অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি ঘোষণা করবে – মেদুজা

অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির একটি সভায় প্যালেস্টাইনকে একটি রাজ্যের সাথে স্বীকৃতি দেয় বলে জানিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানজে।

১১ ই আগস্টে একটি ব্রিফিংয়ে আলবেনেস জানিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনি প্রশাসনের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রাপ্ত বাধ্যবাধকতাগুলি বিবেচনায় নিয়ে এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী (ব্লুমবার্গের উক্তি) বলেছেন, “আমাদের সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে হামাস সন্ত্রাসীরা ভবিষ্যতের কোনও ফিলিস্তিনি রাজ্যে কোনও ভূমিকা নিতে পারে না।” তিনি জোর দিয়েছিলেন, “অস্ট্রেলিয়া আব্বাসের রাষ্ট্রপতি (মাহমুদ) এবং ফিলিস্তিনি প্রশাসনের কাছ থেকে যে বাধ্যবাধকতা অর্জন করেছে এবং পেয়েছে তা হ’ল এটি।”

২০২৪ সালের মে মাসের শেষে, তিনটি ইউরোপীয় দেশ – নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড এবং স্পেনের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিল যে তারা ফিলিস্তিনকে একটি রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সময়, ফিলিস্তিন রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে 193 টি দেশের 143 দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল – জাতিসংঘের সদস্য, রাশিয়া এবং চীন সহ।

জুলাইয়ে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি সভায় তাঁর দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। আরও দুটি দেশও অভিনয় করতে যাচ্ছে – কানাডা এবং গ্রেট ব্রিটেন।

ইস্রায়েল এবং এর প্রধান মিত্র – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এবং কানাডার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিল।

ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে চিনতে চলেছে এটি বিভিন্ন উপায়ে একটি প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি। তবে ইউরোপীয় দেশগুলি ইস্রায়েলের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখে

