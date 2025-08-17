You are Here
অস্ট্রেলিয়া ‘ওয়ান্টেড’ এইচকে ডেমোক্র্যাট টেড হুই আশ্রয় দেয়
News

অস্ট্রেলিয়া ‘ওয়ান্টেড’ এইচকে ডেমোক্র্যাট টেড হুই আশ্রয় দেয়

প্রাক্তন গণতন্ত্রপন্থী হংকংয়ের আইনজীবি টেড হুই যিনি চীনা শহর দ্বারা চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন, যারা কারাগারে রয়েছেন তাদের জন্য ক্যানবেরারকে আরও কিছু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

টেড হুই
যুক্তরাজ্যে টেড হুই। ফাইল ফটো: মে জেমস/এইচকেএফপি।

প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনী – ১৯৯ 1997 সালে চীনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া – বেইজিং 2019 সালে ছড়িয়ে পড়া বিশাল এবং সময়ে সহিংস গণতন্ত্রের বিক্ষোভের পরে বেইজিং একটি সুস্পষ্ট জাতীয় সুরক্ষা আইন আরোপের পর থেকেই মতবিরোধকে ছাড়িয়ে গেছে।

অ্যাডিলেডে পুনর্বাসিত হওয়ার পরে সেই সময়ে হাই-প্রোফাইলের অংশগ্রহণকারী হুই বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ান সরকার এই সপ্তাহে তাকে সুরক্ষা ভিসা দিয়েছে, আশ্রয়ও তার স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতার কাছে প্রসারিত হয়েছিল।

তিনি শনিবার একটি ফেসবুক পোস্টে বলেছিলেন, “আমি অস্ট্রেলিয়া সরকারের প্রতি আমাদের আশ্রয়ের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং আমাদের এই সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।”

হংকং এবং বেইজিং কর্তৃপক্ষের এক সোচ্চার সমালোচক, এইচইউআই এইচকে $ 1 মিলিয়ন ডলার পুলিশের অনুচ্ছেদের দ্বারা ২০২৩ সালে লক্ষ্যবস্তু করা বেশ কয়েকটি বিদেশী কর্মীদের মধ্যে রয়েছে।

টেড হুই চেয়েছিলেনটেড হুই চেয়েছিলেন
একটি জাতীয় সুরক্ষা পশ্চিমা থানার বাইরে প্রাক্তন-আইনমন্ত্রী টেড হুইয়ের পোস্টার চেয়েছিল। ছবি: টম গ্রুন্ডি/এইচকেএফপি।

এর আগে পশ্চিমা দেশগুলির দৃ strong ় সমালোচনা তৈরি করা এই অনুচ্ছেদের মূলত প্রতীকী হিসাবে দেখা যায় যে তারা হংকং বা চীনে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রত্যর্পণ করার সম্ভাবনা কম দেশগুলিতে বিদেশে বসবাসকারী মানুষকে প্রভাবিত করে।

এই ফেসবুক পোস্টে হুই অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন যে হংকংয়ের অন্যান্য কর্মীদের যারা কারাগারে রয়েছেন, তাদের জিমি লাই সহ, যারা ২০২০ সাল থেকে কারাগারের পিছনে রয়েছেন, সহ কারাগারে রয়েছেন।

“অস্ট্রেলিয়াকে তাদের উদ্ধার করতে এবং তাদের মানবতার পক্ষে কথা বলার জন্য আরও বেশি কিছু করতে হবে,” হুই বলেছিলেন। “এর অবস্থান আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং হংকঙ্কারদের সুরক্ষা অন্যান্য গণতন্ত্রের নজির স্থাপন করে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি এবং তাঁর পরিবার “আমাদের কাজ, আমাদের নাগরিক ব্যস্ততা এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মূল্যবোধের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি” এর মাধ্যমে – আমরা যতটা পারি অস্ট্রেলিয়াকে ফিরিয়ে দেবেন “।

যদিও হংকংয়ের সরকার হুইয়ের মামলায় সরাসরি কোনও মন্তব্য করেনি, তবে একজন মুখপাত্র শনিবার বলেছেন যারা পলাতক করেছেন তাদের ভাবা উচিত নয় যে তারা “অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা” এড়াতে পারে।

মুখপাত্র বলেছেন, “যে কোনও দেশ হংকংয়ের অপরাধীদের যে কোনও রূপে আশ্রয় দেয় তা আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞার দেখায়, হংকংয়ের আইনী ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে অসম্মান করে এবং হংকংয়ের বিষয়গুলিতে বর্বরভাবে হস্তক্ষেপ করে,” মুখপাত্র বলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াং এর আগে হংকংয়ের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং অনুদানকে আপত্তি জানিয়েছিল।

“আমাদের গণতন্ত্রের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা অপরিহার্য,” তিনি গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন।

“আমরা হংকংয়ের জাতীয় সুরক্ষা আইন সম্পর্কিত বিস্তৃত ও বহির্মুখী প্রয়োগের বিষয়ে চীন এবং হংকংয়ের প্রতি ধারাবাহিকভাবে আমাদের দৃ strong ় আপত্তি প্রকাশ করেছি এবং আমরা তা চালিয়ে যাব।”

সমর্থন এইচকেএফপি | নীতি ও নীতিশাস্ত্র | ত্রুটি/টাইপো? | আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | নিউজলেটার | স্বচ্ছতা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন | অ্যাপ্লিকেশন

সেফগার্ড প্রেস ফ্রিডম; আমাদের দলকে সমর্থন করে সমস্ত পাঠকের জন্য এইচকেএফপি মুক্ত রাখুন

গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা

আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।

এইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতিএইচকেএফপি প্রদানের পদ্ধতি
ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

ইউটিউব ভিডিওইউটিউব ভিডিও

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।