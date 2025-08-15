অস্ট্রেলিয়া আজ কীভাবে আমাদের খননকারীদের সাথে আচরণ করেছে তা নিয়ে আমাদের লজ্জায় মাথা ঝুলানো উচিত। কয়েকজন ডাব্লুডাব্লুআইআই বেঁচে থাকা যারা আরও ভাল প্রাপ্য রয়েছেন

আজ, শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিজয়ের 80 তম বার্ষিকী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে।
এটি এমন একটি দিন হওয়া উচিত যা দেশের সম্পূর্ণ মনোযোগকে নির্দেশ দেয়। পরিবর্তে, শ্রম সরকার এটি ফোন করছে।
সিডনিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিরোধী নেতার সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পাশাপাশি একটি বক্তব্য, ক্যানবেরার একটি পুনঃ-ব্যাজ করা শেষ পোস্ট, কিছু যোগ্য তবে বিনয়ী অনুষ্ঠানগুলি রাজ্যগুলির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
এটাই এর যোগফল। এটাই।
এই ভারী মাইলফলকের জন্য, এটি ডিউটিলিকেশনটি ডিউটি হিসাবে পরিহিত।
আলবো তর্ক করবে যে তিনি এই অনুষ্ঠানটি চিহ্নিত করছেন। তিনি নন, তিনি কেবল এটি পরিচালনা করছেন। একটি বড় পার্থক্য আছে।
আপনি যখন বক্সটি জনসাধারণকে লক্ষ্য না করে আপনি সত্যিই যত্ন নেন না তখন আপনি যা করেন তা পরিচালনা করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী যখন কোনও জাতি সংরক্ষণকারী যুদ্ধের শেষ জীবিত রক্ষকরা তাদের শেষ বছরগুলিতে থাকে এবং দেশটিকে থামতে, সন্ধান করে এবং এর অর্থ বোঝার যোগ্য হয় তখন প্রধানমন্ত্রী কী করেন।
শুক্রবার সিডনির মার্টিন প্লেসে অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ রবার্ট ম্যাক আর্থার এবং রন জি কি কি
আজকের ‘স্মরণ’ হ’ল রাজনীতিবিদদের ক্ষুদ্র-লক্ষ্য কৌশলটি স্মরণে প্রয়োগ করা হয়।
আমরা জানি যে সরকার যখন এটি চায় তখন কোনও অনুষ্ঠান খুঁজে পেতে পারে।
মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সংসদ ১৯৮০ সালের অলিম্পিয়ানদের জন্য একটি সম্পূর্ণ পোশাক উদযাপনের সূচনা করেছিল যারা ফ্রেজার সরকারের অবস্থানকে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে মস্কোতে গিয়েছিল। কি বিপরীতে!
প্রশ্ন সময়ের আগে প্রশংসা। বক্তৃতা জন্য মেঝে সময়। সম্পূর্ণ নাট্য প্যাকেজ।
এবং অ্যাথলিটদের জন্য শুভকামনা – তারা স্বীকৃতি প্রাপ্য।
তবে যদি সেই স্তরের ধোঁয়াশা কোনও ক্রীড়া পুনর্মিলনের জন্য পাওয়া যায়, তবে প্রায় এক মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ানরা এতটা রক্তাল্পতার মতো কিছু করার জন্য কীভাবে যুদ্ধের সমাপ্তিটি কীভাবে পরিবেশন করেছিল?
অগ্রাধিকারগুলি উল্টানো হয়। এবং এটি দেখায়।
প্রতিরক্ষা হবে যে সর্বত্র ইভেন্ট রয়েছে: আরএসএলগুলি ভারী উত্তোলন করছে, কাউন্সিলগুলি সেবা দেয়, এখানে একটি কনসার্ট, সেখানে একটি সিম্পোজিয়াম।
এটি কর্মক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা। এটি জাতীয় নেতৃত্ব নয়।
একটি সরকার মাথা ঘোরানো একটি সরকার একটি একক, অনিচ্ছাকৃত মুহুর্তকে অর্কেস্টেট করে।
প্রধানমন্ত্রী এবং গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নোঙ্গর করা একটি জাতীয় সম্প্রচার পরিষেবা; একযোগে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলি লাইভ যুক্ত; স্কুল এবং নাগরিক অংশগ্রহণ কয়েক সপ্তাহ আগে প্রস্তুত, এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য স্পষ্ট স্বীকৃতি: যাদের অংশ নেওয়া প্রয়োজন তাদের মেডেলিয়ানস, শংসাপত্র এবং ভ্রমণ সহায়তা।
একটি সরকার মাথা ঘোরানো একটি সরকার একটি একক, অনিচ্ছাকৃত মুহুর্তকে অর্কেস্টেট করে জাতির জন্য সুর স্থাপন করার চেষ্টা করত … পরিবর্তে, আমরা একটি ভদ্র বচসা পেয়েছিলাম। উপরে, অ্যান্টনি আলবানিজ এবং সুসান লে মার্টিন প্লেসের সেনোটাফের দিকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিলেন
এর কোনওটিই মৌলিক নয়। আপনি যখন এটি বোঝাতে চাইছেন তখন শ্রদ্ধার মতো দেখাচ্ছে।
আমরা এত আগে ভাল দেখেছি না। জন হাওয়ার্ড স্মরণে নাগরিক উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং এটিকে মূল ব্যবসা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।
তার সরকার মেডেলিয়ান জারি করেছে, বড় মাইলফলককে সঠিকভাবে অর্থায়ন করেছে এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন জাতিকে থামিয়ে দিয়েছে।
তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিচারণগুলি ছিল ভারী এবং আজ আলবোর প্রচেষ্টার তীব্র বিপরীতে।
স্কেল জন্য একটি চিন্তা বাঁচা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের বৃহত্তম ঘটনা। এটি অস্ট্রেলিয়াকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগতভাবে পুনরায় আকার দিয়েছে।
কয়েক হাজারেরও কম অভিজ্ঞ রয়েছেন। বেশিরভাগ 85 তম বার্ষিকী দেখতে পাবে না। সঠিক হওয়ার জন্য যদি শেষ বড় রাউন্ড নম্বর বার্ষিকী থাকে তবে এটি এটি।
তবুও সরকারের পদ্ধতির পরামর্শ দেয় যে স্মরণীয়তা হ’ল অলসভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য আরও একটি ডায়েরি লাইন।
এটি সতর্কতা নয়, এটি আত্মতৃপ্তি।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ রবার্ট ম্যাক আর্থার আজকের অনুষ্ঠানের সময় একটি থাম্বস আপ দেয়
সত্য এখনও তীক্ষ্ণ। এই প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বের জন্য উপস্থিতি ভুল করে। একটি বক্তৃতা (যা শ্রমের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশংসা করতে প্রায় সময় ব্যয় করে সৈন্যদের প্রচেষ্টা হিসাবে) এবং একটি পুষ্পস্তবক ন্যূনতম ন্যূনতম ন্যূনতম।
কাজটি হ’ল জাতির জন্য একটি সুর স্থাপন করা। এর সংকেত দেওয়ার জন্য, একদিনের জন্য, যথারীতি রাজনীতি বন্ধ হয়ে শুনতে পারে। আমরা আজ যা পেয়েছি তা নয়। পরিবর্তে আমরা নিরাপদ অপটিক্স এবং প্রশাসনিক ন্যূনতমতা পেয়েছি।
সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব আপনি যা উন্নত করেন সে সম্পর্কে।
এই সরকার ৪৫ বছর আগে থেকে সরকারী-মান্যকারী অ্যাথলিটদের জন্য একটি সংসদীয় ফটো ওপিকে উন্নীত করেছে এবং ৮০ বছর আগে আমাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে এমন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমতুল্য শক্তি ডেকে আনতে পারেনি, মারা যাওয়া কয়েক হাজার লোকের সম্মানে উল্লেখ না করে।
এটি একটি নৈতিক দুর্ব্যবহার, একটি সময়সূচী কৌতূহল নয়।
বাকী প্রবীণরা এমন একটি দেশ প্রাপ্য যা তাদের পক্ষে শব্দ করে।
আসল আওয়াজ, দয়ালু প্রতিবেশীরা দেয়াল দিয়ে শুনে। পরিবর্তে তারা একটি ভদ্র বচসা পেয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর লেকটার্নে এই শব্দগুলি দ্বারা বিচার করা হবে না, তবে তাদের চারপাশে যে নীরবতা ঘিরে রেখেছে তা দ্বারা।
‘পাছে আমরা ভুলে যাই’ এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের প্রতিশ্রুতি বলে মনে করা হয়, স্লোগান নয়।
আজ, সরকার এটিকে বিরামচিহ্নের মতো আচরণ করেছে। যে ক্যানবেরার লজ্জা করা উচিত। এটি অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীকে লজ্জা দেওয়া উচিত। এটি আমাদের সকলকে লজ্জা দেওয়া উচিত।