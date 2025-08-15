‘অস্ত্র’ তারকা অ্যামি মাদিগান অন মাসি গ্ল্যাডিস অরিজিন এবং প্রিকোয়েল

স্পোলারস: এই পোস্টে সম্পর্কে বিশদ রয়েছে অস্ত্রএখন প্রেক্ষাগৃহে
যেহেতু তার সর্বশেষ ভূমিকার ভক্তদের কথা বলা এবং একটি সম্ভাব্য প্রিকোয়েল ব্রিউইং রয়েছে, অ্যামি মাদিগান আপাতত মাসি গ্ল্যাডিসের গোপনীয়তা রাখছেন।
অস্কার মনোনীত প্রার্থী, যিনি ইরিলি সিনিস্টার চাচী চরিত্রে অভিনয় করেন অস্ত্রলেখক/পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার কীভাবে তাঁর গ্ল্যাডিসের চিত্রায়নের কাছে এসেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার পরে সম্প্রতি চরিত্রটির রহস্যময় উত্স নিয়ে আলোচনা করেছেন।
ম্যাডিগান উল্লেখ করেছিলেন, “আমি বিভিন্ন বিট তথ্য ব্যবহার করেছি, তবে আমি এটি এক বা অন্যটি বলব না বিনোদন সাপ্তাহিক। “আমি মনে করি এটি অনেক কিছুর সংমিশ্রণ। লোকেরা এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে, ‘তিনি কি আসল নাকি এটি বা এটি?’ আমি বলেছিলাম, ‘ভাল, আপনি ছেলেরা এটিকে খুঁজে বের করেছেন’ কারণ আমি এর উত্তর দিতে পারি না। ‘”
ক্রেগার এর আগে বলা হয়েছে ভ্যানিটি ফেয়ার যে তিনি “অ্যামিকে তার উত্স গল্পের দুটি বিকল্পের সাথে উপস্থাপন করেছিলেন,” একজন হ’ল একজন নিয়মিত ব্যক্তি যা নিজেকে একটি গুরুতর অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের জন্য যাদুবিদ্যার অনুশীলন করে, অন্যটি হ’ল মানবেতর সত্তা যা মানুষের আচরণের নকল করে।
“আমি উত্তরটি জানি না, তবে আমি ভালবাসি যে আমি উত্তরটি জানি না। আমার উত্তরটি জানার দরকার নেই। আমার কেবল এটি জানা দরকার যে এটি সম্ভব,” ক্রেগার ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি জানি না তিনি কোনটি বেছে নিয়েছেন।”
ডেডলাইন পরে নিশ্চিত হওয়ার পরে যে নতুন লাইনটি প্রিকোয়েল থেকে প্রাথমিক আলোচনায় রয়েছে অস্ত্রযার জন্য ক্রেগার এখনও ফিরে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি, ম্যাডিগান তার ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনাটিকে সম্বোধন করেছিলেন। যদিও প্লটের বিশদটি মোড়কের অধীনে রয়েছে, তবে খালা গ্ল্যাডিসের উত্স অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত।
তিনি বলেন, “এটি যে আমি এটি ছাড় করি না, তবে এই ব্যবসায়টিতে এটি বাস্তব না হওয়া পর্যন্ত আসল কিছুই নয়,” তিনি বলেছিলেন EW। “আমি জাচের সাথে কাজ করার জন্য এবং তার সেই মস্তিষ্কের ভিতরে থাকার মতো দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি That’s মুভিটি কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার সত্যিই উপহার। অন্য জিনিসগুলি এমন সমস্ত ধরণের কথোপকথনের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা আমি কখনই প্রাইভেট হতে পারি না এবং এর মতো ব্যবসায়িক বিষয়গুলিও করব না But
মধ্যে অস্ত্রজাস্টিন গ্যান্ডির (জুলিয়া গার্নার) তৃতীয় শ্রেণির ক্লাসে একটি শিশু ছাড়া অন্য সকলেই নিখোঁজ হয়ে যায় যখন তারা প্রত্যেকে রহস্যজনকভাবে ঘুম থেকে উঠে ঠিক 2:17 এ রাতে রাতে ছুটে যায়। জোশ ব্রোলিন, অস্টিন আব্রামস, ক্যারি ক্রিস্টোফার এবং বেনেডিক্ট ওয়াং দ্বারা চিত্রিত একাধিক চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাচ্চাদের কী ঘটেছিল তার সত্যতা।