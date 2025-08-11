নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
অস্ট্রেলিয়া পরের মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তা স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস সোমবার নিশ্চিত করেছেন।
“অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারকে তাদের নিজস্ব একটি রাজ্যে স্বীকৃতি দেবে, অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল,” আলবেনেস পশ্চিম তীরের অংশের গভর্নিং সত্তাকে উল্লেখ করে বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, এই প্রতিশ্রুতিগুলি গাজার ডিমিলিটারাইজেশন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল – ফিলিস্তিনি সরকারে হামাসের কোনও ভূমিকা নেই। অস্ট্রেলিয়া হামাসকে একজন সন্ত্রাসী সত্তা হিসাবে মনোনীত করেছে এবং আলবানিজ সোমবার পুনরাবৃত্তি করেছে যে তার সরকারের এই দলটির আহ্বান Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালের গণহত্যার পর থেকে ইস্রায়েলি জিম্মিদের ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
আলবেনেস বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অধিকারকে “বাস্তবতা” হিসাবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করবে।
আলবেনেস বলেছিলেন, “একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় সংঘাত, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে মানবতার সেরা আশা।”
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সেখানকার পরিস্থিতি “বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ভয় ছাড়িয়ে গেছে।” তিনি ইস্রায়েলি সরকারকে “আন্তর্জাতিক আইনকে অস্বীকার করতে এবং শিশুদের সহ মরিয়া লোকদের পর্যাপ্ত সহায়তা, খাদ্য ও জল অস্বীকার করার জন্য” অব্যাহত রাখার অভিযোগ করেছিলেন। “
আলবেনেসের এই ঘোষণা ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার নেতাদের কাছ থেকে একই রকম ঘোষণা অনুসরণ করেছিল। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে এই পদক্ষেপের জন্য সমালোচনা করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে “খরগোশের গর্তে” মার্চ করার অভিযোগ এনেছিলেন।
ইস্রায়েলি নেতা রবিবার বলেছিলেন, “(টি) তাঁর ক্যানার্ড হতাশাব্যঞ্জক এবং আমি মনে করি এটি আসলে লজ্জাজনক।”
অস্ট্রেলিয়ার সরকার, পরিবর্তে, গাজায় নতুন সামরিক আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক জন্য সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ঘোষিত নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার সমালোচনা করেছে।
অস্ট্রেলিয়ান নেতা গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের সাথে কথা বলেছেন, যিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকায় পাশ্চাত্য নেতাদের সাথে অবস্থার সাথে সম্মত হন।
আলবেনেস বলেছিলেন, “এটি প্যালেস্তাইনের লোকদের জন্য একরকমভাবে স্ব-সংকল্প দেওয়ার সুযোগ হামাসকে বিচ্ছিন্ন করে, এটিকে নিরস্ত্র করে এবং এটিকে একবারে এবং সকলের জন্য দূরে সরিয়ে দেয়,” আলবেনেস বলেছিলেন।
আজ অবধি, ১৯৩৩ সালের জাতিসংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১৫০ জন ফিলিস্তিন রাজ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন – যাদের মধ্যে অনেকেই দশক আগে এমন করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর অনেক পশ্চিমা মিত্ররা এই যুক্তি দিয়েছিল যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তা 1948 সাল থেকে চলমান সংঘাতের অবসানের চূড়ান্ত পর্যায়ে হওয়া উচিত।
ইস্রায়েলি নেতারা, ইতিমধ্যে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে এগিয়ে গেছেন, যুক্তি দিয়ে যে এটি সন্ত্রাসবাদের পুরষ্কার দেবে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে খুব কম কাজ করবে, যা ২০০ 2007 সালে হামাসের সাথে সহিংস সংঘাতের পরে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তখন থেকেই গাজাকে শাসন করেছে।
জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির 2025 সেশনগুলি 9 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শেষ হবে।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।