অস্ত্রোপচারের পরে, ভার্জিনিয়া ফনসেকা হোসে লিওনার্দোর 4 তম জন্মদিন একটি পার্টির সাথে উদযাপন করেন এবং তার মেয়ে ফটোতে শোটি চুরি করে: ‘চুপ করতে…’

ভার্জিনিয়া ফনসেকা হোসে লিওনার্দোর জন্মদিন উদযাপন করে, কিন্তু তার মেয়ে ফটোতে স্পটলাইট চুরি করে। দেখ!. ছবি: Instagram, @virginia / Purepeople

এক সপ্তাহেরও কম পরে চালান a মাস্টোপেক্সি e নাভির হার্নিয়া সার্জারিযা ছিল কোরিয়ান পদ্ধতির সাথে গোপনীয়তা, ভার্জিনিয়া ফনসেকা 4 মাস উদযাপন করা হয় জোসেফ লিওনার্দোতার তৃতীয় পুত্র, কে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন.

উদযাপনটি এই শনিবার (11) হয়েছিল এবং অন্য একটি শিশুর জন্মদিনের জন্য পরিবার এবং বন্ধুদের একত্রিত করেছিল, যা ভার্জিনিয়ার একটি প্রাসাদে হয়েছিল এবং জে ফিলিপ Mangaratiba, রিও ডি জেনিরো অবস্থিত, যা টেম নেইমার প্রতিবেশী হিসাবে. নির্বাচিত থিম ছিল ‘পুল পার্টি‘ এবং বিস্তারিত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

“আজ হোসে লিওনার্দোর 4 তম জন্মদিন উদযাপনের দিন ছিল। আমি সর্বদা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর আমার রাজপুত্র আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করুন, আপনাকে স্বাস্থ্য, প্রেম, জ্ঞান, সুখ এবং সাফল্য দিন!! জেনে রাখুন যে আপনার পরিবার আপনাকে ভালবাসে deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee wrote the influencer in a post on her Instagram profile.

ফটোগুলিতে, ভার্জিনিয়া পার্টির বিলাসবহুল সাজসজ্জার কিছু বিবরণ দেখিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি বেলুন, একটি ফ্লোট সহ একটি বল পিট, একটি স্লাইড, ব্যক্তিগতকৃত মিষ্টি এবং একটি অত্যাশ্চর্য কেক, এছাড়াও উপরে একটি স্লাইড সহ সম্পূর্ণ।

ভার্জিনিয়া এবং জে ফিলিপের কন্যা ফটোতে শো চুরি করে

প্রসাধন সৌন্দর্য এবং জোসে লিওনার্দো এর চতুরতা সত্ত্বেও এবং মারিয়া ফ্লোর‘মধ্যম’ কন্যা ভার্জিনিয়া এবং জে ফেলিপ, যিনি ফটোতে শো চুরি করেছিলেন মেরি অ্যালিস, এসবিটি উপস্থাপকের প্রথমজাতযার বয়স ৩ বছর। কারণটি ছিল যে শিশুটি অনেক বড় হয়েছে এবং সুপার ফটোজেনিক ছিল।

“সুপার ফটোজেনিক মারিয়া অ্যালিস, আলোচনাকারীদের চুপ করতে…

আরও দেখুন

সম্পর্কিত নিবন্ধ

‘এটা আর স্তন নয়, এটা…’: মাস্টোপেক্সি কী, ভার্জিনিয়া ফনসেকা তার তৃতীয় সন্তানের গর্ভধারণের 4 মাস পর তার স্তনে সার্জারি করেছিলেন?

জেসিকা কস্তা, লিওনার্দোর মেয়ে, 30 কেজি হারানোর পরে বিকিনি ফটোতে তার শরীর দেখায় এবং তার বুকে একটি দাগ শোটি চুরি করে। দেখো!

ভার্জিনিয়া ফনসেকা জোসে লিওনার্দোর জন্ম সম্পর্কে কথা বলে এবং শিশুর প্রথম ছবি দেখায়: ‘স্বাস্থ্যের পূর্ণ’

জোসে লিওনার্দোর সাথে মাতৃত্বকালীন ওয়ার্ড ছেড়ে যাওয়ার সময় ভার্জিনিয়া এবং জে ফিলিপ 2 কন্যার সাথে জনপ্রিয় সহানুভূতির পুনরাবৃত্তি করেন। ফটোগুলি !

‘উদ্বেগ বেড়ে যায়’: ভার্জিনিয়া একটি নতুন প্রাসাদে তার 3য় ছেলে জোসে লিওনার্দোর জন্য একটি বিলাসবহুল ঘরের বিবরণ দেখায়। ছবি দেখুন!