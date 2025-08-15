অ্যাকশনটির সাথে কারওর সবচেয়ে বড় সমস্যার কোনও সম্পর্ক নেই

এই নিবন্ধটি রয়েছে স্পয়লার “কেউ 2” এর জন্য
ইলিয়া নাইশুলারের “জন কেউ” “জন উইক” -র মধ্যে থাকা হাড়ের ব্রেকার এবং একটি অন্ধকার বিদ্রূপের মধ্যে একটি অন্ধকার ব্যঙ্গাত্মক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে যিনি তার সুপ্ত রক্তাক্ত রক্তপাতের চিন্তায় লবণাক্ত হন। এটি যথেষ্ট মজাদার বিট-এম-আপ, বব ওডেনকির্ক পৃষ্ঠায় যা আছে তার চেয়ে হচ ম্যানসেলকে আরও বেশি কিছু দিচ্ছেন। এমনকি এর ললগুলিতেও আপনি “বেটার কল শৌল” তারকাটি বলতে পারেন যে তার রক্তাক্ত ঝগড়াগুলিতে দৈহিকতার একটি স্তর আনতে 87 নর্থ স্টান্ট দলের সাথে সত্যই কাজ করেছিলেন। 2021 ফিল্মটি বেশিরভাগ ইতিবাচক পর্যালোচনা সংগ্রহ করে এবং বক্স অফিসে একটি শালীন সাফল্য অর্জনের সাথে, এটি সমস্ত কিছু অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল যে সিক্যুয়ালটি চলছে। এখন যেহেতু তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে যে হাচের পরিবার তাদের পিতৃপুরুষের মারাত্মক দক্ষতা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত, এটি কারণেই দাঁড়িয়েছে যে পরবর্তী ছবিটি এটিতে খেলবে।
“নোন নোন 2” -তে হাচ রাশিয়ান মাফিয়ার ট্র্যাভেল ব্যাঙ্ককে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রথম ছবিতে যে $ 30 মিলিয়ন debt ণ আদায় করেছিলেন তা পরিশোধের চেষ্টা করার ফলে তার নিরীক্ষক উপায়ে ফিরে এসেছেন। তিনি তার কাজের-জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে লড়াই করছেন, এবার তার পরিবারের বিরক্তি যে তার রক্তাক্ত পরিদর্শন তাকে অনুপস্থিত পিতা হিসাবে গড়ে তুলছে। তাদের ভাল দিক ফিরে আসার জন্য, হাচ ওয়াইল্ড বিলের জাঁকজমকপূর্ণ মিডওয়ে এবং ওয়াটার পার্কে পারিবারিক ভ্রমণে ম্যানসেল বংশকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শৈশবকালে তিনি তার বাবা (ক্রিস্টোফার লয়েড) এবং ভাই (আরজেডএ) এর সাথে যে ছুটির জায়গাটি যেতেন। তবে এমনকি হাচও ছুটিতে শুরু করার ঝামেলা প্রতিরোধ করতে পারে না, তাকে প্লামারভিলের রান-ডাউন গ্রীষ্মের শহরে দুর্নীতির মাত্রা উন্মোচন করতে পরিচালিত করে।
ইন্দোনেশিয়ান অ্যাকশন চলচ্চিত্র নির্মাতা টিমো তজাহজান্টো (“দ্য নাইট কমস আমাদের জন্য আমাদের জন্য”) নাইশুলারের পক্ষে ভরাট করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তখন “কেউ কেউ 2” এর সম্ভাবনা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতি সত্যিকারের আশ্চর্য, ওজন বা ভিজ্যুয়াল দক্ষতা নেই, না প্রথম চলচ্চিত্রের কোনও স্মরণীয় বিস্তৃতি। এটি আপনাকে অবাক করে তোলে যে তারা কেন একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে পেতে বিরক্ত করেছিল, যার স্মরণীয় সহিংসতার কথা তার নিজের সিনেমাতে জ্বলজ্বল করে, এতটা নিউট্রেড কিছু নির্দেশ দেওয়ার জন্য – সুস্পষ্টভাবে ছাড়াও। /ফিল্মের উইটনি সেবোল্ড তার পর্যালোচনাতে কিছুটা বেশি ক্ষমাশীল ছিল, তবে পাতলা চক্রান্ত, অলস পুনরাবৃত্তি এবং খারাপভাবে সিজি সহিংসতার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, “নো 2” এর অন্যতম বৃহত্তম ইস্যু তার স্বল্পতম ভিলেনের কাছে নেমে আসে।
কেউ 2 বিস্ময়করভাবে শ্যারন স্টোনকে একটি আন্ডার রাইটিং ভিলেনের ভূমিকায় অপচয় করে না
শ্যারন স্টোন এর লেন্ডিনা প্লামারভিলের আসল শাসক হিসাবে ছবিটির প্রায় অর্ধেক পথের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শহরটি ব্যবহার করে হাচ তার শৈশব গ্রীষ্মের গ্রীষ্মকে বুটলেগিং অপারেশন চালানোর সামনের দিকে কাটিয়েছিল। ওভার-দ্য টপ ভিলেন খেলতে পাথর পাওয়া যিনি তার মুখে হাসি দিয়ে হত্যা করে এমন মজাদার ধারণা। পল ভারহোভেনের “বেসিক ইনস্টিন্ট” -তে ফেম ফ্যাটালে ক্যাথরিন ট্রামেল হিসাবে তার পালা প্রমাণ করেছে যে তার কাছে একটি স্পষ্টতই মজাদার বিরোধী করার জন্য চপগুলির চেয়ে আরও বেশি কিছু রয়েছে, তবে “কেউই 2” এই সম্ভাবনার স্কোয়াডার করে না।
লেন্ডিনার ভূমিকাটি একটি বিন্দু তৈরি করার জন্য এলোমেলো আন্ডারলিং দেখানোর রুটিন জেনার স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে। আপনি যদি অনুমান করেছিলেন যে তিনি হাতে একটি প্রতারণামূলক ক্যাসিনো পৃষ্ঠপোষককে ছুরিকাঘাত করেছেন, তবে অভিনন্দন জানান, আপনি আগে একটি অ্যাকশন মুভি দেখেছেন। তিনি তার নখের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট রেজারযুক্ত আরও একগুচ্ছ অন্যান্য লোককে নিয়ে যান, তারপরে কোনও সাক্ষী না ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার গুন্ডাদের পুরো ঘরটি মশালায় রেখে যান। লেন্ডিনার কিছু অন্যান্য ছোট্ট কিরকগুলি তার কালো স্যুটটিতে একটি নাচ করছে, তার ছোট বুলডগকে ধরে রেখেছে, এবং তার যেখানেই সে যেখানেই যায় তার ঘাতক দেহরক্ষীদের সাথে রয়েছে। তিনি প্রথম ছবিতে আলেকসে সেরব্রাকভের ইউলিয়ানের মতো অনেকটা, যেখানে আমরা তার সহিংস পদ্ধতির পাশাপাশি একটি সিলিয়ার দিক দেখতে পাই। দুজনের মধ্যে পার্থক্য হ’ল ইউলিয়ান আসলে একটি চরিত্রের মতো অনুভব করে এবং অসীম আরও কিছু করতে পারে।
“নো 2” এ লেন্ডিনার উপস্থিতি প্রাথমিকভাবে এটি নিয়ে আসে ‘আমি আপনাকে সামনের মতো অনুভব করে এমন মানসিকতা যা আপনাকে কেবল তা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত কিছু মাটিতে পুড়িয়ে দেব। তিনি বেশিরভাগই তার জন্য তার বিড করার জন্য অন্য সবাইকে পান, কেবল যখন তিনি একটি সহজ চিহ্ন উপস্থাপন করেন তখনই তিনি পদক্ষেপ নেন। ফিল্মের চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে কেবল এই জুটি সভা করার সাথে সাথে তার গুন্ডাদের মারধর করে এবং তার স্ট্যাশকে টর্চ করে টর্চ করে হাচের সাথে সরাসরি কথোপকথনের খুব বেশি সুযোগ নেই। এটি এমন দৃশ্যেরও ঘটেছিল যেখানে লেন্ডিনা বেকা ম্যানসেল (কনি নীলসন) এর মাধ্যমে তাকে ভালুকের অচলাবস্থার রাইফেল দিয়ে চোখে গুলি করে বের করে বের করে দেয়।
এটি কেবল এত অল্পের জন্য স্টোন এর প্রতিভা অপচয় হিসাবে মনে হয়। লেন্ডিনা অন্য কারও দ্বারা অভিনয় করতে পারে, এবং এটি চরিত্রের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না, যা বলা যায় না যে পাথরটি কাজটির উপর নির্ভর করে না – এটি থেকে অনেক দূরে। প্রকৃতপক্ষে, তার জড়িততা আসলে আমাকে ওডেনকির্কের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যাশায় আমার কানকে বাড়িয়ে তুলেছিল, তবে অনেকটা এই সিনেমার মতোই তার সাথে কাজ করার পক্ষে পৃষ্ঠায় খুব কমই রয়েছে। আমি যুক্তি দিয়ে বলব যে তিনি 2004 এর “ক্যাটউইউম্যান” এ আরও আকর্ষণীয় ভিলেনাস জিনিস পেয়েছেন।
কেউ 2 আশ্চর্যজনকভাবে কনি নীলসনের বেকাও আন্ডারকুট করে না
প্রথম “কেউ” দেখায় না যে এটি কোনও হত্যাকারীর পুরোপুরি কোনও পারিবারিক ছদ্মবেশের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনও ঘটনা নয়, কারণ হাচের স্ত্রী বেকা ইঙ্গিত দেয় যে তিনি তার সহিংস অতীত সম্পর্কে সর্বদা পরিচিত। “নোন 2” নীলসনকে আরও পর্দার সময় দেয় কারণ বেকা পুনরায় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিল যা তাকে প্রথম স্থানে তার স্বামীর সাথে বিয়ে করতে চায়। আরও মজার বিষয় হল, বেকা তার কাছে রয়েছে এমন সমস্ত ইঙ্গিত রয়েছে নিজস্ব পৃষ্ঠের নীচে লুকিয়ে থাকা হিংসাত্মক অতীত। একটি শয্যাশায়ী কথোপকথন প্রাণী বাঁচানোর বিষয়ে তার আবেগের মধ্যে পড়ে, তারপরে নীলসেন বলেছিলেন, “অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে”। এটি এই ধারণাটি দেয় যে তারা একই হত্যাকারী পোডের দুটি মটর, এটি উল্লেখ না করে এটি প্রচলিত পরিবার ইউনিটের বাইরে তাদের সম্পর্কের একটি সম্ভাব্য ঝলক দেয়।
এর সাথে বিষয়টি হ’ল “কেউ 2” অন্যান্য চটকদার টিজগুলির সাথে আবদ্ধ থাকে, যেমন বেকা একটি কার্নিভাল খেলায় আশ্চর্যজনকভাবে দুর্দান্ত শট, পাশাপাশি ইমোবিলাইজার বন্দুকের দিকে তীব্র তাকিয়ে থাকে, তবে পেওফটি সত্যিই কখনই আসে না। মামা বিয়ার এনার্জি এবং অন্য কোনও কিছুর ফলস্বরূপ লেন্ডিনার ছোট্ট নিক্ষেপকারী ছুরিগুলি মাখনের মতো ছুরিগুলি কাটায় প্রশান্তি। মনে হচ্ছে ফিল্মটি বিটগুলিতে কাটা হয়েছে, টেবিলে প্রচুর থ্রেড রেখে। প্রকৃতপক্ষে, ওডেনকির্ক নিশ্চিত হয়ে গেছে যে গল্পটি থেকে বহিরাগত হওয়ার আগে হাচ এবং বেকার সম্পর্কের উত্স প্রাথমিকভাবে প্রসারিত হয়েছিল (মাধ্যমে Rogerebert.com):
“তারা কেন মিলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের একটি গল্প রয়েছে এবং আমরা কীভাবে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন খসড়াগুলিতে এটি তৈরি করেন নি সে সম্পর্কে আমরা একটি ফ্ল্যাশব্যাক লিখেছিলাম। সম্ভবত এটি যদি তৃতীয়টিতে প্রবেশ করবে, যদি সেখানে একটি থাকে। আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করে।”
কিছু প্রতিবেদনে “কল্পিত” অভিনেতা পাইপার ব্রাউন নোলান গ্রান্থামের তরুণ হাচের পাশাপাশি একটি তরুণ বেকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি গ্রীষ্মের স্মৃতি তৈরির সংক্ষিপ্ত ফ্ল্যাশব্যাকে উপস্থিত হন (মাধ্যমে মানুষ)। আমি 80 এর দশকের ব্র্যান্ডযুক্ত পাগলামি প্রকাশ করে এমন একটি নির্বোধ ছোট্ট অ্যাকশন মুভিটির এত বেশি কথা বলব না যদি বিদ্যমান ডেরেক কোলস্টাড/অ্যারন রবিন-পেনড স্ক্রিনপ্লে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনও গল্পের জন্য বীজ রাখেন না যা এটি কখনই পানির সিদ্ধান্ত নেয় না। বেকা হাচের সাথে “দ্য পাওয়ার অফ লাভ” এর কিলিন ডিওনের প্রচ্ছদে একটি ক্লাইম্যাকটিক বিস্ফোরণে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে পারে তবে প্রাসঙ্গিক সমর্থন ব্যতীত তাদের পুনর্মিলনটি আসলে খুব বেশি কিছু বোঝায় না। “কেউই” সিনেমা বেশিরভাগ তাদের মহিলাদের গল্পের প্রপস হিসাবে ব্যবহার করে, এটি স্টোন এর অপ্রয়োজনীয় সম্ভাবনা, নীলসনের অনুন্নত, বা পাইসলে ক্যাডোরথের স্যামি ম্যানসেলকে সহিংসতার জন্য তার বাবার অজান্তেই অনুঘটক হিসাবে।
“কেউ 2” এখন দেশব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে খেলছে।