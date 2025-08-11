অস্ত্রের সেরা পারফরম্যান্স অস্কারের মনোনয়নের দাবিদার (আমরা সম্পূর্ণ গুরুতর)

“অস্ত্র” এর জন্য প্রধান স্পয়লারগুলি অনুসরণ করে।
জাচ ক্রেগারের “অস্ত্র” একটি সমালোচনামূলক এবং আর্থিক হিট এবং সঙ্গত কারণে: এটি বেশ জঘন্য দুর্দান্ত। ক্রেগারের ভীতিজনক, একটি ছোট্ট শহরে বেশ কয়েকটি চরিত্রের মজার প্রতিকৃতি রহস্য এবং অতিপ্রাকৃতের বিরুদ্ধে বেঁধে রাখা একটি দুর্দান্ত বিপণন প্রচার ছিল যা এর বেশিরভাগ মোড়কে রেখেছিল এবং একটি গোপনীয়তা রাখে। ট্রেলারগুলি কেবল প্রাথমিক ভিত্তি ছেড়ে দিয়েছিল: সকাল 2:17 এ, একই গ্রেড স্কুলের শ্রেণিকক্ষের 17 বাচ্চা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তাদের শহরতলির পাড়ার অন্ধকারে ছুটে এসে নিখোঁজ হয়েছিল। এটি একটি আকর্ষণীয় সেট আপ, এবং “অস্ত্র” এর একটি বড় অংশ এই জাতীয় অনির্বচনীয় ঘটনার ফলস্বরূপ বেশ কয়েকটি চরিত্রের প্রতি উত্সর্গীকৃত।
অবশেষে, ফিল্মটি এখানে হেক কী চলছে সে সম্পর্কে একটি উত্তর সরবরাহ করে। একটি জাদুকরী সমস্ত নিখোঁজ শিশুদের তার কাছে আকর্ষণ করার জন্য কিছু ধরণের অন্ধকার বানান ফেলেছে যাতে তিনি তরুণ এবং জীবিত থাকার জন্য মূলত তাদের শক্তি চুষতে পারেন। ক্রেগার বুদ্ধিমানের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে – আমরা সত্যিই জানি না কিভাবে জাদুকরী যাদু কাজ করে এবং আমাদের আসলে দরকার নেই।
গ্ল্যাডিস নামে ডাইনিটি দুর্দান্ত অ্যামি মাদিগান অভিনয় করেছেন এবং ম্যাডিগানের উপস্থিতি বেশিরভাগ বিপণনের বাইরে রেখে গেছে (আপনি তার এখানে এবং সেখানে ট্রেলারগুলিতে দ্রুত ঝলক দেখতে পারেন)। আমি বুঝতে পারি যে তারা কেন প্রচারমূলক উপাদান থেকে মাদিগানকে ধরে রেখেছে, তবে এখন যে “অস্ত্র” প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে এবং ভিড় আঁকছে, আমি একটি সম্ভাব্য সুদূর ধারণা রাখতে চাই: ওয়ার্নার ব্রোসকে অ্যামি মাদিগানকে সেরা সহায়ক অভিনেত্রী অস্কারের নামকরণের জন্য ঠেলে দেওয়া উচিত।
অ্যামি মাদিগান অস্ত্রগুলিতে সেরা পারফরম্যান্স দেয়
ম্যাডিগানের গ্ল্যাডিস, বা খালা গ্ল্যাডিস যেমন তিনি তরুণ অ্যালেক্স লিলি (ক্যারি ক্রিস্টোফার) এর সাথে পরিচিত, তিনি ক্লাসের একমাত্র শিশু যিনি না অদৃশ্য হয়ে গেছে, চলচ্চিত্রটির খলনায়ক এবং চরিত্রটি পুরোপুরি ভীতিজনক এবং ঘৃণ্য। গারিশ মেকআপ এবং রঙিন পোশাক স্পোর্টিং, তিনি একটি ঘা থাম্বের মতো আটকে আছেন এবং যে কোনও পরিস্থিতিকে বিশ্রী এবং অদ্ভুত করে তুলেছেন। লোককে তার ইচ্ছায় বাঁকানোর ক্ষমতাও রয়েছে। তিনি কেবল এই বাচ্চাদের অপহরণ করেননি, তবে তার বানানের অধীনে অ্যালেক্সের দরিদ্র বাবা -মাও রয়েছেন এবং চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিরক্তিকর দৃশ্যে তিনি আলেক্সকে দেখার জন্য বাধ্য করেছিলেন কারণ তিনি তার বাবা -মাকে মুখে ছুরিকাঘাত করে, বারবার কাঁটাচামচ দিয়ে। তিনি একটি বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন: তিনি অ্যালেক্সের বাবা -মাকে যা চান তা করতে পারেন, এবং তিনি তার নিয়মগুলি অনুসরণ করতে এবং তার অন্ধকার গোপনীয়তা বজায় রাখতে ইচ্ছুক না হলে তিনি তা করতে পারেন।
ভূমিকায় ম্যাডিগানের কাজটি আনন্দের সাথে মোচড় দেয় – তিনি গ্ল্যাডিসকে একটি চূড়ান্ত ভীতিজনক চলচ্চিত্রের দৈত্য হিসাবে গড়ে তুলতে সমস্ত সঠিক নোটকে আঘাত করেন। তবে সম্ভবত আরও আকর্ষণীয় হ’ল মাদিগানের মানবতার সংক্ষিপ্ত স্পর্শগুলি এই ভূমিকাটি নিয়ে আসে। গ্ল্যাডিস অসুস্থ এবং মারা যাচ্ছে (এটি পরিষ্কার নয় কিভাবে পুরানো তিনি, তবে এক পর্যায়ে তিনি মিথ্যা বলেছেন এবং বলেছেন যে অ্যালেক্সের পিতামাতার “ব্যবহার” রয়েছে, ইঙ্গিত দেয় যে তিনি বেশ জঘন্য বৃদ্ধ এবং বুঝতে পারেন না যে লোকেরা সত্যিই আর এই রোগে নেমে আসে না)। ফিল্মের এক পর্যায়ে, অ্যালেক্স স্পটস গ্ল্যাডিসকে একটি শয়নকক্ষের মেঝেতে শুয়ে রেখেছিল, অসুস্থ এবং নষ্ট হয়ে গেছে, তার উইগটি সরিয়ে ফেলল, তার দেহটি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দেখতে খুব ক্লান্ত এবং খুব দুর্বল, এবং যেমন এক ধরণের ব্যাখ্যা দেয় কেন তিনি যা করছেন তা করছেন: তিনি আরও ভাল হতে চান।
এটি অবশ্যই একটি স্বার্থপর ইচ্ছা – তিনি যদি কিছুটা বেশি দিন বাঁচতে পারেন তবে তিনি লোককে আঘাত করতে এবং এমনকি হত্যা করতে ইচ্ছুক। তবে মাদিগান এখানে এত ভাল যে তিনি গ্ল্যাডিস তৈরি করতে পরিচালনা করেন প্রায় এই মুহুর্তে সহানুভূতিশীল মনে হচ্ছে। সে কী করছে তা আমরা সমবেদনা জানাতে পারি না, তবে আমরা বুঝতে পারি কেন সে এটা করছে। আমি মাদিগানের অভিনয়কে “সূক্ষ্ম” বলব না, তবে তিনি তার ভিলেনকে আপনার প্রত্যাশার চেয়ে আরও স্তরযুক্ত করে তুলতে পরিচালনা করেন। একই সময়ে, আমরা এই জাদুকরীটিকে কতটা দুষ্টু করেছি তাও আমরা ঘৃণা করি এবং আমরা ফিল্মের হাস্যকরভাবে হিংস্র গ্র্যান্ড ফিনালটি উপভোগ করি যেখানে নিখোঁজ বাচ্চারা বিদ্রোহ করে, গ্ল্যাডিসকে তাড়া করে এবং আক্ষরিক অর্থে তাকে ছিঁড়ে ফেলে।
হরর মুভিটির জন্য একজন সেরা সহায়ক অভিনেত্রী মনোনয়নের নজির রয়েছে
আমি আসলে পুরষ্কার পন্ডিতের খুব বেশি নই। আমি প্রায়শই অস্কারকে হতাশাব্যঞ্জক এবং এমনকি এক ধরণের বিরক্তিকর মনে করি এবং আমি মনে করি যে প্রক্রিয়াটির সাথে চলমান রাজনীতিটি স্থূল এবং চলচ্চিত্রের শিল্পকে একটি ক্রীড়া ইভেন্টে পরিণত করে। একই সাথে, আমি যদি একাডেমি মাদিগানকে কিছু স্বীকৃতি দেন তবে আমি পছন্দ করব। তিনি আগে একবার সেরা সহায়ক অভিনেত্রীর জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, 1986 সালে “দু’বার ইন লাইফটাইম” এর জন্য, সুতরাং মামলাটি তৈরি করা যেতে পারে যে একটি পাকা প্রো হিসাবে, তিনি অন্য একটি নোডের জন্য দীর্ঘ সময়সীমা।
“আমি সবসময় তাঁর একটি বিশাল অনুরাগী ছিলাম এবং আমি কেবল জানি যে সে কিছু করতে পারে,” পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার আমাকে মাদিগান সম্পর্কে বলেছিলেন। “আপনি তাকে ‘ড্রিমস অফ ড্রিমস’ এ দেখেন এবং তিনি এই ফায়ারক্র্যাকার এবং পুরোপুরি বাউন্সি এবং কেবল মজার বিষয় And কম পারফর্মার মিস হতে পারে। তার পর্দার সময় বিশাল নয়, তবে তিনি এর প্রতিটি সেকেন্ডের গণনা করেন। এটি স্ট্যান্ড-আউট পারফরম্যান্সের ধরণ যা পুরষ্কারের মনোযোগের দাবিদার। গত বছর, অনেক লোক নিকোলাস কেজের গঞ্জো “লংগ্লেগস” -তে মনোনয়নের জন্য “লংগলস” -এর জন্য দাবী করছিলেন। এটি শেষ পর্যন্ত তা করেনি, তবে কেজ যদি কোনও ধাক্কা পেতে পারে তবে অ্যামি মাদিগান কেন নয়?
সত্য, হরর যখন আসে তখন অস্কারের সেরা ট্র্যাক রেকর্ড থাকে না (“দ্য সাবস্ট্যান্স” এর জন্য গত বছরের মনোনয়নগুলি হরর ঘরানার জন্য একটি বড় পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল)। তবে এখানে কিছু নজির রয়েছে: রুথ গর্ডনকে মনোনীত করা হয়েছিল – এবং জিতেছে! – “রোজমেরি বেবি” -তে হাসিখুশি শয়তানবাদী মিনি ক্যাসেভেট হিসাবে তাঁর স্মরণীয় মোড়ের জন্য সেরা সহায়ক অভিনেত্রী অস্কার এবং ম্যাডিগানের অভিনয় প্রায়শই মনে হয় যে এটি গর্ডন সেই হরর ক্লাসিকের মধ্যে অত্যন্ত স্মরণীয় চরিত্রের কাজটি চ্যানেল করছে। সুতরাং আপনি যদি শুনছেন, একাডেমি, সঠিক কাজটি করুন: অস্কারে খালা গ্ল্যাডিস প্রেরণ করুন।