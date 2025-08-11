অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে

সোমবার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস জানিয়েছেন, আগামী মাসের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ ঘোষণার পরে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এমন একটি পদক্ষেপ।
আলবানিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, “অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্টাইন রাজ্যকে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০ তম অধিবেশনে স্বীকৃতি দেবে, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের দিকে আন্তর্জাতিক গতিতে অবদান রাখতে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য,” আলবেনেস এক বিবৃতিতে বলেছে।
আলবানিজ ক্যানবেরার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতিগুলির বিষয়ে স্বীকৃতি পূর্বাভাস দেওয়া হবে, সেই সহ ইসলামপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ভবিষ্যতের কোনও রাজ্যে কোনও জড়িত থাকবে না।
“একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় দ্বন্দ্ব, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে মানবতার সেরা আশা,” আলবেনেস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
আলবেনেস জানিয়েছেন, তিনি বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনী নয়, একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন ছিল।
গত সপ্তাহে, অস্ট্রেলিয়া গাজার সামরিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইস্রায়েলের পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিল এবং আলবেনেস বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি নেতানিয়াহুর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানকে অবহেলা করে এবং গাজায় আইনী ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থতার কারণে “আরও বাধ্য” হয়েছিল।
“নেতানিয়াহু সরকার অবৈধ জনবসতিগুলি দ্রুত প্রসারিত করে, ফিলিস্তিনিদের দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে সংযুক্তির হুমকি দিয়ে এবং কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সম্ভাবনা নিভিয়ে দিচ্ছে,” আলবেনেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ের সাথে যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন।
‘হামাসকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ’
তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সরকারকে প্রশাসনের সংস্কার, সংস্কার ও সাধারণ নির্বাচনকে সংস্কার করার জন্য, পাশাপাশি হামাসের গাজায় তার শাসন শেষ করার জন্য আরব লীগের দাবি, একটি সুযোগ তৈরি করেছে, তিনি একটি সুযোগ তৈরি করেছেন, তিনি বলেছিলেন।
“এটি হামাসকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুযোগ,” তিনি যোগ করেছেন।
ওয়াং বলেছিলেন যে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে অবহিত করেছেন।
গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে সমর্থন করার কানাডার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন এবং রুবিও বলেছেন যে ফ্রান্সের সিদ্ধান্তটি বেপরোয়া ছিল।
ইস্রায়েলের অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রদূত আমির মইমন ইস্রায়েলের সুরক্ষাকে ক্ষুন্ন এবং জিম্মি আলোচনার অবরুদ্ধ করে হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স সম্পর্কিত অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন।
“এখন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে অস্ট্রেলিয়া হামাসের অবস্থানকে উন্নত করেছে, এটি একটি সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এমন একটি দল,” মাইমন এক্স -এ পোস্ট করেছেন।
জাতিসংঘের 193 জন সদস্যের মধ্যে প্রায় 150 জন ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই কয়েক দশক আগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তিগুলি বন্ধ করে দিয়েছে, বলেছে যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রীয়তা কয়েক দশক ধরে মধ্য প্রাচ্যের সংঘাতের সমাধানের চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হওয়া উচিত।
স্বীকৃতি ঘোষণাগুলি মূলত প্রতীকী এবং ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয় – নেতানিয়াহুর উপর যে কোনও বাস্তব লাভের একমাত্র দেশ। ইস্রায়েলের নেতা এই মাসে বলেছিলেন যে তিনি ফিলিস্তিনের জন্য কোনও সরকারে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জড়িততা গ্রহণ করবেন না।
ব্যাপক বিক্ষোভের পরে সরানো আসে
গত মাসে, আলবানিজ প্রকাশ্যে স্বীকৃতির জন্য কোনও সময়সীমার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত না, এবং এর আগে গাজার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বিভক্ত জনমত সম্পর্কে সতর্ক ছিল।
মানবিক সংকট আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে গাজায় সহায়তা সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে এই মাসে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী সিডনির হারবার ব্রিজ পেরিয়ে মিছিল করেছে।
সোমবার আলবেনেস বলেছিলেন যে গাজায় ধ্বংসাত্মকতা নিয়ে “ব্যাপক উদ্বেগ” কেবল আন্তর্জাতিক নেতাদের নয়, সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইন অধ্যাপক ডোনাল্ড রথওয়েল বলেছেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে না গিয়ে সহায়তা সহায়তা প্রদান করতে পারে, গাজা পুনর্নির্মাণে অবদান রাখতে এবং আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তিগুলিতে প্রবেশ করতে পারে।
অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্তাইন অ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্কের সভাপতি নাসের মাশনি আলবানিজের স্বীকৃতিটি খুব দেরিতে এবং “সম্পূর্ণ অর্থহীন” হিসাবে অস্বীকার করেছেন এবং দেশটি ইস্রায়েলের সাথে বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।
তিনি সোমবার মেলবোর্নে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি “গাজায় চলমান গণহত্যার অবসান ঘটাতে কিছুই করবে না, যা দুই বছর ধরে পুরো বিশ্বের জন্য সরাসরি প্রচারিত হয়েছে।”
নিউজিল্যান্ড বলেছে যে এটি এই মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি সম্পর্কে তার অবস্থান বিবেচনা করবে।
হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধারা ২০২৩ সালের Oct ই অক্টোবর সীমান্তের নিকটে ইস্রায়েলি শহরে ঝড় তুলে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং ২৫১ জন জিম্মি বন্দী করে ইস্রায়েল গাজায় আক্রমণ শুরু করে। তার পর থেকে ইস্রায়েলি বাহিনী গাজায় কমপক্ষে, 000০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছে, সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলেছেন, এবং ছিটমহলের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংসস্তূপে হ্রাস পেয়েছে।
আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থাগুলি যা বলেছে তার কারণে ইস্রায়েলের সহায়তা সীমাবদ্ধ করার জন্য ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা হ’ল এনক্লেভে অপুষ্টি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ইস্রায়েল এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ক্ষুধার জন্য হামাসকে দোষারোপ করে এবং বলেছিল যে প্রচুর সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।