অস্ট্রেলিয়া পোস্ট আমাদের ‘বিশৃঙ্খল’ ট্রাম্পের শুল্কের সময়সীমা হিসাবে ট্রানজিট শিপিং বন্ধ করে দেয়

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কের সময়সীমা বিশ্বব্যাপী ডাক নেটওয়ার্ক এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য “বিশৃঙ্খলা” তৈরি করে অস্ট্রেলিয়া পোস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু ধরণের শিপিংয়ের স্থগিত করছে।
উন্নয়নের অর্থ অন্যান্য দেশগুলির পণ্যগুলি আর অস্ট্রেলিয়া হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করতে সক্ষম হবে না, এটি “ট্রানজিট” শিপিং নামে পরিচিত একটি পদ্ধতি।
“অন্যান্য বেশ কয়েকটি ডাক অপারেটরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অস্ট্রেলিয়া পোস্ট অস্থায়ীভাবে তার ট্রানজিট পরিষেবাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থগিত করেছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত পণ্যযুক্ত ট্রানজিট আইটেমগুলি আর গ্রহণ করবে না,”
অস্ট্রেলিয়ার একজন পোস্টের মুখপাত্র ড।
অস্ট্রেলিয়া পোস্টের স্থগিতাদেশটি আসে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা স্বল্প-মূল্য পণ্যগুলি আগামী সপ্তাহ থেকে অতিরিক্ত শুল্কের মুখোমুখি হয়।
এখন অবধি, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাপ্ত পণ্যগুলির পার্সেলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর সময় $ US800 ($ 1,200) এর চেয়ে কম মূল্য ছিল না, যা “ডি মিনিমিস” ছাড় হিসাবে পরিচিত ছিল।
কর ছাড়টি বিশ্বব্যাপী সমস্ত দেশ থেকে আমদানির জন্য ২৯ শে আগস্ট শেষ হওয়ার কথা রয়েছে, পার্সেলগুলি শুল্ক বা ফ্ল্যাট ফি দিয়ে স্লাগ করা হবে।
গ্লোবাল ডাক পরিষেবার জন্য ‘বিশৃঙ্খল’ মুহুর্ত
এই সিদ্ধান্ত – ৩০ জুলাই একটি কার্যনির্বাহী আদেশে আনুষ্ঠানিক করা – বিশ্বব্যাপী অনেক ডাক অপারেটরকে গার্ডের বাইরে নিয়ে গেছে।
ইউএস-ভিত্তিক ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বদানকারী কেট মুথ, আন্তর্জাতিক মেলার্স অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (আইএমজি), বলেছেন যে এর সদস্যদের মধ্যে অনেকেই পরের সপ্তাহ থেকে কীভাবে খেলতে আসার দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে কীভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন।
“এটি এখানে কিছুটা বিশৃঙ্খল,” তিনি ওয়াশিংটন, ডিসির এবিসি নিউজকে বলেছেন।
“প্রচুর অনিশ্চয়তা, ডাক প্রবাহটি প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হচ্ছে এবং প্রস্তুত হওয়ার জন্য এক সপ্তাহের বেশি সময় নিয়ে প্রচুর উদ্বেগ।“
অস্ট্রেলিয়া পোস্ট হ’ল বিশ্বব্যাপী ডাক বাহকগুলির মধ্যে একটি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রানজিট মেল স্থগিত করার জন্য বেছে নিয়েছে কারণ এটি পরিবর্তনের সাথে জড়িত।
“(ট্রানজিট মেল) যেখানে এক দেশের কোনও ডাক অপারেটর এটি চূড়ান্ত গন্তব্যে প্রেরণের জন্য অন্য একটি ডাক অপারেটরের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করবে,” মিস মুথ ব্যাখ্যা করেছিলেন।
“উদাহরণস্বরূপ, সম্ভবত ফিলিপাইন পোস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেল প্রেরণের জন্য অস্ট্রেলিয়া পোস্ট ব্যবহার করে কারণ ফিলিপাইনের কম পরিমাণ বা বিরল ফ্লাইট রয়েছে।”
সরকারী মালিকানাধীন সত্তা ট্রানজিট মেলের জন্য কতগুলি দেশ অস্ট্রেলিয়া ব্যবহার করে, বা এটি অন্যান্য দেশের জন্য কোন ভলিউম পরিচালনা করে তা নিশ্চিত করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত।
শুল্ক সংগ্রহের আশেপাশে অনিশ্চয়তা
এবিসি নিউজ অস্ট্রেলিয়া পোস্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সদস্যদের অবহিত করে জাতিসংঘের বিশেষায়িত ডাক সংস্থার একটি “জরুরি তথ্য” চিঠি দেখেছে।
চিঠিতে লেখা ছিল “এই ব্যবস্থাটি 20 আগস্ট 2025 এ কার্যকর হবে।”
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত এবং অস্ট্রেলিয়া পোস্টের আন্তর্জাতিক মেল প্রসেসিং সেন্টারে পৌঁছানো পণ্যযুক্ত যে কোনও ট্রানজিট বা ভুল ধারণাযুক্ত আইটেমগুলি উত্সে ফিরে আসবে।“
ডাকঘরের সাথে অনিশ্চয়তা অস্ট্রেলিয়ান ই-কমার্স খুচরা বিক্রেতাদের জন্য বিশৃঙ্খলাও তৈরি করেছে, একটি ব্রিসবেন ভিত্তিক ব্র্যান্ড অ্যাপ্রো, এই সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিপিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
“সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্থিরতা এবং বাজারের অস্থিরতা এবং স্পষ্টতই, অস্ট্রেলিয়া পোস্টের এমনকি সময় মতো এই বিষয়গুলিকে সমাধান করতে সক্ষম হওয়ার দক্ষতার অভাব আমাদের এবং অস্ট্রেলিয়ান সমস্ত ফ্যাশনকে সত্যই অনিশ্চিত অবস্থানে ফেলেছে,” অ্যাপোরোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা লাজ স্মিথ এই সপ্তাহে বলেছেন।
“আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিক্রিয়া করার চেষ্টা করছি।“
ইমেজের এমএস মুথ বলেছিলেন যে অতিমাত্রায় উদ্বেগটি হ’ল ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের দ্বারা নির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি “সংগ্রহ ও প্রেরণ” করার জন্য অনেক ডাক ক্যারিয়ার স্থাপন করা হয়নি।
“অস্ট্রেলিয়ান পোস্টটি এটি করার জন্য সেট আপ করা হয়নি … তাদের অবশ্যই কোনও বিমান সংস্থা ক্যারিয়ারের সাথে কাজ করতে হবে যিনি এটি করতে ইচ্ছুক (এটি) করতে ইচ্ছুক, এবং আমরা ইচ্ছুক কোনও এয়ারলাইন ক্যারিয়ারের কথা শুনিনি,” তিনি বলেছিলেন।
বেশ কয়েকটি ডাক ক্যারিয়ার বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে 29 আগস্টের আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরোপুরি শিপিং স্থগিত করেছে।
এর মধ্যে রয়েছে বিপিওএসটি – ব্রাসেলস ভিত্তিক একটি লজিস্টিক সংস্থা – এবং ইউরোপের আরও বেশ কয়েকজন।
পোস্টনার্ড – যা সুইডেন এবং ডেনমার্ককে পরিষেবা দেয় – অতিরিক্তভাবে পুয়ের্তো রিকোতে শিপমেন্টগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে।
“পণ্যবিহীন চিঠিগুলি প্রভাবিত হবে না,” পোস্টনার্ডের ঘোষণায় বলা হয়েছে। “গ্রাহক এবং অংশীদারদের আপডেট এবং অবহিত করা হবে।”
অস্ট্রেলিয়া পোস্ট নিশ্চিত করবে না যে এটি পুরোপুরি মার্কিন চালান বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত কিনা।
“আমাদের অগ্রাধিকার হ’ল আমাদের গ্রাহকদের পরিবর্তনগুলি এবং তাদের জন্য তারা কী বোঝায় সে সম্পর্কে আপডেট রাখা,”
মুখপাত্র মো।
অস্ট্রেলিয়া পোস্ট বণিক খুচরা বিক্রেতাদের আপডেট পাঠিয়েছে এবং তার ওয়েবসাইটে ডি মিনিমের শেষ সম্পর্কে তথ্য আপলোড করেছে।
“অস্ট্রেলিয়া পোস্ট আমাদের বণিকদের পক্ষে অনুমোদিত তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম সরবরাহকারীর মাধ্যমে পরিশোধের দায়িত্ব ও কর তদন্ত করছে,” এটি সোমবার বণিকদের কাছে লিখেছিল।
“হ্যান্ডলিং ফি সহ এই কর্তব্য এবং করগুলি আমাদের বণিক প্রেরকদের কাছে পূর্ববর্তীভাবে চার্জ করা হবে।“