‘অস্ত্র’ এর রহস্য তারকা এর সবচেয়ে অবিস্মরণীয় দৃশ্য সম্পর্কে কথা বলেছেন

জ্যাচ ক্রেগারের দেখার পরে অস্ত্রআপনার মনে অনেক কিছু চলতে পারে। চরিত্রগুলি রয়েছে, প্রকাশগুলি এবং ভয় রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, এখানে প্রচুর প্রকৃত দৌড় রয়েছে যা আপনার মনের মধ্যে দিয়ে চলতে পারে। বাচ্চারা রাস্তায় দৌড়াচ্ছে। বাচ্চারা কাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়াচ্ছে। বাচ্চারা… অন্য কোনও জিনিসের জন্য … কারও জন্য চেষ্টা করছে। আমরা এখানে এটি লুণ্ঠন করব না, তবে ছবিতে তার ভূমিকা সম্পর্কে তার প্রথম সাক্ষাত্কারে অভিনেত্রী অ্যামি মাদিগান চলচ্চিত্রের শেষে তার চরিত্রের অবিস্মরণীয় দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের বিষয়ে কথা বলেছেন।
মাদিগান ছবিতে খালা গ্ল্যাডিসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, অ্যালেক্সের অভিনব জাদুকরী মাসি, ক্লাসে শেষ অবশিষ্ট শিশু যেখানে অন্য সবাই নিখোঁজ হয়েছিল। আমরা শীঘ্রই শিখেছি যে অ্যালেক্সের ক্লাসে বাচ্চাদের জন্য গ্ল্যাডিসই দায়ী, তবে ফিল্মের শেষের দিকে অ্যালেক্স টেবিলগুলি ঘুরিয়ে দেয়। তিনি তার বিরুদ্ধে তার যাদু ব্যবহার করেন এবং ঠিক একই সময়ে তার পরে ক্লাস থেকে সমস্ত বাচ্চা প্রেরণ করেন। তারা ঘর, দেয়াল, সমস্ত কিছু, একটি হাসিখুশি, উত্তেজনাপূর্ণ এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনার গৌরবময় মোড়ের মধ্য দিয়ে ব্যারেল করে।
কথা বলছি বিনোদন সাপ্তাহিকম্যাডিগান প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আসলে বাচ্চাদের কাছ থেকে দৌড়াচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি। “আমি বলেছিলাম, ‘ওহ না, আমি এই দৌড়াতে যাচ্ছি,’ যখন আমি একেবারে শেষে মোকাবেলা করি তখন বাদে,” স্বপ্নের ক্ষেত্র তারকা ড। “এই স্টান্ট মহিলাটি ভিতরে এসে মোকাবেলা করা হয়েছে এবং তারপর আমাকে মোকাবেলা করতে হবে। আমার কেবল এটিই শুনতে হবে কারণ আমি একজন শারীরিক অভিনেতা হতে পছন্দ করি। “
তো যে অদ্ভুত চলছে? সে ছিল মাদিগান। মাটিতে চিৎকার করছে এবং জ্বলছে? মাদিগান কিন্তু মোকাবেলা করা ছিল না।
গ্ল্যাডিস সম্পর্কে আরও কথা বলার ক্ষেত্রে, যেমন তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন বা তার চুক্তি কী, ম্যাডিগান কম খোলা ছিল। ম্যাডিগান বলেছিলেন, “আমি বিভিন্ন বিট তথ্য ব্যবহার করেছি, তবে আমি এটি এক বা অন্যটি বলব না I আমি মনে করি এটি অনেক কিছুর সংমিশ্রণ।” “লোকেরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে, ‘তিনি কি আসল নাকি এটি বা এটি?’ আমি বলেছিলাম, ‘ভাল, আপনি ছেলেরা এটিকে খুঁজে বের করেছেন’ কারণ আমি এর উত্তর দিতে পারি না। ‘”
তিনি খালা গ্ল্যাডিস প্রিকোয়েলের সম্ভাবনার বিষয়েও মন্তব্য করেছিলেন, যা তিনি এখনও যথেষ্ট বিশ্বাস করেন না তবে আপাতদৃষ্টিতে আগ্রহী। “আমি জাচের সাথে কাজ করার জন্য এবং তার সেই মস্তিষ্কের ভিতরে থাকার মতো দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি That’s মুভিটি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার সত্যিই উপহার। অন্য জিনিসগুলি এমন সমস্ত ধরণের কথোপকথনের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা আমি কখনই প্রাইভেট হতে পারি না এবং এর মতো ব্যবসায়িক বিষয়গুলিও করব না But
আশা করি, আমাদের সকলকে এটিকে ছেড়ে দিতে হবে না এবং আমরা ভবিষ্যতে গ্ল্যাডিস সম্পর্কে আরও শিখি। অস্ত্র এখন প্রেক্ষাগৃহে।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।