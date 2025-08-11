অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেবে | মধ্য প্রাচ্য

অস্ট্রেলিয়া পরের মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, সোমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস বলেছেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ ঘোষণার পরে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ায় এমন একটি পদক্ষেপ।
আলবানিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, “সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির ৮০ তম অধিবেশনে অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্টাইন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেবে, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানে আন্তর্জাতিক প্ররোচনায় অবদান রাখতে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির জন্য।”
আলবানিজ কেমবেরার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে স্বীকৃতি হবে, ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস সহ ভবিষ্যতের কোনও রাজ্যে কোনও জড়িত থাকবে না।
আলবেনেস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “দুটি রাজ্যের সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় সংঘাত, দুর্ভোগ ও ক্ষুধা শেষ করার মানবতার সেরা আশা।”
আলবেনেস জানিয়েছেন, তিনি বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে সামরিক সমাধানের চেয়ে রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল।
গত সপ্তাহে, অস্ট্রেলিয়া গাজার সামরিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ইস্রায়েলের পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিল এবং আলবানস বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আপিলগুলির প্রতি অনাবশ্যক এবং গাজায় আইনী ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার সাথে অসম্পূর্ণতা নিয়ে “আরও বেশি জোর করে” ছিল।
“নেতানিয়াহু সরকার দ্রুত অবৈধ colon পনিবেশিকদের সম্প্রসারণ করে, দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলির সংযুক্তি হুমকির দ্বারা এবং কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি নিভিয়ে দিচ্ছে,” আলবেনেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ের সাথে যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন।
প্যালেস্তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনের সংস্কার, সাধারণ নির্বাচনকে হ্রাস করার এবং উপলব্ধি করার জন্য, পাশাপাশি আরব লীগের দাবীগুলি গাজায় তাদের আধিপত্য শেষ করার জন্য তারা একটি সুযোগ তৈরি করেছিল, তারা একটি সুযোগ তৈরি করেছিল, তিনি বলেছিলেন, “এটি হামাসকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুযোগ।”
ওয়াং বলেছেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে অবহিত করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে সমর্থন করার কানাডার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন এবং রুবিও বলেছিলেন যে ফ্রান্সের সিদ্ধান্ত বেপরোয়া।
ক্যামবেরায় ইস্রায়েলের রাষ্ট্রদূত, আমির মাইমন, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স সম্পর্কিত অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেনএটি ইস্রায়েলের সুরক্ষা এবং জিম্মি আলোচনার জন্য ক্ষতিকারক বিবেচনা করে।
গত মাসে, আলবেনেস প্রকাশ্যে স্বীকৃতির জন্য একটি সময়সীমার প্রতিশ্রুতি দেয়নি এবং গাজার সাথে সম্পর্কিত অস্ট্রেলিয়ান জনগণের মতামত বিভাগে সতর্ক ছিল।
মানবতাবাদী সংকট আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে গাজায় সহায়তা সরবরাহের জন্য আবেদন করে এই মাসে সিডনির হারবার ব্রিজের মধ্য দিয়ে কয়েক হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মিছিল করেছেন।
সোমবার আলবেনেস বলেছিলেন যে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে “ব্যাপক উদ্বেগ” কেবল আন্তর্জাতিক নেতাদের কাছ থেকে নয়, সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছিল।
নিউজিল্যান্ড বলেছে যে এটি এই মাসে প্যালেস্তাইন স্বীকৃতি সম্পর্কে তার অবস্থান বিবেচনা করবে।
হামাসের নেতৃত্বে যোদ্ধারা সীমান্তের নিকটে ইস্রায়েলি শহরগুলিতে আক্রমণ করার পরে ইস্রায়েল গাজায় তার আক্রমণ শুরু করেছিল, প্রায় 1200 জনকে হত্যা করেছিল এবং October ই অক্টোবর, 2023 এ 251 জিম্মি ধরেছিল। তখন থেকে ইস্রায়েলি বাহিনী গাজায় কমপক্ষে 60০,০০০ জনকে হত্যা করেছে, এবং ঘেরের বেশিরভাগ অংশকে হ্রাস করেছে।
আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলি যে ইস্রায়েলি সহায়তা সীমাবদ্ধ করার ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা বলে বলেছে তার কারণে এই ছিটমহলে বোঝা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ইস্রায়েল এই দাবিটি প্রত্যাখ্যান করে, ফিলিস্তিনিদের ক্ষুধার জন্য হামাসকে দোষারোপ করে এবং উল্লেখ করে যে প্রচুর সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।