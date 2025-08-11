You are Here
অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং কানাডার অনুরূপ পদক্ষেপের পরে অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস বলেছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরে এই পদক্ষেপটি ঘটবে।

তিনি সোমবার বলেছিলেন, “একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় সংঘাত, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে মানবতার সেরা আশা।”

গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে থাকা ইস্রায়েল বলেছে যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে “সন্ত্রাসবাদকে পুরষ্কার” স্বীকৃতি দিয়ে।

শনিবার থেকে গাজায় অনাহার ও অপুষ্টির ফলে পাঁচ জন মারা গেছেন, হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে মোট সংখ্যা ২১7 জন মারা গেছে।

এটি আরও বলেছে যে ২০২৩ সাল থেকে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের ফলে মোট, 000১,০০০ এরও বেশি লোক মারা গেছে।

সে বছর October অক্টোবর দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার জবাবে ইস্রায়েল আক্রমণ চালিয়েছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, যা ইস্রায়েলি-অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, এর আগে বলেছিল যে রাষ্ট্রীয়তার স্বীকৃতি তার জনগণের স্ব-সংকল্পের জন্য ক্রমবর্ধমান সমর্থন দেখায়।

আলবেনেস বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের কাছ থেকে তাঁর সরকার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে হামাস ভবিষ্যতের কোনও রাজ্যে কোনও ভূমিকা পালন করবে না।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে, গত পাক্ষিক ধরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড এবং জাপানে তাঁর সহযোগীদের সাথে কথোপকথনের পরে তাঁর সিদ্ধান্ত আসে।

