পর্কিত পাবলিক রিপোর্ট অনুসরণ করে।
রে হোয়াইটের প্রধান কার্যালয় জানিয়েছে, ‘উত্সাহমূলক ফি সম্পর্কিত অভিযোগের গুরুতরতা এবং অত্যন্ত জনসাধারণের প্রকৃতির কারণে আমরা জোশের সাথে একমত হয়েছি যে আমরা তার প্রণোদনা ফি ব্যবস্থায় আমাদের নিজস্ব সম্মতি পর্যালোচনা গ্রহণ করব।’
‘এর মধ্যে এই ব্যবস্থাগুলির প্রকৃতি, তারা কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং ক্লায়েন্টের স্বার্থের সাথে কোনও বিভ্রান্তি ছিল কিনা তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।’
টেসোলিনের যে কোনও গ্রাহক যারা প্রভাবিত হন তাদের যেকোনও গ্রাহককে gprior@deloitte.com.au এ ডিলয়েটকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করা হয় বা 13 32 20 এ সরাসরি এনএসডাব্লু ফেয়ার ট্রেডিংয়ে পৌঁছাতে উত্সাহিত করা হয়।
ডেইলি মেল অস্ট্রেলিয়া মন্তব্য করার জন্য জোশ টেসোলিন এবং এনজিইউ গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করেছে।