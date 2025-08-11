You are Here
অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে

অস্ট্রেলিয়া আগামী মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, সোমবার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস বলেছেন, এমন একটি পদক্ষেপ যা ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার অনুরূপ ঘোষণার পরে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ায়।

আলবেনস এক বিবৃতিতে বলেছেন, “সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০ তম অধিবেশনে অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেবে, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতি আন্তর্জাতিক প্ররোচনা, গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির প্রতি আন্তর্জাতিক প্ররোচনায় অবদান রাখতে।”

আলবানিজ কেমবেরার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে স্বীকৃতিটি হবে, সহ ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ভবিষ্যতের কোনও রাজ্যে কোনও জড়িত থাকবে না।

আলবেনেস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “একটি দুটি স্টেট সমাধান হ’ল মানবতার মধ্য প্রাচ্যের সহিংসতা এবং শেষ সংঘাত, দুর্ঘটনা, দুর্ভোগ ও ক্ষুধার্তকে ভেঙে ফেলার সেরা আশা।”

আলবেনেস জানিয়েছেন যে তিনি বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে একটি রাজনৈতিক ও অ-সামরিক সমাধান প্রয়োজন।

গত সপ্তাহে, অস্ট্রেলিয়া গাজার সামরিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ইস্রায়েলের পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিল এবং আলবেনেস বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আপিলগুলির প্রতি নেতানিয়াহুর অসম্মান এবং গাজায় আইনী ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সম্মতি না দিয়ে “আরও বেশি জোর করে” ছিল।

“নেতানিয়াহু সরকার দ্রুত অবৈধ জনবসতিগুলি প্রসারিত করে, ফিলিস্তিনিদের দখলকৃত অঞ্চলগুলির সংযুক্তি হুমকির দ্বারা এবং কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে একটি দুটি স্টেট সমাধানের সম্ভাবনা নিভিয়ে দিচ্ছে,” আলবেনেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ের সাথে যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনের সংস্কার, সংস্কার ও সাধারণ নির্বাচনের পাশাপাশি আরব লীগের দাবী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যাতে হামাস গাজায় তার ডোমেনটি শেষ করতে পারে, একটি সুযোগ তৈরি করে, তিনি বলেছিলেন।

“এটি হামাসকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুযোগ,” তিনি যোগ করেছেন।

ওয়াং বলেছিলেন যে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে অবহিত করেছেন।

