‘অস্ত্র’ প্রথম উইকএন্ডে বিগ $ 70m গ্লোবাল উদ্বোধনে চলে

“আপনি কি দেখছেন?” ট্রেলারটিতে একটি চতুর ভয়েস জিজ্ঞাসা করে অস্ত্র। এবং এই প্রশ্নের উত্তর একটি দুর্দান্ত “হ্যাঁ”।
প্রতি বিভিন্নজ্যাচ ক্রেগারের সোফমোর আউটিং বিশ্বব্যাপী $ 70 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। দেশীয়ভাবে, এর $ 42.5 মিলিয়ন ডলার নেওয়া অনুমানের চেয়ে 10 মিলিয়ন ডলার এগিয়ে ছিল এবং এর সামগ্রিক গ্রহণ নতুন লাইন এবং প্যারেন্ট সংস্থা ওয়ার্নার ব্রোসের জন্য আরও একটি জয় চিহ্নিত করে মাইনক্রাফ্টের এপ্রিল মাসে মুক্তি, স্টুডিও একটি অর্থ উপার্জনে হট স্ট্রাইককে ধন্যবাদ জানায় চূড়ান্ত গন্তব্য ব্লাডলাইনস, এফ 1: সিনেমা, পাপী, এবং সুপারম্যান এই সিনেমাগুলির বেশ কয়েকটি মত, অস্ত্র এর পিছনে প্রচুর গতি রয়েছে যার পিছনে এটির আকর্ষণীয় ট্রেলারগুলি এবং আলোকিত প্রাক-রিলিজ গুঞ্জনকে ধন্যবাদ। শ্রোতারা নিশ্চিত যে এটি একমত বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু এটি একটি “এ-” sens কমত্য পেয়েছে সিনেমাস্কোরযা হরর মুভিটির জন্য বিরল।
পরিবার-কেন্দ্রিক ভিড়ের জন্য-ভাল, অন্য সেই ভিড়ের অংশ, যেহেতু অস্ত্র নিখোঁজ বাচ্চাদের সম্পর্কেফ্রিকিয়ার শুক্রবার বেশ ভাল করেছে। লিন্ডসে লোহান এবং জেমি লি কার্টিস অভিনীত ডিজনির লিগ্যাসি সিক্যুয়েল বিশ্বব্যাপী $ 44.5 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে, এটি মূলত তার ঘরোয়াভাবে $ 29 মিলিয়ন ডলারের নেতৃত্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। এটি সাম্প্রতিক মাসগুলিতেও বেশ ভারী বিপণন করা হয়েছে, এবং ২০০৩ সালে চলচ্চিত্রের কাস্টের বেশিরভাগ অংশ ফিরিয়ে আনার এবং ম্যানি জ্যাকিন্টো, সোফিয়া হ্যামনস এবং জুলিয়া বাটারগুলিতে নতুন রক্ত প্রবর্তন করার যুক্ত বোনাস রয়েছে, যার পরেরটি তাদের দেহগুলি লোহান এবং কার্টিসের সাথে বদলে যায়।
এদিকে, পুরানো রিলিজ পছন্দ করে সুপারম্যান এবং কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ কিছু অর্থ উপার্জন চালিয়ে যান। বিশ্লেষক লুইজ ফার্নান্দো রিপোর্টস মার্ভেল স্টুডিওস পিক তার তৃতীয় সপ্তাহান্তে তার আন্তর্জাতিক গ্রহণের জন্য 17.5 মিলিয়ন ডলার যুক্ত করেছে, এটি বিশ্বব্যাপী মোট $ 434.2 মিলিয়ন ডলারে নিয়ে গেছে। 55.8% ড্রপ সত্ত্বেও, এটি এখন এর চেয়ে বেশি উপার্জন করেছে বজ্রপাত ($ 382.4 মিলিয়ন) এবং ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সাহসী নিউ ওয়ার্ল্ড ($ 415.3 মিলিয়ন), এবং যখন সমস্ত কিছু বলা হয় এবং সম্পন্ন হয় তখন 490-510 মিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। এবং সুপারম্যান বিশ্বব্যাপী $ 578.8 মিলিয়ন ডলার দিয়ে শক্তিশালী ধরে রাখা অবিরত রয়েছে। গত সপ্তাহে সর্বাধিক উপার্জনকারী ডমেস্টিক সুপারম্যান মুভি হওয়ার পরে, এটি 26 আগস্ট স্ট্রিমিং হিট করার আগে বিশ্বব্যাপী $ 600 মিলিয়ন ডলার তৈরি করার জন্য প্রস্তুত।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।