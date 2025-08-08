‘অস্ত্র’ দেখছে $ 5m+ পূর্বরূপ, ‘ফ্রিকিয়ার শুক্রবার’ $ 3m

এক্সক্লুসিভ: নতুন লাইনের জ্যাচ ক্রেগার আর-রেটেড হরর মুভি অস্ত্র বর্তমানে লেবেলের আগের গ্রীষ্মের স্পুকি মুভিটির আশেপাশে একটি পূর্বরূপ চিত্র দেখছে, চূড়ান্ত গন্তব্য: ব্লাডলাইনস, সঙ্গে $ 5m+। আমরা আগামীকাল সকালে অফিসিয়াল নম্বর পাওয়ার সময় পর্যন্ত ওয়াক আপ ব্যবসায় এটিকে আরও বেশি চালিত করতে পারে।
এদিকে, ডিজনির 2003 এর সিক্যুয়াল ফ্রিকি শুক্রবার –ফ্রিকিয়ার শুক্রবার– কাছাকাছি হয় $ 3 এম পূর্বরূপগুলিতে, সূত্রগুলি আমাদের জানায়। ট্র্যাকিং উইকএন্ডের শুরুর দিকে উভয় চলচ্চিত্রের খোলার জন্য 30 মিলিয়ন ডলার খোলার জন্য প্যাগ করেছে, তবে আমরা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে শুনেছি অস্ত্র কমপক্ষে কম থেকে মাঝারি $ 30m গ্রহণ বা আরও বেশি কিছু নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।
ফান্ডাঙ্গো যে রিপোর্ট করেছে অস্ত্র পিছনে বছরের দ্বিতীয় সেরা হরর টিকিট প্রি-সেলার হিসাবে স্থান পেয়েছে পাপী এর বিক্রয় চক্রের একই সময়ে এবং এগিয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য ব্লাডলাইনস। 90% এর শ্রোতার স্কোর সহ 97% প্রত্যয়িত ফ্রেশে দুর্দান্ত পর্যালোচনাগুলি।
কিনা অস্ত্র এই সিনেমাটি তার মূল ফ্যান দর্শকদের ছাড়িয়ে গেছে কিনা তার উপর নির্ভর করে, যিনি আজ রাতে এবং শুক্রবার প্রদর্শিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। হরর মুভিগুলি যেমন আমরা জানি, ফ্রন্টলোড হওয়ার ঝোঁক। আমরা কীভাবে জানি যদি অস্ত্র ফ্রন্টলোড করা হয় না? এটি শুক্রবার/শনিবারের প্রাকদর্শনগুলিতে -12% থেকে -14% এর মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন। এ জাতীয় সিনেমাগুলির জন্য এটি ছিল শুক্রবার থেকে শনিবার ডিপ মার্কিন, চূড়ান্ত গন্তব্য: ব্লাডলাইনস এবং পাপী
ওয়ার্নার্স একটি খুব চালাক প্রচার চালিয়েছিল, রহস্য তৈরি করে কেন একটি শ্রেণিকক্ষ বাচ্চাদের একটি ছোট শহরে মধ্যরাতে তাদের নিজ নিজ শয়নকক্ষগুলি পালিয়ে যায়।
অস্ত্র‘পূর্বরূপ নগদ এগিয়ে পাপী‘$ 4.7m, এবং যোগাযোগ বা পাস হতে পারে চূড়ান্ত গন্তব্য: ব্লাডলাইনস‘$ 5.5m। পাপী‘পূর্বরূপগুলি এর 19.2 মিলিয়ন ডলার শুক্রবারের 24% পুনরায় স্থান দিয়েছে যা একটি 48 মিলিয়ন ডলার খোলার অনুবাদ করেছে। ব্লাডলাইনস ‘ পূর্বরূপগুলি এর 20.9 মিলিয়ন ডলারের 26% ছিল যা $ 51.6 মিলিয়ন খোলার মধ্যে পরিণত হয়েছিল। মূল হরর মুভিগুলির মধ্যে, কোনও প্রাক-বিদ্যমান আইপির উপর ভিত্তি করে নয়, জর্দান পিলের আমাদের $ 7.4M সহ পূর্বরূপগুলিতে শীর্ষে রয়েছে। সেই সিনেমাটি প্রথম শুক্রবার 28.9 মিলিয়ন ডলার এবং 3 দিনের 3 দিনের $ 71.1M করতে চলেছে।
উভয় ছবিগুলির পূর্বরূপ চিত্রগুলি বৃহস্পতিবার শোটাইমস প্লাস বুধবার পূর্বরূপ অন্তর্ভুক্ত করে নোট করুন। অস্ত্র গতরাতে আলামো ড্রাফহাউস সিনেমাগুলির সাথে একটি শোটাইম ছিল, আজ পূর্বরূপগুলি আজ দুপুর ২ টা থেকে শুরু হয়ে (সিনেমার একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত সময়)। ফ্রিকিয়ার শুক্রবার বুধবার সন্ধ্যা at টায় অনুষ্ঠিত, 22 বছর পর্যন্ত আসল সিনেমাটি মাথা নত করার দিন, শোটাইমস আজ দুপুর ২ টায় লাথি মেরে।
ফ্রিকিয়ার শুক্রবারএর পূর্বরূপ চিত্রটি ডিজনির অন্যান্য পিজি-রেটেড ভাড়া থেকে খুব বেশি দূরে নয় মুফাসা:: সিংহ কিংএর $ 3.3M (35.4 মিলিয়ন ডলার খোলার) এবং ওয়ার্নার ব্রোস ‘ ওঙ্কাএর $ 3.5M (39 মিলিয়ন ডলার খোলার)। লিন্ডসে লোহান-জেমি লি কার্টিস মুভিতে এখনও কোনও শ্রোতা স্কোর করে না, তবে আরটি পর্যালোচনাগুলি 73% প্রত্যয়িত তাজা রয়েছে।