‘অস্ত্র’ পরে স্ট্রিম করার জন্য অদ্ভুত বাচ্চাদের সম্পর্কে 8 টি সিনেমা

অস্ত্র এই সপ্তাহান্তে বক্স অফিসে শীর্ষে রয়েছে, যা মূল হরর মুভিগুলির ভক্তদের জন্য দুর্দান্ত সংবাদ। মুভিটি অবিশ্বাস্য সত্যের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এমন একটি শহর অনুসরণ করেছে যে বাচ্চাদের একটি সম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেছে – এবং তাদের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে দুষ্টু কারণের আবিষ্কার। যদি অস্ত্র আপনি কি অদ্ভুত শিশুদের আরও গল্প নেওয়ার মুডে আছেন, হরর জেনার থেকে অনেকগুলি বেছে নেওয়া উচিত। এখানে একই থিমের বৈশিষ্ট্যযুক্ত 10 টি কাল্ট ক্লাসিক রয়েছে, যা এটি ধারাবাহিকভাবে ভয়ঙ্কর হিসাবে চিরসবুজ হিসাবে রয়ে গেছে।
কে একটি শিশুকে হত্যা করতে পারে?
https://www.youtube.com/watch?v=nokr3dbgbpo
এই সুস্বাদুভাবে মারাত্মক 1976 স্প্যানিশ ফিল্মটি একটি অবকাশকালীন দম্পতি অনুসরণ করে যারা কেবল শিশুদের দ্বারা জনবহুল একটি দ্বীপে প্রবাহিত হয় – হোস্টাইল, হোমসিডাল শিশুদের দ্বারা। মুভিটির শিরোনাম আপনাকে এর কেন্দ্রীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্য সেট করে, যদিও উত্তরটি দ্রুত হয়ে যায়, “যে কেউ এই হেলস্কেপটি বেঁচে থাকতে চায় সে আরও ভাল শুটিং শুরু করে।” মহিলাটি গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার আগেই এই ধারণাটিতে প্রচুর ভয়াবহতা বেকড রয়েছে … এবং কিল-পাগল কষ্টটি অনাগত শিশুদের মধ্যেও প্রসারিত। আরও খারাপ, বাচ্চারা শেষে দ্বীপ থেকে একটি পথ খুঁজে পায়, বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্কদের অবিলম্বে তাদের পিঠে দেখা শুরু করা উচিত বলে পরামর্শ দেয়। (ভাড়া বা কিনতে উপলব্ধ প্রাইম ভিডিও।)
বাচ্চাদের সাথে কিছু ভুল আছে
https://www.youtube.com/watch?v=otyqb4r8jew
এই 2023 চিলার একটি গ্ল্যাম্পিং গেটওয়েতে দুটি দম্পতি অনুসরণ করে। দুটি ছোট বাচ্চাদের সাথে এই জুটি তাদের সাথে নিয়ে আসে এবং আপনি যখন স্বাচ্ছন্দ্যময় অবকাশকে দুঃস্বপ্নের সন্ত্রাসে পরিণত করার জন্য সেই পছন্দটিকে দোষারোপ করতে ঘৃণা করেন, তবে এটি অবশ্যই মূল কারণ। যখন যুবকরা সংক্ষিপ্তভাবে নিখোঁজ হয়, তখন তারা উদ্বেগজনকভাবে রূপান্তরিত হয় এবং বাচ্চাদের সাথে কিছু ভুল আছে প্রাপ্তবয়স্করা পরিস্থিতিতে এই হঠাৎ ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের জন্য যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা খনন করার সময় একটি প্রশংসনীয় কাজ কি সেই সত্য থেকে ভয় দেখায়। (স্ট্রিমিং চালু প্রাইম ভিডিও)
কর্নের সন্তান
https://www.youtube.com/watch?v=dclkllev5mu
এটি কোনও স্টিফেন কিং স্বাদ ছাড়াই ভীতিজনক বাচ্চাদের সমাবেশ হবে না এবং 1984 এর দশক কর্নের সন্তান এই অযথা দীর্ঘায়িত সিনেমাটিক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সবচেয়ে কার্যকর অভিযোজন হিসাবে রয়ে গেছে। এটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সবচেয়ে সহজ: পিটার হর্টন এবং লিন্ডা হ্যামিল্টন (টার্মিনেটর এর কয়েক মাস পরে বেরিয়ে এসেছিল) বিবাহিত জুটি হিসাবে তারকা, যার রোড ট্রিপ গ্রামীণ নেব্রাস্কা -র একটি মারাত্মক মোড় নেয়। তারা শীঘ্রই এমন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকা পড়েছে যেখানে কেউ 18 বছরের বেশি বলে মনে হয় না – জন ফ্রাঙ্কলিন, যিনি আসলে তার 20 এর দশকে ছিলেন, তাদের নেতা, আইজাক – এবং প্রত্যেকে কর্নফিল্ডে লুকিয়ে থাকা একটি রাক্ষসী, রক্তপিপাসু উপস্থিতির উপাসনা করেন। অন্যথায়। (স্ট্রিমিং চালু এএমসি+ এবং পাইপ।)
সিটিডেল
https://www.youtube.com/watch?v=gvxt_d2ngpg
এই 2012 আইরিশ ফিল্মটি (একই নামযুক্ত প্রাইম ভিডিও স্পাই সিরিজের সাথে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই) বিরক্তিকর চিত্রগুলিতে পূর্ণ যা আপনি এটি দেখার শেষ করার পরে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠবেন। পরিচালক সিয়ারান ফয় তৈরি করতে গিয়েছিলেন সিনিস্টার 2 এবং এর এপিসোডগুলিতে সহায়তা করুন মিষ্টি দাঁত এবং ব্লি মনোর ভুতুড়েতবে এমনকি যদি তিনি কখনও কিছু না করেন তবে তিনি তার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশের সাথে প্রচুর দুঃস্বপ্ন তৈরি করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। এটি এমন এক ব্যক্তির কথা, যিনি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে তাদের রান-ডাউন অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে রহস্যজনক, হুডি-ক্ল্যাড কিশোরদের একটি ভিড় দ্বারা আক্রমণ করার পরে তার জীবনকে একসাথে ফিরিয়ে আনতে লড়াই করে। তিনি অন্য রান-ডাউন বিল্ডিংয়ে চলে যাওয়ার পরে, শীঘ্রই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ভয়াবহ কিছু আছে বন্ধ যারা “কিশোর” সম্পর্কে। (ভাড়া বা কিনুন প্রাইম ভিডিও)
জঘন্য গ্রাম
https://www.youtube.com/watch?v=-aubblw5euni
১৯৯০ এর দশকের জন কার্পেন্টার রিমেকটি ঠিক আছে, তবে সবচেয়ে শীতল ঠান্ডাগুলি ১৯60০ সালের মূল থেকে এসেছে, যা যুদ্ধোত্তর পোস্টের আশঙ্কায় ট্যাপ করে যখন কোনও শহর প্রথম একটি অব্যক্ত মহাজাগতিক ঘটনা অনুভব করে তখন কী ঘটে যায় তা অন্বেষণ করতে পারে, তারপরে কয়েক মাস পরে সঠিক বয়সের সমস্ত মহিলারা বুঝতে পারেন যে তারা গর্ভবতী। অস্বাভাবিক বাচ্চারা সকলেই একই দিনে জন্মগ্রহণ করে এবং একইরকম উদাসীন চেহারা রয়েছে, পাশাপাশি মনগুলি পড়তে এবং নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও রয়েছে, বিশেষত যখন প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে আসে যারা (এলিয়েন ইন অরিজিনে) নরকের কী চলছে তা প্রশ্ন করে। (ভাড়া বা কিনুন প্রাইম ভিডিও)
ওমেন, খারাপ বীজএবং পোষা সেমেটারি
https://www.youtube.com/watch?v=kqayr6z7yau
যদিও এই তালিকার বাকি অংশগুলি বাচ্চাদের গ্রুপগুলিতে মনোনিবেশ করে – এবং প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সময়, অদ্ভুত বাচ্চাদের হয় সংখ্যায় ভয়াবহ-কিছু হরর-মুভি টট রয়েছে যারা নিজেরাই প্রাপ্তবয়স্কদের স্রেফ মেনাকিং করে। এর মধ্যে 1976 এর দশকে শয়তানের নিজস্ব স্প্যান, ড্যামিয়েন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওমেন (বিশ্ব আধিপত্যের দিকে সিঁড়ি-ক্লাইমিংয়ের সময় একজন কূটনীতিককে নির্যাতনের জন্য জন্মের সময় বেবি-অদলবদল); রোদা পেনমার্ক, 1956 এর খুনের প্রতিযোগিতামূলক মোপেট খারাপ বীজ; এবং, স্টিফেন কিংয়ের আরও একটি ডোজের জন্য, 1989 এর দশকে টডলার সন্ত্রাস গেজ পুনরুত্থিত পোষা সেমেটারি। (ওমেন পাওয়া যায় ভাড়া বা কিনুন প্রাইম ভিডিওএছাড়াও পাইপ; খারাপ বীজ ভাড়া বা কিনুন প্রাইম ভিডিও; পোষা সেমেটারি স্ট্রিমিং চালু প্যারামাউন্ট+)
