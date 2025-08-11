অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, প্রধানমন্ত্রী আলবেনেস বলেছেন

প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস সোমবার ঘোষণা করেছেন, সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে।
বড় ছবি: কানাডা ও ফ্রান্স সহ দেশগুলির নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করে এই ঘোষণাটি সেপ্টেম্বরের জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ফিলিস্তিনি রাজ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যও প্রকাশিত হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারি মার্কো রুবিও অস্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ের সাথে কথা বলেছিলেন, যিনি এই পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেছিলেন।
খবর চালাচ্ছে: “একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রটি ভেঙে দেওয়ার এবং গাজায় দ্বন্দ্ব, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে মানবতার সেরা আশা,” আলবেনেস ড অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় একটি সোমবার ব্রিফিংয়ে।
ষড়যন্ত্র রুবিও এবং ওয়াং রবিবার মধ্য প্রাচ্য এবং বিরোধীতা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা সহ বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন, একটি পররাষ্ট্র দফতরে বিবৃতি।
- স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং অস্ট্রেলিয়ান বিদেশ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধিরা অবিলম্বে অ্যাক্সিওসের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি যে ওয়াং রুবিওকে অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনায় সতর্ক করেছে কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য।
খেলার অবস্থা: বেশ কয়েকটি দেশ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে হয় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে বা এটি করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
- এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, যার প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বরে তিনি প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবেন যদি না ইস্রায়েল গাজার মানবিক পরিস্থিতি উন্নয়নের পদক্ষেপ না নেয় এবং ফিলিস্তিনিদের সাথে নতুন করে শান্তি প্রক্রিয়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।
- ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, যিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাটি দৃ ad ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি স্টারমারের এই ঘোষণার জবাবে বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে “হামাসকে রাক্ষস সন্ত্রাসবাদকে পুরষ্কার” স্বীকৃতি দেওয়া।
- রুবিও এর আগে আছে কল করা হয়েছে হামাস ইস্রায়েলের “আনাড়ি” এবং “অপ্রাসঙ্গিক” এর উপর হামলা থেকে অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আগে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।
অক্ষ থেকে আরও:
- মার্কিন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের পরিকল্পনার নিন্দা করে
- ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য ডেমোক্র্যাটদের ক্রমবর্ধমান ধাক্কা ভিতরে
- আরও দেশগুলি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের ফলে স্বীকৃতি দেয়
- হোয়াইট হাউসের দূত উইটকফ গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে কাতারি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছেন