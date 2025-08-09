অস্ত্র 2025 – পরিচালক জাও ক্রেগার / এনভি এর শিশুদের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে একটি রহস্যময় হরর পর্যালোচনা

ফিল্মের অস্ত্র থেকে ফ্রেম (ছবি: ফটো সৌজন্যে ওয়ার্নার ব্রোস। ছবি)
ছবিটি ইউক্রেনীয় ভাড়া নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল অস্ত্র – পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার জাকস ক্রেগারের নতুন কাজ, যিনি জিরোতে কৌতুকের ঘরানার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, তবে এই শতাব্দীর ঝড়ো দশকের দশকে ভয়াবহতার দিকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
যাইহোক, পরিচালক তার শিকড়গুলি সম্পর্কে ভুলে যান নি, এবং তার নতুন ভয়াবহতায় হাসার সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি বিরোধী, প্যারাডক্সগুলি ধারণ করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। ধাঁধা দিতে পারে এমন সমস্ত কিছুর একগুচ্ছ। এবং এই বিস্ময় ছবিতে রাখা হয় অস্ত্র – প্রাপ্তবয়স্কদের গল্প যারা একবার তাদের সন্তানদের মিস করে।
প্লট
আমরা ব্যবসায়ের পথে পর্দার আড়ালে একটি সন্তানের কণ্ঠে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করি। তিনি জানিয়েছেন যে একবার এক ছেলে বাদে সমস্ত শিশু, সমস্ত শিশুদের ক্লাস থেকে একটি সাধারণ আমেরিকান শহরতলিতে। কেবল 17 টি ছোট আত্মা হঠাৎ রাতে তাদের ঘর থেকে ছুটে এসে অন্ধকারে দ্রবীভূত হয়ে গেল।