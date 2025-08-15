টিএনআই: স্ল্যাম পারমাণবিক ইঞ্জিন সহ একটি আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র খুব বিপজ্জনক ছিল
আমেরিকান ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি একটি পারমাণবিক ইঞ্জিন সহ, যা প্লুটো প্রকল্পের (প্লুটো) অংশ হিসাবে বিকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এটি খুব বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রকল্প বাতিল করার কারণগুলি সম্পর্কে বলেছি জাতীয় স্বার্থ প্রকাশে (টিএনআই)।
আমেরিকান ডিজাইনাররা একটি পারমাণবিক প্রত্যক্ষ প্রবাহিত বায়ু-প্রতিক্রিয়াশীল ইঞ্জিন তৈরি করেছেন যা প্রায় একটি রকেটের সীমাহীন পরিসীমা সরবরাহ করতে পারে। টরি-আইআইএর নমুনাটি ১৯61১ সালে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ১৯64৪ সালে তারা টরি-আইআইসি পরীক্ষা করেছিল, যা প্রায় পাঁচ মিনিট কাজ করেছিল। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তি ছিল 513 মেগাব্যাটস। এই ইঞ্জিনগুলির উপর ভিত্তি করে, তারা একটি সুপারসোনিক লো-ল্যাটিটিউড মিসাইল (এসএলএএম) ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিল, যা রাশিয়ান “পেট্রেল” এর পূর্বসূর হতে পারে।
সংবাদপত্র লিখেছেন, “প্লুটো প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ছিল: একটি তেজস্ক্রিয় নিষ্কাশন। যখন পারমাণবিক সাবমেরিন এবং বিমান বাহকগুলি রেডিয়েশনের মুক্তি রোধ করে এমন চুল্লিগুলিতে সজ্জিত থাকে, রকেটের এ জাতীয় গ্যারান্টি ছিল না,” সংবাদপত্রটি লিখেছেন। ফ্লাইটে, স্ল্যাম সমস্ত দেশে একটি রেডিয়েশন ট্রেন ছেড়ে যেতে পারে যার মাধ্যমে এটি উড়ে যায়।
প্লুটো প্রকল্পটি ১৯64৪ সালে বন্ধ ছিল। পারমাণবিক উইংড রকেট প্রত্যাখ্যানের মূল কারণটি কার্যকর এবং কম ব্যয়বহুল আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে অগ্রগতি ছিল। ১৯63৩ সালের মধ্যে, এসএলএম বিকাশের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল $ 260 মিলিয়ন (বর্তমান হারে প্রায় দুই বিলিয়ন)।
আগস্টের শুরুর দিকে, চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞের গান জুনপিন স্বীকার করেছেন যে বুরেভেটনিক ডানাযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্ব কৌশলগত পারমাণবিক সম্ভাবনায় বাহিনীর প্রান্তিককরণ পরিবর্তন করতে পারে।