অস্ত্রের আগে, জ্যাচ ক্রেগার পচা টমেটোতে 5% সহ একটি কমেডি ফ্লপ সহ-নির্দেশনা দিয়েছিলেন

পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার দ্রুত নিজেকে ভয়াবহতার অন্যতম আকর্ষণীয় কণ্ঠ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। কৌতুক অভিনেতা-পরিণত-স্কয়ার বণিক ডিমেন্টেড ফ্লিকগুলি তৈরি করে যা তারা আসল, মোড় এবং টার্নগুলিতে পূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে অবাক করে দিয়ে ভয়ঙ্কর। “অস্ত্র” দিয়ে তিনি একটি বাঁকানো শহরতলির দুঃস্বপ্ন সরবরাহ করেছেন যা নিখোঁজ বাচ্চাদের ক্ষোভের বিষয়টিকে মোকাবেলা করে এবং কেবল গল্পটি কিছু বুনো জায়গায় উত্সাহিত করে বলি। অনেকটা তার আগের হরর শকার “বার্বারিয়ান” (2022 এর অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র) এর মতো, “অস্ত্র” এমন একটি রহস্য যা প্রমাণ করে যে আসল হররটি জীবিত এবং ভাল, এবং এর সাথে সংযুক্ত ক্রেগারের নামযুক্ত ভবিষ্যতের যে কোনও সিনেমা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
চলচ্চিত্র নির্মাতার তারকা সর্বদা উজ্জ্বল আলোকিত করেননি, তবে তাঁর প্রথম পরিচালনার বৈশিষ্ট্যটি বোমা ছিল। ২০০৯ সালে, তিনি এবং ট্রেভর মুর “মিস মার্চ,” সহ-রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন, এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে একটি রাঞ্চি সেক্স কমেডি যিনি চার বছরের কোমা পরে জেগে ওঠেন যে তাঁর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিয়তমা এখন একজন খেলোয়াড়। তার পিছনে জয়ের জন্য নির্ধারিত, তিনি এবং তাঁর সেরা বন্ধু প্লেবয় ম্যানশনটি দেখার জন্য একটি রোড ট্রিপে যাত্রা করেছিলেন, পথে হিউ হেফনারের সাথে দেখা করেছিলেন।
দুঃখের বিষয়, “মিস মার্চ” “রোড ট্রিপ,” “সেক্স ড্রাইভ,” এবং হরডগস সম্পর্কে অন্যান্য সিনেমাগুলি দেশজুড়ে গাড়ি চালানো সম্পর্কে একই গুঞ্জন তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ এটি রোটেন টমেটোতে 5% স্কোর নিয়ে বক্স অফিসে বোমা ফাটিয়েছে। ফিল্মের দুর্বল অভিনয়টি ক্রেগারের পরিচালনাকেও প্রায় হত্যা করেছিল, কারণ তিনি “বার্বারিয়ান” তার কেরিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত না হওয়া পর্যন্ত হলিউডের প্রান্তরে লড়াই করে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছিলেন। “আরও কী, তিনি বা মুর কেউই প্রথমে” মিস মার্চ “তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন না – সুতরাং কী তাদের এটি করার অনুরোধ জানিয়েছিল?
মিস মার্চ ছিলেন জ্যাচ ক্রেগারের পরিচালক-ভাড়ার প্রকল্প
তিনি হরর অটিউর হিসাবে পরিচিত হওয়ার আগে, জাচ ক্রেগার ট্র্যাভর মুর, স্যাম ব্রাউন, টিমি উইলিয়ামস এবং ড্যারেন ট্রুমিটারের সাথে “দ্য হুইস্ট কিডস ইউ’কেন” কমেডি ট্রুপের অংশ ছিলেন। কৌতুক অভিনেতাদের এমনকি তাদের নিজস্ব স্কেচ শো ছিল, যা ফিউজ এবং আইএফসি -তে ২০০ 2007 সাল থেকে ২০১১ অবধি প্রচারিত হয়েছিল এবং তাদের প্রচেষ্টা ফক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যিনি “মিস মার্চ” তে লেখার, পরিচালনা ও অভিনীত ক্রেগার এবং মুরের কাছে গিয়েছিলেন। ক্রেগার যেমন বলেছিলেন সিনেমাবন্ড::
“এটি অবিলম্বে করতে আমরা আগ্রহী এমন কিছু ছিল না। গেট থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি আমরা ঠিক কী কল্পনা করেছিলাম তা নয়। তবে কোমা এবং প্লেমেটের ধারণাটি কিছুটা আবেদন করেছিল, তাই আমরা এটিকে একটি লেখার অনুশীলন হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা জেনারটির মধ্যে কিছু করতে পারি কিনা তা দেখার জন্য। আমরা অনেকটা সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”
এটি স্পষ্ট যে “মিস মার্চ” ক্রেগারের সংবেদনশীলতার প্রতি আবেদন করেনি, তাই পার্কের বাইরে কিশোর যৌন কৌতুক ছিটকে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কেউ তাকে দোষ দিতে পারে না। যাইহোক, কমপক্ষে তিনি তার কৌতুক শিকড়গুলি সম্পর্কে ভুলে যান নি, কারণ তাঁর হরর ফ্লিকগুলি তাদের নিজস্ব অদ্ভুত উপায়ে ভৌতিকভাবে মজার। কেবল তা -ই নয়, তাদের ক্যারিয়ারগুলি তাদের বিভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার পরে মুরের সাথে তিনি সেরা বন্ধু ছিলেন এবং তাদের সম্পর্ক হৃদয় বিদারক কারণে হলেও কিছুটা হলেও “অস্ত্র” অবহিত করেছিল।
অস্ত্রগুলি জ্যাচ ক্রেগারের মিস মার্চের সহ-পরিচালককে হারিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল
জ্যাচ ক্রেগারের তাঁর “মিস মার্চ” সহ-পরিচালককে নিয়ে বন্ধুত্ব নিউইয়র্কের স্কুল অফ ভিজ্যুয়াল আর্টসে শিক্ষার্থীদের হিসাবে তাদের দিনগুলি থেকে শুরু করে। পারস্পরিক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পরে, তিনি এবং ট্রেভর মুর একসাথে টিভি শো এবং সিনেমা তৈরি করতে গিয়েছিলেন, তখনও পর্দার পিছনে রয়েছেন। কিন্তু ক্রেগার এখনও “বর্বর” নিয়ে কাজ করার সময় মুর একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন এবং ট্র্যাজেডি তার উপর একটি আবেগময় প্রভাব ফেলেছিল। কথা বলার সময় রোলিং স্টোনক্রেগার প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি নিজের দুঃখের প্রক্রিয়া করার জন্য নিজেকে লেখায় ফেলে দিয়েছিলেন এবং এটি তখনই যখন “অস্ত্র” এর গল্পটি আকার নিতে শুরু করে। তার নিজের কথায়:
“আমি সত্যিকারের কিছু করতে চেয়েছিলাম, এবং আমি দেখতে পেয়েছি যে আমি যেমন লিখতে থাকি এবং আমি যে সমস্ত লোকদের সম্পর্কে লিখছিলাম তাদের সাথে যত বেশি চিহ্নিত করেছি, ততই এটি আমার অভ্যন্তরীণ এস *** এর একটি সৎ ডায়েরির মতো হয়ে উঠেছে It’s এটি মজার, আমি এ সম্পর্কে এরি অ্যারির সাথে কথা বলছিলাম, এবং আমি ব্যক্তিগত জিনিস সম্পর্কে জানি না। ‘ এবং তিনি ছিলেন, ‘ব্যক্তিগত জিনিস যা এই কাজটি করে। “
“মিস মার্চ” ক্রেগারের ওউভ্রে সবচেয়ে ম্যালিনড মুভি হতে পারে তবে এটি “অস্ত্র” -এর সেরাগুলির একটির সাথে এটি একটি ছোট সংযোগ রয়েছে। যদিও এটি বুঝতে পেরে দুঃখজনক যে হরর হিট তার পুরানো সহকর্মী এবং বাডিকে হারাতে ক্রেগারের ট্র্যাজেডির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, “অস্ত্র” “অস্তিত্ব একটি অনুস্মারক যে শিল্পটি চিকিত্সা হতে পারে, এটি যতই বন্য হোক না কেন।