অ্যাকাউন্টস চেম্বার: এফএএস 2024 সালে 99.98% দ্বারা বাজেটের ব্যয় কার্যকর করেছে

এটি লক্ষ করা যায় যে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ 10.1 বিলিয়ন রুবেল, যা পূর্বাভাসের চেয়ে 34% বেশি। এফএএস রাশিয়ার প্রায় সমস্ত আয় – 99% – প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের ফলে প্রাপ্তিগুলিতে ঘটে।
একই সময়ে, 2024 সালে ব্যয়গুলি একটি উচ্চ -স্তরের পরিষেবা দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল – 99.98% (25.8 বিলিয়ন রুবেলের পরিমাণে)।
“ব্যয়ের কাঠামোর মধ্যে, বৃহত্তম ভলিউম (১.2.২ বিলিয়ন রুবেল বা .9২.৯%) রাশিয়ার নতুন অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য ইউনিফাইড ক্রেতা এলএলসি -র এনারগোসবোসিতোভকা সংগঠনের ভর্তুকির বিধান নিয়ে পড়ে। রাশিয়ার নতুন অঞ্চলগুলির অঞ্চলগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য। অরলোভা ড।
এছাড়াও ২০২৪ সালে, এফএএস রাশিয়া বরাদ্দ বাজেট বরাদ্দকে মোটাই প্রজাতন্ত্র, আলতাই টেরিটরি, টিউভা প্রজাতন্ত্র, কমচটকা অঞ্চল এবং সেবাডোপল সিটি অফ সেবা -ইনসেন্টেশনস এর জন্য সেবাডোপল শহরকে সংঘের সংস্থায় ক্ষতিপূরণের জন্য ফিনান্সিং ফর দ্য ফিনেন্সেন্সের জন্য ফিনান্সিং ফর দ্য ফিনেন্সেন্সিংয়ের জন্য নগরীর জন্য আন্তঃ -বাজেট স্থানান্তর সরবরাহের জন্য মোট ৩.১ বিলিয়ন রুবেল সরবরাহ করেছে যুক্তিসঙ্গত স্তর। 1 জানুয়ারী, 2025 পর্যন্ত, ভর্তুকিগুলি পুরোপুরি এই উদ্দেশ্যে প্রাপকদের ব্যয় করা হয়েছিল, ভর্তুকির বিধানের ফলাফল অর্জন করা হয়েছিল।
একই সময়ে, নিরীক্ষণের সময়, অ্যাকাউন্টস চেম্বার বাজেট কার্যকর করার সময় এফএএস রাশিয়া দ্বারা সংঘটিত বেশ কয়েকটি লঙ্ঘন এবং ঘাটতি উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে পরিষেবাটির পৃথক আঞ্চলিক সংস্থাগুলি দ্বারা বাজেটের অনুমানের অকাল অনুমোদন এবং ভর্তুকি স্থানান্তরের শর্তাদি সহকারে অ -সম্মতি। এছাড়াও, সংগ্রহের ক্ষেত্রে পৃথক লঙ্ঘন এবং ঘাটতি, অদম্য সম্পদ এবং ফেডারেল সম্পত্তির জন্য অ্যাকাউন্টিং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
“এফএএস রাশিয়া বাজেট শৃঙ্খলা সম্পাদন এবং সংগ্রহের পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির সাথে অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক কাজ করবে,” পরিষেবাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে।