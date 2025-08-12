অস্ত্র ভাসমান বন্দুকের দৃশ্য: স্কুল সহিংসতা রূপক ব্যাখ্যা করেছেন

সতর্কতা: অস্ত্রের জন্য স্পয়লাররা এগিয়ে
জ্যাচ ক্রেগারের স্ম্যাশ-হিট হরর মুভিতে একটি দৃশ্য অস্ত্র কিছু দর্শককে বিস্মিত করে রেখেছিল, অন্যরা তাত্ত্বিক বলে যে এটি পুরো মুভিটি ফ্রেম করে। কেন্দ্রে বাঁকানো রহস্য অস্ত্র একক শ্রেণিকক্ষ থেকে 17 স্কুলছাত্রী তাদের বিছানা থেকে কোনও সতর্কতা ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে তাদের শিক্ষক এবং পুরো সম্প্রদায়কে উত্তরগুলি অনুসন্ধান করে ফেলেছে।
জুলিয়া গার্নার, জোশ ব্রোলিন এবং অ্যামি মাদিগান অভিনীত, অস্ত্র 95% পচা টমেটো স্কোর দিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ফেটে পড়েছে এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখেছে। দ্য ওয়াইল্ড মিস্ট্রি হরর মুভিটি মাত্র তিন দিনের মধ্যে ক্রেগারের প্রথম সিনেমা বার্বারিয়ানকে ছাড়িয়ে গেছে এবং বছরের অন্যতম সফল মূল হরর মুভি হয়ে উঠেছে।
জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলি বিভিন্ন সম্ভাব্য থিম এবং রূপক রয়েছে অস্ত্র‘রানটাইম, ক্রেগারের জন্য বাস্তব জীবনের অনুপ্রেরণা সহ, সিনেমাটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যাইহোক, বিশেষত একটি দৃশ্য অনেক দর্শকদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে তারা এর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য “আবিষ্কার করেছে” অস্ত্র: ভাসমান বন্দুকের সাথে আর্চার গ্রাফের স্বপ্ন।
একটি মূল পুনরাবৃত্তি দিক অস্ত্র স্বপ্নের চিত্র, এবং মুভিতে প্রদর্শিত যে কোনও স্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর উপাদান হ’ল আর্চার গ্রাফের স্বপ্নের ভাসমান রাইফেল তার ছেলে ম্যাথিউয়ের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে। ডিজিটাল অ্যালার্ম ঘড়ির স্টাইলে: 2:17 এর স্টাইলে রাইফেলটির উপর ভর নিখোঁজ হওয়ার সময় ছিল।
প্রচলিত তত্ত্বটি হ’ল বন্দুক এবং সময়টি মুভিটি একটি ছাড় দেয় অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল সহিংসতার বিষয়ে মন্তব্য হিসাবে উদ্দেশ্যবিশেষত ট্রমা সম্পর্কে এটি বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের উপর চাপিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন (যিনি হুমকির লক্ষ্য হিসাবে ঘটে যাওয়া) এই ধারণাটিকে সমর্থন করে যে নিখোঁজ হওয়া তার শুটিংয়ের শিকারদের প্রতিনিধিত্ব।
প্রচলিত তত্ত্বটি হ’ল রাইফেল এবং সময় 2022 জুলাই অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ রয়েছেযা মার্কিন প্রতিনিধিদের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভে ঠিক 217 ভোট দিয়ে পাস করেছে। এই বিলটি সিনেটে ফিজল বেরিয়ে আসবে, শেষ পর্যন্ত আইনে অনুমোদিত না হয়ে শেষ হবে।
মেব্রুকের প্রাপ্তবয়স্কদের উদাসীনতা যা পুরো নিখোঁজটিকে উদ্ঘাটিত করতে দেয় এবং পরবর্তীকালে তাদের সনাক্ত করতে বা অ্যালেক্স লিলির অদ্ভুত আচরণ সনাক্ত করতে অক্ষমতা সেই অনুমোদনের অভাবকে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে। আমিটি পুরো আখ্যানটিকে পুনরায় আকার দেয়, এটিকে উদাসীনতার পরীক্ষা করে তোলেএবং কীভাবে, সতর্কতার লক্ষণগুলি উপেক্ষা করে, প্রত্যেকে দুর্যোগে জটিল হয়ে ওঠে, কার্যকরভাবে “অস্ত্র” হয়ে ওঠে।
ভাসমান বন্দুকের দৃশ্যের জন্য জ্যাচ ক্রেগারের কোনও সরাসরি ব্যাখ্যা নেই
যদিও এটি কারওর জন্য হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে, জ্যাচ ক্রেগার ভাসমান বন্দুকের দৃশ্যে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন এবং সম্ভবত স্কুলের গুলি চালানোর সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই। ক্রেগার যেমন একটি সাক্ষাত্কারে উল্লেখ করেছেন বিভিন্নযখন তিনি সেই চিত্রটি তৈরি করেছিলেন তখন তাঁর মনে আসলে কোনও দুর্দান্ত রাজনৈতিক বিবরণ ছিল না।
এই মুভিতে এটি আমার জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং আপনার সাথে খোলামেলা হওয়া, আমি মনে করি এটি সম্পর্কে আমি যা ভালোবাসি তা হ’ল এটি আমি এটা বুঝতে না। এটি সেখানে কী থাকতে পারে সে সম্পর্কে আমার কয়েকটি আলাদা ধারণা রয়েছে তবে আমার কাছে নেই ঠিক আছে উত্তর। আমি এই ধারণাটি পছন্দ করি যে প্রত্যেকেরই সম্ভবত তাদের নিজস্ব ধরণের মিথস্ক্রিয়া বা সেই দৃশ্যের সাথে তাদের নিজস্ব সম্পর্ক থাকতে পারে, তারা এ সম্পর্কে *** হিসাবে না দেয় এবং এটি বিরক্তিকর, বা তারা মনে করে যে এটি কোনও ধরণের রাজনৈতিক বক্তব্য, বা তারা এটি কেবল শীতল বলে মনে করে কিনা। আমি সত্যিই যত্ন করি না। এটা আমার উপর নির্ভর করে না। আমি ঠিক এটি সেখানে আছে।
যেমনটি ছিল মুভিযোদের থেকে বেরিয়ে আসা অনেকগুলি থিম এবং রূপকগুলির ক্ষেত্রে অস্ত্রক্রেগার দাবি করেছেন যে চিত্রগুলির অর্থ কী তা তিনি আসলে জানেন না। মুভিটিতে ক্রেগার যা অন্তর্ভুক্ত করে তার অনেক কিছুই তার নিজের অবচেতন থেকে জন্মগ্রহণ করে, যখন চিত্রগুলি উত্পন্ন হয় তখন পৃষ্ঠ-স্তরের অর্থ থেকে সম্পূর্ণ বিহীন।
প্রতি বহুভুজ, ক্রেগার “ট্রান্সসেন্টেন্টাল মেডিটেশন” এর ডেভিড লিঞ্চ পদ্ধতিটি আলিঙ্গন করেযার মধ্যে আপনি আপনার অবচেতন থেকে চিত্রটি সরাসরি শিল্পে ভাঁজ করেন এবং তারপরে এটিকে যেমন রেখে দিন। যখন ক্রেগার বলে যে তিনি এটি বুঝতে পারেন না, এটিই তিনি উল্লেখ করছেন: তিনি জানেন যে চিত্রটি শক্তিশালী, তবে তিনি চিত্রটি বাদ দিয়ে একক অর্থের উপরে লক করেননি।
অস্ত্র – মূল পর্যালোচনা স্কোর
আরটি টমেটোমিটার
আরটি পপকর্নমিটার
মেটাক্রিটিক মেটাস্কোর
মেটাক্রিটিক ব্যবহারকারী স্কোর
আইএমডিবি স্কোর
গুগল পর্যালোচনা স্কোর
95%
87%
81/100
7.5/10
7.9/10
3.4/5
এমনকি ভাসমান বন্দুকের চিত্রের বিষয়টি যখন আসে তখন ক্রেগারের কোনও নির্দিষ্ট “সঠিক” উত্তর না থাকলেও, এর অর্থ এই নয় যে স্কুলের গুলি চালানোর ব্যাখ্যাটি তাই “ভুল”। ক্রেগার যা বলে তা সত্ত্বেও, বিবরণ মধ্যে সমান্তরাল সংখ্যা অস্ত্র এবং স্কুলের গুলি চালানো অবশ্যই উচ্চবিশেষত সিনেমার প্রথমার্ধে।
যাইহোক, এই তুলনা ধরণের ধরণের সিনেমার চূড়ান্ত অভিনয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেখানে শিশুরা পুনরুদ্ধার হয় এবং গল্পটি বিকশিত হতে শুরু করে। এটি চিত্রটি শক্তিশালী চিত্রের চেয়ে বেশি কিছু নয় বলে ক্রেগার যা বলেছিল তা ব্যাক আপ করে। যদি এটি কেন্দ্রীয় থিমের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল অস্ত্রকেনি গ্ল্যাডিসের আগমনের সাথে মুভিটি পিভটস একবারে কেন সেই থিমটি সত্যই পুনর্বিবেচনা করা হয় না?
আর্চারের স্বপ্নে ভাসমান বন্দুকের রহস্যের আসল “উত্তর” এটি বেশ কয়েকটি শক্তিশালী চিত্রগুলির মধ্যে একটি যা পুরোটি তৈরি করে অস্ত্র। ক্রেগারের কাছে, এটি তাদের বাহু বাইরে নিয়ে বা গ্লাডিসকে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
অস্ত্র
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 8, 2025
- রানটাইম
-
128 মিনিট
- পরিচালক
-
জাচ ক্রেগার
- লেখক
-
জাচ ক্রেগার
- প্রযোজক
-
রায় লি, মিরি ইউন, জেডি লিফশিটজ