‘অস্ত্র’ এর সমাপ্তি জ্যাচ ক্রেগারের কাছে খুব ব্যক্তিগত
আপনি মত সিনেমা দেখতে পারবেন না অস্ত্র এবং বুঝতে হবে না যে এর অংশগুলি কোনও ব্যক্তির গভীর থেকে আসে। পরিবার, ভয় এবং ক্ষতির চিত্রগুলি – আপনি শীতল ও রোমাঞ্চে যাওয়ার আগেই এটি সমস্ত হৃদয় বিদারক এবং ভীতিজনক। লেখক-পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার পুরোপুরি স্বীকার করেছেন যে ছবিটি তার পক্ষে একজন ভাল বন্ধুর ক্ষতি সহ্য করার উপায় হিসাবে লেখা হয়েছিল, তবে উপাদানগুলির সাথে তার ব্যক্তিগত সংযোগগুলি এর বাইরেও চলে যায়।

কথা বলছি ভ্যানিটি ফেয়ারক্রেগার চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত অভিনয় এবং কীভাবে তারা তাঁর নিজের লালন -পালনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বড় প্রকাশের কথা বলেছিলেন। স্পোলারগুলি অনুসরণ করতে হবে।

ছবিতে, আমরা শিখেছি যে শ্রেণিকক্ষ নিখোঁজ হওয়ার একমাত্র বেঁচে থাকা, অ্যালেক্স (ক্যারি ক্রিস্টোফার) গোপনে তাঁর বাবা -মা’র যত্ন নিচ্ছেন, যারা তাঁর মাসি গ্ল্যাডিসের (অ্যামি মাদিগান) যাদু দ্বারা ধারণ করেছেন। অ্যালেক্সকে তার বাবা -মাকে রান্না করতে, পরিষ্কার করতে হবে এবং খাওয়াতে হবে, যারা সেখানে পুরোপুরি অসহায় বসে আছে, তারা নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে যে তারা সাধারণ কোনও কিছুর চেহারা বজায় রাখছে তা নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে। “এটি আমার সম্পর্কে আরও একটি ডায়েরি প্রবেশের বিষয়,” ক্রেগার দৃশ্যটি সম্পর্কে বলেছিলেন। “এই সিনেমার শেষ অধ্যায়টি সরাসরি আপ আত্মজীবনীমূলক That এটি আমার শৈশব ছিল You

অবশ্যই, মধ্যে অস্ত্রঅ্যালেক্সের বাবা -মা অ্যালকোহলিক নন। ক্রেগার অ্যালেক্সের পিতামাতাকে অতিপ্রাকৃত করে প্রভাব ফেলে এই সমান্তরালটিকে কিছুটা কম সুস্পষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবুও, এটি একই অনুভূতিগুলি উত্সাহিত করা। “এই বিদেশী পদার্থটি আসে এবং এটি প্রত্যেকের আচরণকে পরিবর্তন করে,” ক্রেগার বলেছিলেন। “বাড়িটি একটি ভীতিজনক জায়গা হয়ে ওঠে You আপনি স্কুলে যেতে পারেন এবং সবকিছু শীতল করার মতো কাজ করতে পারেন, এবং তারপরে আপনি বাড়িতে এসে আপনি একজন জম্বি পিতামাতার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকেন That এটি আমার কাছে এতটা বাস্তব অনুভূত হয়েছিল।”

ক্রেগারকে জেনে এই দৃশ্যটি তার শৈশব সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে কাজ করার কিছুটা উপায় হিসাবে তৈরি করেছিলেন। এবং তবুও, সিনেমার চূড়ান্ত লাইন অনুসারে, সমস্ত শিশু ট্রমা থেকে পুনরুদ্ধার করে না। যা দু: খিত এবং বাস্তববাদী উভয়ই অনুভব করে।

অস্ত্র এখন প্রেক্ষাগৃহে। এখানে এবং এখানে ছবি তৈরির বিষয়ে ক্রেগারের কাছ থেকে আরও পড়ুন। এবং দিকে যান ভ্যানিটি ফেয়ার গ্ল্যাডিসের চেহারা এবং ইতিহাস সহ শেষ সম্পর্কে আরও পড়তে।

আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।

