অস্ত্র পরিচালক জ্যাচ ক্রেগার তার হরর মুভি (একচেটিয়া সাক্ষাত্কার) এর পিছনে অনুপ্রেরণাগুলি প্রকাশ করেছেন

আমি স্পোলারদের এড়াতে চাই, তবে এটিই আমি দিয়েই শুরু করি। “বার্বারিয়ান” এমন একটি সিনেমা ছিল যেখানে আপনি যত কম জানতেন, অভিজ্ঞতা তত ভাল ছিল। এই বছরের শুরুর দিকে, আপনি “সহচর” তৈরি করেছেন, যা আমি মনে করি একই ধরণের পদ্ধতির ছিল। এবং এখন আমাদের কাছে এই সিনেমাটি রয়েছে, যা আমি মনে করি বিপণন খুব বেশি কিছু না দিয়ে মুড স্থাপনের সত্যিই দুর্দান্ত কাজ করছে। সুতরাং আমি ভাবছি যদি আপনি গোপনীয়তা বজায় রাখা আপনার পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কথা বলতে পারেন।
জাচ ক্রেগার: হ্যাঁ, মানে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হচ্ছে আপনি যদি মটরশুটি ছড়িয়ে দেন তবে আপনি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে অর্ধেক আনন্দ কেটে ফেলছেন। সুতরাং আমি সত্যিই চাই যে লোকেরা মুভিটি যেমনটি ছিল তেমনভাবে দেখতে পাবে এবং এটি দেখতে পাবে, যা এই ধরণের উন্মুক্ত রহস্য হতে পারে। রহস্য শব্দের এখানে প্রচুর ওজন রয়েছে। আপনি যদি জানেন তবে এটি রহস্য নয়। সুতরাং আসুন এটি একটি রহস্য রাখি।
আপনি কি চলচ্চিত্রের ফর্ম্যাট সম্পর্কে কথা বলতে পারেন? আমি আপনাকে মন্তব্য করতে দেখেছি যে আপনি “ম্যাগনোলিয়া” দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং এটি আমাকে “ম্যাগনোলিয়া” এবং “পাল্প ফিকশন” এবং “শর্ট কাটস” এবং “ন্যাশভিলের মতো রবার্ট আল্টম্যান চলচ্চিত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আপনি কি এটি করতে চেয়েছিলেন – এর একটি হরর সংস্করণ?
হ্যাঁ, “ম্যাগনোলিয়া” (হ’ল) একটি বড়। এবং স্পষ্টতই যদি আমি “ম্যাগনোলিয়া” উল্লেখ করি তবে আমি সেখানে “ন্যাশভিল” এবং “শর্ট কাটস” উল্লেখ করছি কেবল কারণ তারা এতটা লিঙ্কযুক্ত। “পাল্প ফিকশন,” অবশ্যই, আমার আরও প্রায়শই উল্লেখ করা উচিত কারণ সেই সিনেমাটি আমাকে বক্সের বাইরের কাঠামো সম্পর্কে ভাবতে সত্যিই এতটা অনুপ্রাণিত করেছিল, যা (কোয়ান্টিন ট্যারান্টিনো এবং রজার অ্যাভারি) সেই সিনেমায় এত ভাল করেছে। তবে “ম্যাগনোলিয়া” সত্যিই কেবল কারণ এটি একটি বড় দল এবং এটি একটি মহাকাব্য সিনেমা হতে এবং কিছুটা অগোছালো হতে পেরে সম্পূর্ণ গর্বিত। এটি এই সমস্ত বিভিন্ন রঙের সাথে আঁকা, তবে এটিতে একটি নির্দিষ্ট প্যালেট রয়েছে এবং এটি দুঃখজনক এবং এটি মজার এবং এটি সবকিছু। আমি কেবল সেই সিনেমার সাহস পছন্দ করি। সুতরাং যখন আমি কোনও হরর মুভি লেখার কথা ভেবেছিলাম, আমার অনুপ্রেরণা হিসাবে “বংশগত” এর সাথে নয় – যা আমি “বংশগত” উপাসনা করি – তবে আমি যখন (“অস্ত্র”) এর কথা ভাবি তখন এটি “ম্যাগনোলিয়া” এর পূর্বপুরুষ, তখন আমি কীভাবে এটি লিখছি সে সম্পর্কে কেবল অন্যরকম চিন্তাভাবনা করার লাইসেন্স দেয়।
আমি পড়েছিলাম যে “দ্য গিফট অফ ফিয়ার” বইটি আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত “বার্বারিয়ান”। আমি ভাবছি এখানে কিছু অনুরূপ ছিল কিনা। আবার, আমি জানি আপনি স্পোলারদের মধ্যে যেতে চান না, তবে যদি এমন কিছু থাকে যা এই নির্দিষ্ট গল্পটি বা গল্পগুলিকে অনুপ্রাণিত করে তবে সত্যই অনেকগুলি রয়েছে।
হ্যাঁ, এটি একটি ছিল ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি যা আমার জীবনে ঘটেছিল। সুতরাং এটি মিডিয়ার টুকরো বা এর মতো কোনও কিছুর মতো ছিল না, তবে এটি আমার কাছে ঘটেছিল। সুতরাং এটি আরও অনেক বেশি, যদি “বার্বারিয়ান” একটি বাহ্যিক মুখী সিনেমা হত, এমন একটি সিনেমা যা সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল-এটি এতটা উদাসীন বলে মনে হয়-তবে এটি এমন একটি সিনেমা ছিল যা বিশ্ব সম্পর্কে সন্ধান করছিল এবং কথা বলছিল। যদিও “অস্ত্রগুলি এমন একটি সিনেমা যা আমার মতো অনেকটা অভ্যন্তরীণ দিকে তাকিয়ে এবং আমার জীবন, আমার জীবনকে আবিষ্কার করে It’s এটি অনেক উপায়ে একটি আত্মজীবনীমূলক সিনেমা।