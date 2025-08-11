অস্ট্রেলিয়া সেপ্টেম্বরে ইউএনজিএ -তে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে

সোমবার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস জানিয়েছেন, আগামী মাসের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অস্ট্রেলিয়া একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডার অনুরূপ ঘোষণার পরে ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এমন একটি পদক্ষেপ।
আলবানিজ এক বিবৃতিতে বলেছে, “সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লির ৮০ তম অধিবেশনগুলিতে অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্টাইন রাজ্যকে স্বীকৃতি দেবে, দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের দিকে আন্তর্জাতিক গতিতে অবদান রাখতে, গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির জন্য।”
আলবানিজ ক্যানবেরার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতিগুলির বিষয়ে স্বীকৃতি পূর্বাভাস দেওয়া হবে, সেই সহ ইসলামপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ভবিষ্যতের কোনও রাজ্যে কোনও জড়িত থাকবে না।
“একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান হ’ল মধ্য প্রাচ্যে সহিংসতার চক্রকে ভেঙে ফেলার এবং গাজায় দ্বন্দ্ব, দুর্ভোগ ও অনাহারে অবসান ঘটাতে মানবতার সেরা আশা,” আলবেনেস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।
আলবেনেস জানিয়েছেন, তিনি বৃহস্পতিবার ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন ছিল, সামরিক নয়।
অস্ট্রেলিয়া গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের গাজার সামরিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনার সমালোচনা করেছিল এবং আলবেনেস বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানকে অবহেলা করে এবং গাজায় আইনী ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থতার কারণে নেতানিয়াহুর অবহেলা করে “আরও বাধ্য” হয়েছিল।
“নেতানিয়াহু সরকার দ্রুত অবৈধ বসতিগুলি প্রসারিত করে, দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে সংযুক্তিকে হুমকি দিয়ে এবং কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সম্ভাবনা নিভিয়ে দিচ্ছে,” আলবেনেস পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওয়াংয়ের সাথে যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সরকারকে প্রশাসনের সংস্কার, সংস্কার ও সাধারণ নির্বাচনকে সংস্কার করার জন্য, পাশাপাশি হামাসের গাজায় তার শাসন শেষ করার জন্য আরব লীগের দাবি, একটি সুযোগ তৈরি করেছে, তিনি একটি সুযোগ তৈরি করেছেন, তিনি বলেছিলেন।
“এটি হামাসকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সুযোগ,” তিনি যোগ করেছেন।
ওয়াং বলেছিলেন যে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে অবহিত করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রত্বকে সমর্থন করার কানাডার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন এবং রুবিও বলেছেন যে ফ্রান্সের সিদ্ধান্ত বেপরোয়া ছিল।
ইস্রায়েলের অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রদূত আমির মাইমন ইস্রায়েলের সুরক্ষা এবং জিম্মি আলোচনার অবরুদ্ধ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স সম্পর্কিত অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।
গত মাসে, আলবানিজ প্রকাশ্যে স্বীকৃতির জন্য কোনও সময়সীমার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত না, এবং এর আগে গাজার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ায় বিভক্ত জনমত সম্পর্কে সতর্ক ছিল।
মানবিক সংকট আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে গাজায় সহায়তা সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে এই মাসে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী সিডনির হারবার ব্রিজ পেরিয়ে মিছিল করেছে।
সোমবার গাজায় ধ্বংসাত্মকতা নিয়ে “ব্যাপক উদ্বেগ” সোমবার বলেছেন, কেবল আন্তর্জাতিক নেতাদের নয়, সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছ থেকে এসেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যারেথ ইভান্স বলেছেন যে অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতি অর্জন করা “একেবারে সময়োচিত”।
“অস্ট্রেলিয়া গ্লোবাল উত্তর থেকে বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠের দলে যোগদান করে, ইস্রায়েলের আরব প্রতিবেশীদের সাথে সমন্বিত সম্প্রীতিতে এখন অভিনয় করে নেতানিয়াহুর উপর নতুন চাপকে আরও অনির্দিষ্টভাবে ধ্বংসাত্মক – এবং ইস্রায়েলের জন্য স্ব -ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন করতে সহায়তা করবে -” তিনি যে কোর্সে সেট করেছেন, “তিনি রিটার্সকে মন্তব্যে বলেছিলেন।
অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক আইন অধ্যাপক ডোনাল্ড রথওয়েল বলেছেন, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ অস্ট্রেলিয়া জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে না গিয়ে সহায়তা সহায়তা প্রদান করতে পারে, গাজা পুনর্নির্মাণে অবদান রাখতে এবং আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তিগুলিতে প্রবেশ করতে পারে।
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিদেশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভার্সেন অঘাবেকিয়ান বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের একটি সাক্ষাত্কারে এটি একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত ছিল যা “ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যতের জন্য একটি আশার অনুভূতি দেয়”, যদিও একটি যুদ্ধবিরতি অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।
নিউজিল্যান্ড বলেছে যে এটি এই মাসে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি সম্পর্কে তার অবস্থান বিবেচনা করবে।
হামাসের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধারা সীমান্তের নিকটে ইস্রায়েলি শহরগুলিতে হামলা চালানোর পরে ইস্রায়েল গাজায় আক্রমণ শুরু করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর ২৫১ জন জিম্মি ধরেছিল। তখন থেকে ইস্রায়েলি বাহিনী গাজায় কমপক্ষে, 000০,০০০ জনকে হত্যা করেছে, সেখানে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলেছেন, এবং বেশিরভাগ ধ্বংসস্তূপকে হ্রাস করেছেন।
আন্তর্জাতিক সহায়তা এজেন্সিগুলি যা বলেছে তার কারণে ইস্রায়েলের সহায়তা সীমাবদ্ধ করার ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা হ’ল কারণে অপুষ্টিটি বিস্তৃত। ইস্রায়েল এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ক্ষুধার জন্য হামাসকে দোষারোপ করে এবং বলেছিল যে প্রচুর সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।