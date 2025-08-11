You are Here
অস্ট্রেলিয়া ইউএন জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে
অস্ট্রেলিয়া ইউএন জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে

সোমবার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “ইস্রায়েলি এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তা স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কেবল অস্থায়ী হতে পারে।”

“অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে তাদের নিজস্ব অবস্থায় স্বীকৃতি দেবে।”

ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডা সহ বেশ কয়েকটি দেশ হামাসের হামলার জবাবে ইস্রায়েল প্রায় দুই বছর আগে গাজার বোমা হামলা চালিয়েছিল বলে ফিলিস্তিনিদের জন্য রাষ্ট্রীয়তা স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

আলবেনেস যোগ করেছেন যে তিনি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন যে “ভবিষ্যতের কোনও ফিলিস্তিনি রাজ্যে হামাসের সন্ত্রাসীদের পক্ষে কোনও ভূমিকা থাকবে না”।

“এখানে সুযোগের একটি মুহূর্ত রয়েছে, এবং অস্ট্রেলিয়া এটি দখল করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করবে,” তিনি বলেছিলেন।

