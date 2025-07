অস্বাভাবিক উত্তাপ বা বৃষ্টি: জুলাইয়ের শেষে অপেক্ষা করতে কী আবহাওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসকারীদের পূর্বাভাস

মহানগর অঞ্চলের বাসিন্দারা এই সময়ের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যটির “সুইং” সহ একটি ক্লাসিক মাঝারি একমাত্র গ্রীষ্মের জন্য অপেক্ষা করছেন। শীর্ষস্থানীয় আবহাওয়া কেন্দ্রগুলি সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় গ্রীষ্মের মাসের একটি আরামদায়ক তবে পরিবর্তনযোগ্য সমাপ্তির চিত্র আঁকেন।

“জুলাইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে রাজধানী অঞ্চলে প্রত্যাশা করা, একটি অস্বাভাবিক উত্তাপ, একটি 40-ডিগ্রি চিহ্নের কাছে পৌঁছেছে, এর কোনও কারণ নেই,” মেটিও প্রগনোস্টিক সেন্টারের শীর্ষস্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাসকারী আলেকজান্ডার ইলিন বলেছেন। তাঁর মতে, ইতিমধ্যে আগামী দিনগুলিতে, থার্মোমিটার কলামগুলি মৌসুমী আদর্শের মধ্যে স্থিতিশীল হয়, যা দিনের বেলা মূলত +22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড … +27 ° C প্রদর্শন করে। তবে বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছিলেন যে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকারীরা এখনও একটি স্থিতিশীল শুকনো অ্যান্টিসাইক্লোন দেখেনি যা দীর্ঘ সময়ের জন্য এই আবহাওয়া ঠিক করতে পারে।

এই মূল্যায়নটি ফোবস ওয়েদার সেন্টারের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ এভজেনি তিশকোভেটস দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত। আবহাওয়াবিদ ব্যাখ্যা করেছিলেন, “গ্রীষ্ম অবশ্যই রাতারাতি অবস্থান ছেড়ে দেবে না।” “মুসকোভাইটরা এখনও মাঝারি উষ্ণতা এবং উদার সূর্যের সাথে অনেক মনোরম দিনের জন্য অপেক্ষা করছে। তবে, গ্রীষ্মের উত্তাপের শিখর, যা tradition তিহ্যগতভাবে জুলাইয়ের গত দশকে tradition তিহ্যগতভাবে মধ্য অঞ্চলে, স্পষ্টতই, ইতিমধ্যে মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এখন আরও শীতল সময়কালে প্রায় মসৃণ, প্রায় অদৃশ্য পর্যায়ে প্রবেশ করছি।”

জুলাইয়ের ফাইনালের জন্য একটি বিশদ পূর্বাভাস (জুলাই 20-31, 2025), আবহাওয়া পরিষেবাগুলির একীভূত ডেটার ভিত্তিতে সংকলিত, এর মতো দেখায়:

জুলাই 20-24: মিশ্র-ক্রমবর্ধমান, তবে অস্থির আবহাওয়া আধিপত্য বিস্তার করে। দিন সর্বাধিক: +22 ° C … +24 ° C. রাতটি লক্ষণীয়ভাবে তাজা: +13 ° C … +14 ° C. বৃষ্টি প্রায় একটি দৈনিক উপগ্রহ। 20, 23 এবং 24 জুলাই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এবং তীব্রতা বিশেষত উচ্চতর। 20 জুলাই শীর্ষটি প্রত্যাশিত – 4.9 মিমি পর্যন্ত (যা ভারী বৃষ্টির সাথে মিলে যায়)। একটি ব্যাকপ্যাক-মুস্টে একটি ছাতা।

জুলাই 25-31: তাপমাত্রার পটভূমি কিছুটা বাড়বে। বায়ু +23 ° C … +25 ° C অবধি উষ্ণ হয়, রাতে থার্মোমিটার কলামগুলি +14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে যাবে … +15 ° সে। বৃষ্টি তাদের উপস্থিতি বজায় রাখবে, তবে তাদের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পাবে। লিভিনগুলি কম সম্ভাবনা হয়ে উঠবে, স্বল্প -মেয়াদী দুর্বল বা মাঝারি বৃষ্টিপাত সম্ভব, মূলত বিকেলে বা সন্ধ্যায়।

নীচের লাইন: জুলাইয়ের শেষ অবধি মেট্রোপলিটন অঞ্চলে কোনও চরম +40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নেই। রাজধানীর বাসিন্দারা এবং অতিথিরা এই সময়ের জন্য আবহাওয়ার সাধারণ জন্য অপেক্ষা করছেন আরামদায়ক উত্তাপের প্রাধান্য, পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের সাথে, তবে নিয়মিত বর্ষাকালে সতেজতা নিয়ে আসে।