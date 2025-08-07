You are Here
অস্ত্র, মাদক পাচারের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য নতুন সোনোরা ‘বর্ডার ইউনিট’
News

অস্ত্র, মাদক পাচারের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য নতুন সোনোরা ‘বর্ডার ইউনিট’

মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের বুধবার সকালে সংবাদ সম্মেলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

এখানে রাষ্ট্রপতির 6 আগস্টের একটি পুনরুদ্ধার মানেরেরা

‘আমরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে’

একজন প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসিকিউটররা মৃত্যুদণ্ড চাইবে না “মেক্সিকান ক্যাপোস” ইসমাইল “এল মায়ো” জাম্বাদা এবং রাফায়েল ক্যারো কুইন্টেরোর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেত্রে।

জাম্বাদাকে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন তাকে সিনালোয়াতে অপহরণ করা হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বেসরকারী বিমানের দিকে বাধ্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, অন্যদিকে ক্যারো কুইন্টারো ২৯ টি কার্টেল ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন যারা ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করেছিলেন।

উভয় পুরুষই যুক্তরাষ্ট্রে অভিযোগের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট মঙ্গলবার যে “টেবিল থেকে মৃত্যুদণ্ড নেওয়া গ্রহণ করা কোনও বা উভয় পুরুষের সাথেই আবেদনের চুক্তির কোনও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় কিনা তা অস্পষ্ট ছিল।”

পূর্বোক্ত প্রতিবেদক শেইনবাউমকে এই বিষয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন যে জাম্বাদা এবং ক্যারো কুইন্টেরোর বিরুদ্ধে মামলায় মৃত্যুদণ্ড না নেওয়ার সিদ্ধান্তের অর্থ এই হতে পারে যে এই দুই ব্যক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সাথে একরকম চুক্তিতে আসছেন।

রাষ্ট্রপতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে, অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করি না।” “এটি এমন কিছু নয় যা আমরা একমত করি।”

শেইনবাউম জোর দিয়েছিলেন যে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা “মেক্সিকান নীতির অংশ” এবং “ব্যক্তিগত সমস্যা” নয়।

শেইনবাউম 6 আগস্ট 2025
শেইনবাউম বলেছিলেন, “ব্যক্তি বা অপরাধীর সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই, বরং আমরা মৃত্যুদণ্ডের সাথে একমত নই এই সত্যের সাথে।” (ড্যানিয়েল অগস্টো/কুয়ার্টোস্কুরো)

তিনি বলেছিলেন যে মেক্সিকোয়ের প্রত্যর্পণ চুক্তিগুলির “সমস্ত” -তে মেক্সিকান আইনগুলির সাথে “পারস্পরিকতা” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার অর্থ তারা বিদেশে প্রেরিত মেক্সিকানরা মৃত্যুদণ্ডের সাপেক্ষে হতে পারে না এমনকি যদি তারা যে দেশকে প্রত্যর্পণ করে তাদের মৃত্যুদণ্ডের অনুমতি দেয়।

“সুতরাং যখন … (মেক্সিকানরা) প্রত্যর্পণ করা হয়, তখন কোনও মৃত্যুদণ্ড হয় না,” শেইনবাউম বলেছিলেন।

সমস্ত ক্ষেত্রে যখন মেক্সিকানরা বিদেশে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হয়, “মেক্সিকো যা চায় তা আমাদের আইনগুলির সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক,” তিনি বলেছিলেন।

শেইনবাউম বলেছিলেন, “ব্যক্তি বা অপরাধীর সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই, বরং আমরা মৃত্যুদণ্ডের সাথে একমত নই এই সত্যের সাথে।”

শেইনবাউম বলেছেন

একজন প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে সম্প্রতি মেক্সিকোতে অস্ত্র পাচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছয়জনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি এই মামলার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রোনাল্ড জনসন এই মামলায় মন্তব্য করেছেন।

ফ্লোরিডার মধ্য জেলাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস শুক্রবার ঘোষণা মেক্সিকান ড্রাগ কার্টেলগুলিতে সামরিক-গ্রেডের আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের জন্য ছয়জনকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ফেডারেল কারাগারে বাক্যগুলি 1.5 থেকে নয় বছর পর্যন্ত।

একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করুন সোমবার জনসন বলেছিলেন যে “টিতিনি ফ্লোরিডার ছয় জনের মামলায় সামরিক-গ্রেডের আগ্নেয়াস্ত্রের মেক্সিকান কার্টেলগুলি পুনরায় নিশ্চিত করার জন্য সাজা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘) (মেক্সিকো) অবৈধ অস্ত্রের প্রবাহ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি। “

রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, ” @পটাস @রিয়েলডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে আমরা এই নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে ফেলার জন্য রাষ্ট্রপতি @ক্লাউডিয়াসেইন এবং তার দলের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।”

শেইনবাউমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বাক্যগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার মেক্সিকান সরকারের “দাবির দিকে মনোযোগ দিচ্ছে”, যা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগ্নেয়াস্ত্রের দক্ষিণ প্রবাহ বন্ধ করতে আরও কিছু করার আহ্বান জানিয়েছে।

“হ্যাঁ,” তিনি প্রতিক্রিয়া জানালেন।

শেইনবাউম বলেছিলেন, “অবশ্যই, আমরা এই জোর দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি … (তারা আরও বেশি করে), তবে এটি একটি ভাল লক্ষণ যে অস্ত্র পাচারের জন্য মানুষকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।”

তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রদূত জনসন সহ মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথনে মেক্সিকান কর্মকর্তারা মেক্সিকোতে অস্ত্র পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে “সর্বদা” সমর্থন করেছেন।

দেশে পাচার করা আগ্নেয়াস্ত্রগুলির অনেকগুলি সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে শেষ হয়। এই অস্ত্রগুলি সাধারণত মেক্সিকোতে হত্যা সহ গুরুতর অপরাধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সোনোরায় প্রতিষ্ঠিত নতুন ‘বর্ডার ইউনিট’

অন্যটিতে সামাজিক মিডিয়া পোস্ট সোমবার রাষ্ট্রদূত জনসন বলেছিলেন যে “টিতিনি সোনোরায় নিউ বর্ডার ইউনিট বাণিজ্য ও সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বাড়ানোর সময় অবৈধ ওষুধ, অস্ত্র এবং লোকদের প্রবাহ বন্ধ করার জন্য একটি দৃ concrete ় পদক্ষেপ। “

তিনি লিখেছেন, “একটি সুরক্ষিত সীমান্ত উভয় দেশকে উপকৃত করে – এমন পরিবেশ তৈরি যেখানে নাগরিকরা সমৃদ্ধ হতে পারে। সীমান্ত সুরক্ষা একটি ভাগ করা অগ্রাধিকার – @পোটাস @রিয়েলডোনাল্ডট্রাম্প এবং রাষ্ট্রপতি @ক্লাউডিয়াসেইনের নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত,” তিনি লিখেছিলেন।

সোনোরা সরকার আলফোনসো দুরাজো শুক্রবার বলেছেন নতুন ইউনিটের অংশ হওয়া ১৮ টি রাজ্য পুলিশ অফিসার মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) এর সাথে “বিশেষ প্রশিক্ষণ” সম্পন্ন করেছিলেন।

শেইনবাউম বলেছিলেন যে নতুন বর্ডার ইউনিট প্রতিষ্ঠা মেক্সিকান এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের মধ্যে “চুক্তির একটি অংশ”। প্রতিবেশী দেশগুলি শীঘ্রই একটি নতুন সুরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শেইনবাউম হাইলাইট করেছিলেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে মেক্সিকান রাজ্যের নিজস্ব চুক্তি রয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার সিবিপির সাথে একটি চুক্তি রয়েছে এবং সোনোরার “চুক্তি রয়েছে” যা মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার সাথে জড়িত।

শেইনবাউম বলেছিলেন, “যদি এমন কোনও অপরাধী থাকে যিনি অন্য দিক থেকে সীমানা অতিক্রম করেন তবে আপনার অবশ্যই তথ্য থাকতে হবে।”

“…। এখন সীমান্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ থাকতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

“জাতীয় ইমিগ্রেশন ইনস্টিটিউট এবং সিবিপির মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে এবং সেখানে (মেক্সিকান) রীতিনীতি এবং সিবিপির মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে (সীমান্ত রাজ্য) এবং তাদের সহযোগীদের গভর্নরদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে,” শেইনবাউম বলেছিলেন যে মেক্সিকোও তাদের ভাগ করা সীমান্তে সুরক্ষার বিষয়ে গুয়াতেমালার সাথে সহযোগিতা করে।

“চিয়াপাস থেকে গুয়াতেমালায় পুলিশ প্রবেশের কারণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, চুক্তিগুলি আনুষ্ঠানিক করা হয়েছিল এবং এখন আরও সহযোগিতা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

মেক্সিকো নিউজ ডেইলি চিফ স্টাফ রাইটার দ্বারা পিটার ডেভিস ((ইমেল সুরক্ষিত))



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।