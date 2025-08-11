পরিবার, শ্রম ও সামাজিক নীতি মন্ত্রক (এমআরপিআইপি) বেসরকারী পৌরসভা এবং সত্তাকে নার্সারি এবং শিশুদের ক্লাবগুলিতে 0-3 বছর বয়সী বাচ্চাদের যত্নের জায়গা তৈরি করতে অর্থের জন্য আবেদন করার জন্য আরও একটি সুযোগ দেয়। আবেদনগুলি 5 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যেতে পারে।
“অ্যাক্টিভ টডলার” প্রোগ্রামে নার্সারি তৈরির জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অতিরিক্ত কল শুরু হয়েছে
