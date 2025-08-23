অ্যাক্টিভিস্ট বলেছেন যে ক্র্যাকার ব্যারেল আমেরিকান tradition তিহ্যের চেয়ে বেশি জেগে উঠেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
কনজারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্ট রবি স্টারবাক ক্র্যাকার ব্যারেল লোগো বিতর্ককে বিবেচনা করার জন্য সর্বশেষতম প্রভাবশালী। তিনি “ওল্ড আমেরিকান নস্টালজিয়া” থেকে “ঠান্ডা, মৃত, প্রাণহীন এবং আধুনিক” কিছুতে যাওয়ার মতো সংস্থার লোগো পরিবর্তনকে বর্ণনা করেছিলেন। তার 15 মিনিটের ভিডিওতে, স্টারবাক কোম্পানির ইতিহাসের একটি নির্মম টেকটাউন করেছেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এটি “ওয়োকনেস” গ্রহণ করেছে।
স্টারবাক বলেছে তাঁর অনুসারীরা যে ক্র্যাকার ব্যারেল ব্র্যান্ডটি প্রায়শই আমেরিকান tradition তিহ্যের সাথে যুক্ত থাকে, সংস্থাটি “বামপন্থী কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যারা তাদের গ্রাহকদের তুলনায় নিরাপদ স্থান, সর্বনাম এবং গুণাবলী সংকেতগুলিতে বেশি আগ্রহী।”
তার ভিডিওতে, স্টারবাক হাইলাইটস ন্যাশভিল প্রাইড, রিভার সিটি প্রাইড এবং হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইন (এইচআরসি) এর মতো এলজিবিটিকিউ+ সংস্থা এবং ইভেন্টগুলির জন্য ক্র্যাকার ব্যারেলের সমর্থন।
ক্র্যাকার ব্যারেলের সিইও অসুখী গ্রাহকদের কাছে বাম কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং সরবরাহ করে
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাটি রেইনবো রং এবং এলজিবিটিকিউ+ ইনসিগনিয়া দিয়ে দোলনা চেয়ারগুলি প্রদর্শন করেছে। এমনকি সংস্থাটি তার টেনেসি কর্পোরেট অফিসে একটি স্থাপন করতে এতদূর গিয়েছিল। দোলনা চেয়ারগুলি ক্র্যাকার ব্যারেলের সাথে কার্যত সমার্থক। দোলনা চেয়ারগুলি ক্র্যাকার ব্যারেলের সাথে কার্যত সমার্থক, রেস্তোঁরাটির দীর্ঘ বারান্দাগুলি দেশব্যাপী তাদের সাথে রেখাযুক্ত।
স্টারবাক বলেছেন, “এটি যে বিষয়টি রয়েছে তা এই গল্পটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে যা ঘটেছিল তা হ’ল বামপন্থী কর্মীদের পরজীবী অপারেটিং পদ্ধতির একটি মাইক্রোকোজম,” স্টারবাক বলেছেন। “তারা কেবল তাদের দলকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নীল নরকীয়দের উপর ভবিষ্যতের আত্মহীন, ধার্মিক, হেডোনিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি জোর করতে চায় না।
“না, এটি তাদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে তারা এটিকে আপনার শহরগুলিতে, আপনার বাচ্চাদের স্কুলগুলিতে এবং আপনার জীবনযাত্রায় নামিয়ে দেয়। সুতরাং, একটি প্রধানত রক্ষণশীল শহরে তাদের সদর দফতরে একটি ট্রান্সপন্থী রকিং চেয়ারটি আটকে রাখা হ’ল তারা ঠিক যে ধরণের কাজ করে তা উপভোগ করে।”
তারপরে স্টারবাক এইচআরসি -র সাথে সংস্থার সম্পৃক্ততা এবং আউট এবং সমান কর্মক্ষেত্রের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। আউট এবং সমান সম্মেলনের জন্য, ক্র্যাকার ব্যারেল এলজিবিটিকিউ+ পতাকা উপস্থাপন করে রংধনুর প্রতিটি রঙে দোলনা চেয়ার তৈরি করেছিলেন। আউট এবং সমান এমনকি ক্র্যাকার ব্যারেলকে 2018 এর শীর্ষ এলজিবিটিকিউ+ কর্মচারী রিসোর্স গ্রুপ (ইআরজি) থাকার জন্য একটি পুরষ্কার দিয়েছে।
ক্র্যাকার ব্যারেল সমালোচকদের ‘ভোকাল সংখ্যালঘু’ হিসাবে বরখাস্ত করেছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রেস্তোঁরাটি ব্যাকল্যাশকে যুক্ত করেছে
সংস্থার ওয়েবসাইট অনুসারে রেস্তোঁরা চেইন এর আগে এইচআরসি -র কর্পোরেট সমতা সূচকে অংশ নিয়েছিল, যা “কর্পোরেট নীতি, অনুশীলন এবং লেসবিয়ান, সমকামী, উভকামী, হিজড়া এবং কুইর কর্মচারীদের জন্য প্রাসঙ্গিক সুবিধাগুলি পরিমাপ করে।” সূচকটিতে একটি সংস্থার স্কোর নির্ধারণ করা হয় যে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত এইচআরসি এটি এলজিবিটিকিউ+ কর্মচারীদের প্রতি বিচার করেছে।
ক্র্যাকার ব্যারেল শুক্রবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এটি “মানবাধিকার প্রচারের সূচীতে অংশ নেয়নি বা বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এইচআরসি -র সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না।”
স্টারবাকের ভিডিওতে দুটি ক্র্যাকার ব্যারেল কর্মচারীকে নাম দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে, স্টিভ স্মোথেরম্যান এবং রাহেল ক্যাম্পবেল।
স্মোথেরম্যান 15 বছর ধরে ক্র্যাকার ব্যারেলের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রধান ছিলেন, স্টারবাক জোর দিয়েছিলেন, লিংকডইন থেকে আসা একটি স্ক্রিনশট দেখিয়েছিলেন। স্মোথেরম্যান, যিনি শেষ পর্যন্ত ক্র্যাকার ব্যারেলকে আউট এবং সমান হিসাবে রেখে গেছেন, তিনি ওয়াশিংটন, ডিসিতে এইচআরসি -র ব্যবসায় উপদেষ্টা কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করছেন
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, গ্যাভিন নিউজম নতুন ক্র্যাকার ব্যারেল লোগোর অনলাইন রোস্টিংয়ে যোগদান করুন
স্টারবাক স্মোথারম্যানকে “আর্কিটাইপ অ্যাক্টিভিস্ট কর্মচারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা কর্পোরেট আমেরিকাতে ডিআইআইয়ের উত্থানকে উত্সাহিত করেছিল।” তিনি কোম্পানির রেইনবো প্রাইড রকিং চেয়ারগুলি প্রকাশ্যে উত্তেজনা প্রকাশের জন্য ক্র্যাকার ব্যারেলের প্রশিক্ষণ ও বিকাশের পরিচালক ক্যাম্পবেলকেও নিন্দা করেছিলেন।
স্টারবাক বলেছেন, “এবং এগুলি সমস্ত লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ধরণের কর্মচারী সংস্থাগুলিকে তাদের গ্রাহকদের মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে এবং সংস্থাগুলিকে ক্লান্তির দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”
ক্র্যাকার ব্যারেল এক্সিকিউটিভ জোর দিয়ে বলেছেন যে রেস্তোঁরাগুলির পুনর্নির্মাণগুলি হ’ল ‘অতিথিরা কী চেয়েছিলেন’
স্টারবাকের ভিডিওতে ক্র্যাকার ব্যারেলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য গিলবার্ট দাভিলাও উল্লেখ করা হয়েছিল। ২০২০ সালে ক্র্যাকার ব্যারেলের বোর্ডে যোগদানকারী ডিভিলা ডিজনি, কোকাকোলা এবং প্রক্টর এবং গাম্বল সহ বেশ কয়েকটি বড় সংস্থায় কাজ করেছেন। তিনি ডিএমআই কনসাল্টিংয়ের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও, যা “প্রতিটি সমাধানে সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা এবং সৃজনশীলতাকে সংক্রামিত করে” বলে মনে হচ্ছে। স্টারবাক দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে দাভিলা এবং তাঁর মতো অন্যান্যরা গত কয়েক বছর ধরে দেখা “জাগ্রত বিজ্ঞাপনের ধাক্কা” এর জন্য দায়বদ্ধ।
শেষ পর্যন্ত, স্টারবাক জোর দিয়েছিলেন যে ক্র্যাকার ব্যারেলের লোগো পরিবর্তনের আশেপাশের বিতর্কটি তার চেয়ারে একজন ব্যারেলের উপর ঝুঁকে থাকা একজনকে অপসারণের চেয়ে প্রায় বেশি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“এটি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ক্র্যাকার ব্যারেল গল্পটি কোনও লোগো সম্পর্কে নয় It’s এটি কোনও লোগো সম্পর্কে মোটেও নয়, এটি একটি দেশ সম্পর্কে, এটি আমাদের heritage তিহ্য এবং এটি একটি সংস্কৃতি। এটি আমাদের বলার জন্য নির্মিত একটি শক্তি কাঠামো সম্পর্কে যা আমরা একরকম পিছনের, বিব্রতকর বা ধর্মান্ধ,” স্টারবাক বলেছেন।
“একজন রক্ষণশীল ক্র্যাকার ব্যারেলকে তাদের অর্থ দিতে পারে না। একজন খ্রিস্টান ক্র্যাকার ব্যারেলকে তাদের অর্থ দিতে পারে না, এবং তাই আমরা তা করব না,” তিনি যোগ করেছিলেন।
স্টারবাক এটি যেমন দেখেছে, ক্র্যাকার ব্যারেল পরাজয়টি কনজারভেটিভদের পক্ষে একটি জয়, বলেছে যে সংস্থাটি হয় দ্বিগুণ হয়ে গ্রাহকদের হারাতে হবে বা তার গ্রাহক বেস ধরে রাখতে 1977 এর লোগোতে ফিরে যেতে হবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ব্রায়ান বন্যা এবং নিকোলাস ল্যানুম এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
ক্র্যাকার ব্যারেল ফক্স নিউজ ডিজিটালের প্রকাশের জন্য সময়মতো মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করেননি।