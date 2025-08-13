অস্ট্রেলিয়া | একটি প্রাগৈতিহাসিক তিমি আবিষ্কার

(সিডনি) অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানীদের তীব্র দাঁতযুক্ত একটি তিমির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছিলেন, শক্তিশালী শিকারী, যা 26 মিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রকে অতিক্রম করেছিল।
মেলবোর্নের ভিক্টোরিয়া যাদুঘরগুলি নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে কাউন্টি সার্ফ কোস্টে 2019 সালে পাওয়া একটি ব্যতিক্রমীভাবে সংরক্ষিত খুলির জীবাশ্ম থেকে প্রজাতিগুলি পুনর্গঠন করেছে।
বিজ্ঞানীরা একটি “দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ দাঁত” শিকারী “আবিষ্কার করেছিলেন যা প্রায় ডলফিনের আকার হত” “এটি মূলত বড় চোখ এবং একটি মুখের তীক্ষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ দাঁত পূর্ণ মুখের একটি ছোট তিমি,” গবেষক রুইদ ডানকান বলেছেন।
“একটি মূত্রাশয় তিমির হাঙ্গর অনুরূপ একটি সংস্করণ কল্পনা করুন: ছোট এবং ছদ্মবেশী সুন্দর, তবে অবশ্যই নিরীহ নয়» »» »
খুলিটি প্রাগৈতিহাসিক তিমিগুলির একটি গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত, বর্তমান ফিল্টার তিমিগুলির দূরবর্তী এবং ছোট বাবা -মা। ভিক্টোরিয়া যাদুঘর অনুসারে এই ধরণের তিমির চতুর্থ প্রজাতি কখনও আবিষ্কার হয়নি।
“এই জীবাশ্মটি আমাদের পুরানো তিমিগুলি কীভাবে বেড়েছে এবং বিকশিত হয়েছে এবং কীভাবে তারা সামুদ্রিক জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে তাদের দেহকে রূপ দিয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়,” বৈজ্ঞানিক জার্নাল অফ দ্য সায়েন্টিফিক জার্নাল -এ প্রকাশিত এই গবেষণার সহকারী প্যালিয়োনটোলজিস্ট এরিচ ফিটজগারেল্ড বলেছেন, লিনিয়ান সোসাইটির প্রাণিবিদ্যা জার্নাল।