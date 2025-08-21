অ্যাকর্ডিয়নের ব্যবহারকে জটিল করে তুলুন; TEPJF বৈধ পছন্দ

তিনটি ভোটের পক্ষে এবং দু’জনের বিরুদ্ধে, নির্বাচনী আদালতের সুপিরিয়র চেম্বার বিচারিক নির্বাচনের বৈধতার বিরুদ্ধে সর্বশেষ চ্যালেঞ্জগুলি কবর দিয়েছেন পিবা জনসংখ্যার সাথে চুক্তি সরবরাহ; চারটি বিজয় প্রার্থীদের কাছে ফিরে এসেছিল যে আইএনই অনুসারে যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে না এবং লিঙ্গ মানদণ্ডের সাথে বিজয়কে পুনরায় নিয়োগ দেয়।
ম্যাজিস্ট্রেট রাষ্ট্রপতি মানিকা সোটো এবং ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিপ ফুয়েন্তেস ব্যারেরা এবং ফিলিপ দে লা মাতা বিচারক জেনাইন ওটুলার এবং বিচারক রেয়েস রদ্রিগেজের প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন যিনি আদালতের জন্য বিভিন্ন নির্বাচন বাতিল করার প্রস্তাব করেছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সর্বশেষ বিচারিক নির্বাচনের বিচারকদের।
এই ম্যাজিস্ট্রেটরা ২০২27 সালের মধ্যে এই মানদণ্ডটি নির্ধারণ করেছিলেন যে চ্যালেঞ্জারদের প্রদর্শন করতে হবে যাতে একটি অ্যাকর্ডিয়ানকে অবৈধ এবং ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করার কৌশলটির অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
তাদের প্রমাণ করতে হবে কে তাদের মুদ্রণের আদেশ দিয়েছে, তাদের কত খরচ হয়েছে, তারা কোথায় তাদের মুদ্রণ করেছে, কোথায় তারা তাদের বিতরণ করেছিল, যদি তারা তাদের ব্যবহার করে বা তাদের নতুন করে রেখে দেয়, যেখানে অর্থটি এসেছিল, যদি নাগরিকরা এটি একসাথে পায়ে ব্যবহার করে বা না হয়, অন্যদের মধ্যে অন্যদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অন্যদের মধ্যে যারা তাদের কাছে আরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল, অন্যদের মধ্যে যারা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অন্যদের মধ্যে।
আদালতের নির্বাচনের বিষয়টি বাতিল করার প্রকল্পে বিচারক রদ্রিগেজ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এমন একটি চুক্তি রয়েছে যা বিতরণের জন্য একটি সংগঠিত কৌশল প্রদর্শন করে এবং ফলাফলের উপর একটি নির্ধারক প্রভাব ফেলেছিল যেহেতু ভোটটি একটি “অ্যাটিপিকাল” প্যাটার্ন দেখিয়েছিল, যদিও আদালতের নয়টি অভিযোগের জন্য সাত হাজার 400 মিলিয়ন সম্ভাব্য সংমিশ্রণ ছিল, বৈধ ভোটের 45% একটি সংমিশ্রণে গিয়েছিল।
ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন যে এই ধরণের ভোট কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই উপস্থাপন করার সম্ভাবনা শূন্য, সুতরাং একটি অবৈধ, সমন্বিত, পদ্ধতিগত এবং সাধারণীকরণ কৌশল পছন্দকে প্রভাবিত করার জন্য অনুমোদিত হয়েছে।
ফুয়েন্তেস ব্যারেরা বলেছিলেন যে রেয়েস রদ্রিগেজের সূত্রগুলি “সম্ভাব্য চাহিদার অভাব”, যে “10 অনিশ্চয়তা একটি সম্পূর্ণ প্রমাণ করে না” এবং “যখন নাগরিকদের উইল বাতিল করার কথা আসে তখন পরিসংখ্যান যথেষ্ট নয়, আইনী সত্য সর্বদা প্রয়োজন।”
মাতা ম্যাজিস্ট্রেট এই প্রকল্পের বিষয়ে বলেছিলেন যে তিনি “একটি জাতীয় নির্বাচনের ন্যায্যতা ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যা দলগুলির সুস্পষ্ট বোঝা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এবং ভুল ও স্বীকৃত প্রাঙ্গণ নয় বলে ধরে নিয়ে যা ঘটেছিল তার পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান ধরে ধরে।”
তিনি রেয়েস প্রকল্পে 100 টি প্রশ্ন এবং একটি রিফের প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা অবশ্যই উত্তর দিতে হবে, যাতে প্রমাণ রয়েছে, যাতে অ্যাকর্ডগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয়।
তিনি যোগ করেছেন যে “প্রকল্পটি কলটি রূপান্তর করে অ্যাকর্ডিয়ান অপারেশন একটি ভৌতিক চক্রান্তে, মেধাবী প্রমাণ ছাড়াই ভোটারদের কাছে জবরদস্তির ষড়যন্ত্র। “তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে” ভোটারদের উপর বাস্তব প্রভাব সহ একটি সাধারণ অবৈধ অপারেশনের প্রমাণের পরিবর্তে … প্রকল্পটি সত্যগুলির একটি জোরপূর্বক এবং অতিমাত্রায় ব্যাখ্যার প্রতিফলন ঘটায়। “
রাষ্ট্রপতি মানিকা সোটো ম্যাজিস্ট্রেট তিনি বলেছিলেন যে “আদালতের কাছে এমন একটি বাক্যটি টানতে কোনও যাদু ছড়ি নেই যার বৈধ প্রমাণ নেই যা আজ মেক্সিকোতে বিরাজমান আইনের নিয়ম।”
তিনি প্রমাণ করতে বলেছিলেন যে অ্যাকর্ডগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল, এটি দেখা যায় যে তারা ভোটার ব্যবহার করেছিলেন, কারণ যারা নিজেকে উপরের ঘরে উপস্থাপন করেছিলেন তারা নতুন এবং প্যাকেজের বাইরে প্যাকেজ ছিল।
