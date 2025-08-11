You are Here
অস্ত্র পরিচালক প্রকাশ করেছেন যদি 95% প্রত্যয়িত হরর ফিল্মটি সত্য ইভেন্টগুলির উপর ভিত্তি করে থাকে
অস্ত্র পরিচালক প্রকাশ করেছেন যদি 95% প্রত্যয়িত হরর ফিল্মটি সত্য ইভেন্টগুলির উপর ভিত্তি করে থাকে

সতর্কতা: নিম্নলিখিতটিতে অস্ত্রের জন্য স্পয়লার রয়েছে।

অস্ত্র‘পরিচালক প্রকাশ করেছেন যে তাঁর নতুন হরর ফ্লিক একটি সত্য গল্পের উপর ভিত্তি করে। থেকে বর্বর চলচ্চিত্র নির্মাতা জ্যাচ ক্রেগার, অস্ত্র একই শ্রেণিকক্ষ থেকে 17 শিশুদের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়া অনুসরণ করে। সমালোচকদের কাছ থেকে একটি নিখুঁত নিখুঁত আরটি স্কোর পেয়ে, সিনেমাটি প্রভাবিত শ্রোতাদের তৈরি করেছে, অনেক দর্শক এটিকে সাম্প্রতিক বছরগুলির অন্যতম সেরা হরর মুভিগুলির নাম দিয়েছেন।

যেমন দেখা গেছে অস্ত্র‘ট্রেলার, আখ্যানটি দাবি দিয়ে শুরু হয় যে এটি একটি সত্য গল্প। সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে হলিউড রিপোর্টারক্রেগার তার লেখার প্রক্রিয়াটি ভেঙে ফেলেছিলেন এবং এটি কোনও বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে ছিল কিনা তা সম্বোধন করেছিলেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রকাশ করেছেন যে বন্ধুটির মৃত্যুর পরে ছবিটির লেখা হয়েছিল। যখন চূড়ান্ত অধ্যায়“প্রায়”আত্মজীবনীমূলক,“ক্রেগার বলেছিলেন, চলচ্চিত্র নির্মাতাও নিশ্চিত করেছেন যে প্লটটি কাল্পনিক। নীচে তার মন্তব্য পড়ুন:

আমি পোস্টে ছিল বর্বরএবং আমার সেরা বন্ধু একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল যা বুঝতে খুব কঠিন ছিল। (লেখার) ঠিক তেমন সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার মতো ছিল। আমার আবেগময় বেদনার কারণে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে লেখার কারণে আমাকে বাঁচানো হয়েছিল। আমি ক্যাথারসিসের জায়গা থেকে লিখছিলাম। প্রক্রিয়াটি যেখানে প্রক্রিয়াটি পুরষ্কার। কোনও সিনেমা লেখার জন্য নয়, আমার পরবর্তী প্রকল্পটি লেখার জন্য নয়, তবে লিখতে কারণ আমার এই বিষটি বের করার দরকার ছিল। আমি টাইপ করা শুরু করি; গল্পটি কী হতে চলেছে তা আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমি আক্ষরিকভাবে লাইনে রেখেছিলাম।

এটি একটি সত্য গল্প। এটা কি? এই শিক্ষক স্কুলে এসেছিলেন এবং বাচ্চাদের কেউই সেখানে ছিলেন না। ঠিক আছে, কেন? হ্যাঁ, তারা সবাই আগের রাতে পালিয়ে গেছে। ঠিক আছে, তারা কোথায় গেল? কেউ জানে না। স্টিফেন কিং এর সেই আশ্চর্যজনক রূপক রয়েছে যেখানে তিনি পছন্দ করেন, “আপনার একজন প্যালেওন্টোলজিস্ট হওয়া দরকার এবং আপনি একবারে ডাইনোসর ওয়ান হাড়টি আবিষ্কার করছেন, তবে আপনি জানেন না ডাইনোসর কী।” এটি আমার জন্য তৈরি করার একটি সুন্দর উপায়। প্রক্রিয়া থেকে ফলাফল সরান এবং কেবল আবিষ্কার হন।

অ্যালেক্স এবং পিতামাতার সাথে এই সিনেমার চূড়ান্ত অধ্যায়টি এটি আত্মজীবনীমূলক। আমি একজন মদ্যপ। আমি 10 বছর শান্ত; আমার বাবা সিরোসিসে মারা গেলেন। অ্যালকোহলযুক্ত পিতামাতার সাথে একটি বাড়িতে বাস করা, পরিবার গতিশীলের বিপর্যয় ঘটে যা ঘটে। এই বিদেশী সত্তা আপনার বাড়িতে আসে এই ধারণাটি এবং এটি আপনার পিতামাতাকে পরিবর্তন করে এবং আপনাকে এই নতুন আচরণগত প্যাটার্নটি মোকাবেলা করতে হবে যা আপনি বুঝতে পারেন না এবং এর সাথে মোকাবিলা করার সরঞ্জাম নেই।

তবে এই জিনিসগুলির কোনওটি আসে কিনা তা আমি চিন্তা করি না, অ্যালকোহলযুক্ত রূপকটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি আশা করি লোকেরা মজা পাবে, সততার সাথে। লোকেরা মুভিটি কী করে তা আসলে আমার ব্যবসা নয়। এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, কারণ সিনেমাগুলি নিজের পক্ষে কথা বলা উচিত এবং যদি লোকেরা এ থেকে কী পাওয়া উচিত সে সম্পর্কে যদি আমাকে মন্তব্য করতে হয় তবে আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে ব্যর্থ হয়েছি।

অস্ত্রের জন্য এর অর্থ কী

অস্ত্র এভারেট

অস্ত্র তার সেরা বন্ধুর মৃত্যুর পরে পরিচালকের জন্য একটি সংবেদনশীল আউটলেট হিসাবে পরিবেশন করেছেন। এইভাবে, যদিও প্লটটি বিশ্বাসযোগ্য এবং সাসপেন্সফুল, মুভিটির বাস্তব জীবনের অনুপ্রেরণার সত্যিকারের অপরাধের সাথে কম সম্পর্ক রয়েছে এবং এর সাথে আরও বেশি কিছু করার আছে ক্রেগারের শৈশব এবং মদ্যপানের সাথে তার পরিবারের লেনদেন।

প্রকাশের পর থেকে মুভিটি সমালোচকদের এবং অনুরাগীদের কাছ থেকে সামগ্রিক ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে, অনেকেই হরর জেনারটিতে প্রায়শই বিরল, সংক্ষিপ্ত চরিত্রের গতিশীলতার প্রশংসা করে। ক্লাইম্যাক্স এ অস্ত্রএটি প্রকাশিত হয়েছে যে গ্ল্যাডিস অ্যালেক্সের পিতামাতাকে জম্বিত করেছে এবং 17 সন্তানের জীবন বাহিনী সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে তার নিজের জীবন বজায় রাখতে। ​​​​​​

যদিও সিনেমার শেষ অধ্যায়টি অ্যালকোহলযুক্ত বাবা -মায়ের সাথে বেড়ে ওঠা ক্রেগারের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিল, চলচ্চিত্র নির্মাতাও কীভাবে নির্দেশ করেছিলেন এটি থিমের সাথে জড়িত কোনও মূল রূপকের পরিবর্তে সিনেমার গল্প বলার অংশ হিসাবে কাজ করেছে।

আমাদের অস্ত্রের গল্প গ্রহণ

অস্ত্রের মধ্যে অ্যালেক্সের মা

মধ্যে স্ক্রিনরেন্টএর পর্যালোচনা অস্ত্রজাচারি মোসার তা ব্যাখ্যা করলেন অস্ত্র হয় “আরও অ্যালেক্সের ছবিএবং চরিত্রের চোখের মাধ্যমে দর্শকদের সমস্যাযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের যেমন জাস্টিন এবং আর্চারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ক্রেগারের মন্তব্য মুভিতে এই জাতীয় চরিত্রের গতিশীলতা এবং আর্কগুলির সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং মোড়ের পিছনে তাঁর সৃজনশীল প্রক্রিয়াটিও ব্যাখ্যা করে।

তিনি লেখা শুরু করার আগে এটি পরিকল্পনা করার পরিবর্তে চলচ্চিত্র নির্মাতা প্লটটি লিখেছেন যেমন তিনি লিখেছেন, যার ফলস্বরূপ অস্ত্র‘হতবাক মোচড় যা দর্শকদের থিয়েটারগুলিতে হাততালি দিয়েছিল।

আরও ব্যক্তিগত স্তরে, এর বাস্তব জীবনের অনুপ্রেরণা সিনেমার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। যদিও সিনেমা অতিপ্রাকৃত ভয়াবহতার অঞ্চলে গিয়েছিল, এর ভয়াবহতা এখনও বাস্তব জীবনে দানবদের মধ্যে ভিত্তি করে।


অস্ত্র

7/10

প্রকাশের তারিখ

আগস্ট 8, 2025

রানটাইম

128 মিনিট

পরিচালক

জাচ ক্রেগার

লেখক

জাচ ক্রেগার

প্রযোজক

রায় লি, মিরি ইউন, জেডি লিফশিটজ




