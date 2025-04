‘অ্যাংরি’ মাইক মাইয়ার্স ‘কনুই আপ’ ‘এসএনএল’ বিক্ষোভের পরে কস্তুরী জাবসের পরে প্রতিবাদ করে

জনসনের ট্রাম্প চুপ করে বললেন, “তারা সরকারে গণ -গুলি চালাচ্ছে We

সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সময় ম্যাগাজিন শুক্রবার প্রকাশিত, ট্রাম্প বলেছিলেন যে কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার বিষয়ে তিনি গুরুতর

যখন জিজ্ঞাসা করা হয় সময় লেখক এরিক কর্টেলেসা যদি কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে তার পরামর্শ নিয়ে “কিছুটা ট্রোলিং” করে থাকেন তবে ট্রাম্প জবাব দিয়েছিলেন, “আসলে, না, আমি নই।”

“আমরা তাদের সামরিক বাহিনীর যত্ন নিচ্ছি,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা তাদের জীবনের প্রতিটি দিকই যত্ন নিচ্ছি, এবং আমাদের জন্য তাদের গাড়ি তৈরির জন্য আমাদের দরকার নেই। বাস্তবে, আমরা চাই না যে তারা আমাদের জন্য গাড়ি তৈরি করতে পারে We আমরা আমাদের নিজস্ব গাড়ি তৈরি করতে চাই We আমাদের তাদের কাঠের দরকার নেই We

মায়ার্স জানিয়েছে সময় কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হওয়ার বিষয়ে ট্রাম্পের ধ্রুবক মন্তব্যগুলি “সত্যই আমাদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে”।