অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন দক্ষিণ চীন সাগরের নিকটে সামরিক ড্রিল চালু করে

ম্যানিলা, ফিলিপিন্স-অস্ট্রেলিয়া শুক্রবার ফিলিপাইন বাহিনীর সাথে তার বৃহত্তম সামরিক অনুশীলন শুরু করেছে, লাইভ-ফায়ার ড্রিলস, যুদ্ধের কৌশল এবং একটি ফিলিপাইনের একটি শহরে একটি সৈকত হামলার সাথে জড়িত এই বিতর্কিত শহরে 3,600 টিরও বেশি সামরিক কর্মী জড়িত ছিল দক্ষিণ চীন সাগরযেখানে মিত্ররা বেইজিংয়ের দৃ ser ় ক্রিয়াকলাপের জন্য বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছে।
অনুশীলনগুলিকে অ্যালন বলা হয়, যার অর্থ ফিলিপাইনের ভাষায় তরঙ্গ, এবং প্রদর্শন করবে অস্ট্রেলিয়ার ফায়ারপাওয়ার। ড্রিলগুলিতে একটি গাইড-মিসাইল নেভি ডিস্ট্রোয়ার, এফ/এ -18 সুপারসোনিক ফাইটার জেটস, একটি সি -130 ট্রুপ এবং কার্গো বিমান, জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র এবং বিশেষ বাহিনী স্নিপার অস্ত্র জড়িত থাকবে।
সামরিক কর্মকর্তারা বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রতিরক্ষা বাহিনী পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করবে।
রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নৌবাহিনীর জাস্টিন জোন্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই মহড়াটি অংশীদারদের সাথে কাজ করার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে যে আমরা এমন একটি অঞ্চল বজায় রেখেছি যেখানে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করা হয় এবং জাতিগুলি জবরদস্তি থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।”
জোনস বলেছিলেন, যুদ্ধের অনুশীলনগুলি “আমরা কীভাবে ভাগ করে নেওয়া সুরক্ষা চ্যালেঞ্জ এবং ইন্দো-প্যাসিফিকের বিভিন্ন দূরত্বে প্রকল্প বলকে সহযোগিতা করি এবং প্রতিক্রিয়া জানাই এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা অনুশীলন করার একটি সুযোগ,” জোনস বলেছিলেন।
অনুশীলনগুলি 29 আগস্ট পর্যন্ত চলবে।
ফিলিপিন্সের সাথে একটি ভিজিটিং ফোর্সেস চুক্তির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দেশ, একে অপরের অঞ্চলে যুদ্ধের অনুশীলনের জন্য বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েনের অনুমতি দেয়।
ফিলিপাইন জাপানের সাথে অনুরূপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যা পরের মাসে কার্যকর হবে। এটি ফ্রান্স এবং কানাডা সহ আরও বেশ কয়েকটি এশিয়ান এবং পশ্চিমা দেশগুলির সাথে একই রকম প্রতিরক্ষা চুক্তির জন্য আলোচনায় রয়েছে।
চীন বিতর্কিত দক্ষিণ চীন সাগরে বা তার কাছাকাছি বহুজাতিক যুদ্ধের ড্রিলস এবং জোটকে অবহেলা করেছে, বলেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্ররা এর বিরুদ্ধে “গ্যাং আপ” করছে এবং এই অঞ্চলের সামরিকীকরণ করছে।
চীন বেশিরভাগ দক্ষিণ চীন সাগরের দাবিএকটি ব্যস্ত বৈশ্বিক বাণিজ্য রুট, যেখানে এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ফিলিপাইনের সাথে আঞ্চলিক ফেস অফের স্পাইক করেছে। ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই এবং তাইওয়ানও সম্পদ সমৃদ্ধ জলের দাবী রেখেছিল।
সোমবার, ক চাইনিজ নেভির জাহাজটি একটি চীনা কোস্ট গার্ড জাহাজের সাথে সংঘর্ষে দক্ষিণ চীন সাগরের স্কার্বোরো শোলের একটি ছোট ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড জাহাজকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার সময়।
ম্যানিলায় অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস “ফিলিপাইন কোস্টগার্ডের সাথে জড়িত স্কার্বোরো শোলের কাছে চীনা জাহাজগুলির বিপজ্জনক এবং পেশাদারিত্বমূলক আচরণ” নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে এই ঘটনাটি “আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ডি-এস্কেলেশন, সংযম এবং শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।”
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, মার্কিন দুটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন বুধবার স্কার্বোরোর বাইরে চীনের বিস্তৃত দাবি, বিধিনিষেধ এবং বিতর্কিত জলে প্রবেশের বিজ্ঞপ্তিগুলির দাবিতে প্রতিবাদ করার জন্য নেভিগেশন অপারেশনকে স্বাধীনতা অভিযানের স্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারিতে, একটি চীনা জে -16 ফাইটার জেট ফ্লেয়ারস প্রকাশ করেছে যা অস্ট্রেলিয়ান ডি-8 পোসেইডন সামরিক নজরদারি বিমানের 30 মিটারের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক বিমানের জায়গাতে 30 মিটারের মধ্যে পাস করেছে, অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা এ সময় জানিয়েছেন।