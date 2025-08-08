অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং এজেন্ট ওয়েব

পোস্ট
কৌশলতে লোনি ওয়াটসন দ্বারা, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা
এমন কোনও ডিপার্টমেন্ট স্টোরে থাকার কথা কল্পনা করুন যা একাধিক ব্র্যান্ড থেকে পোশাক বিক্রি করে এবং আপনি যে পোশাকগুলি কিনতে চান তা নির্বাচন করতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য ব্যক্তিগত শপিং সহকারী থাকা। একজন অন্ধ ব্যক্তি হিসাবে, এটি কেবল পোশাক কেনাকাটা করা সম্ভব একমাত্র উপায়, কমপক্ষে স্বাধীনভাবে, তবে কয়েকটি স্টোরই এমন একটি পরিষেবা সরবরাহ করে, তাই আপনি অনলাইনে শপিংয়ের আশ্রয় নেন।
ব্যতীত খুচরা ওয়েবসাইটগুলি “ছয় জিনিস কিনুন এবং পাঁচটি ফিরিয়ে দিন” তে অনুশীলনের চেয়ে অনেক বেশি কেনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অ্যাক্সেসযোগ্য। এটি অগত্যা নয় কারণ ওয়েবসাইটগুলি নিজেরাই অ্যাক্সেসযোগ্য, পণ্যগুলি অনুসন্ধান করতে সক্ষম হওয়ার অর্থে, সেগুলি সম্পর্কে কিছুটা সন্ধান করতে, সেগুলি আপনার ঝুড়িতে বা চেকআউটে যুক্ত করুন, যদিও এটি অস্বাভাবিক নয়। এটি হ’ল এমনকি সর্বাধিক অ্যাক্সেসযোগ্য খুচরা ওয়েবসাইটগুলি আপনাকে আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি পছন্দ করতে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করে না, যদি না আপনি পণ্য চিত্রগুলি দেখতে না পান।
আসুন যুক্তরাজ্যের উচ্চ রাস্তার খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:
লম্বা হাতা বোনা জাম্পার ক্রু ঘাড় এটি কালো 100% সুতিতে আসে।
আপনি মনে করতে পারেন এটি একটি পর্যাপ্ত বিবরণ, তবে আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে জাম্পারটি সরল বা পাঁজরযুক্ত, বা যদি এটি পোঁদ বা উরুর দৈর্ঘ্যে পড়ে যায়, বা যদি এটি লাইটওয়েট বা চুনকি হয় তবে আপনি আমাকে বলতে পারবেন?
একটি ভিন্ন ইউকে খুচরা বিক্রেতা কিছুটা ভাল করে:
নরম খাঁটি মেরিনো উলের থেকে তৈরি, এই জাম্পারটি আপনার নিটওয়্যার সংগ্রহের জন্য একটি বিলাসবহুল সংযোজন। এটি অন্তহীন লেয়ারিং বিকল্পগুলির জন্য একটি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফিটে তৈরি করা হয়েছে। একটি চাটুকার ভি-নেকলাইন জিনিসগুলিকে আড়ম্বরপূর্ণ রাখে, যখন পাঁজরযুক্ত ট্রিমগুলির সাথে আরামদায়ক লম্বা হাতা এই কালজয়ী টুকরোটিতে একটি ঝরঝরে ফিনিস যুক্ত করে।
তবে তবুও, স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ কী, এটি কি গভীর ভি-ঘাড়, পাঁজরটি কি কেবল হাতা বা ঘাড়ের চারপাশে এবং/অথবা নীচেও?
এআই প্রবেশ করুন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সরঞ্জামগুলি যা চিত্রের বিবরণ তৈরি করতে পারে এই প্রসঙ্গে সহায়ক। আমার স্ক্রিন রিডার এখন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাকে চ্যাটজিপিটি বা ক্লডের কাছ থেকে একটি চিত্রের বিবরণ অনুরোধ করতে দেয় যা এটি করার জন্য প্রসঙ্গগুলি স্যুইচ না করে।
এই ওয়েবসাইটগুলির জন্য দায়ী লোকেরা দরকারী পাঠ্য বিবরণ সরবরাহের জন্য আরও ভাল কাজ করা উচিত বলে এই সত্যটি অস্বীকার করার দরকার নেই, তবে আমরা এখন 30 বছর ধরে এই কথোপকথনটি করছি, তাই যদি আমার ধৈর্যটি কিছুটা পাতলা চলছে তবে আমাকে ক্ষমা করুন!
এআই প্ল্যাটফর্মগুলি দ্বারা ডেটা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের গ্রহণের গুরুতর চুরি অস্বীকার করারও নেই এবং আমি সেই পরিষ্কার সম্পর্কে আমার অনুভূতিগুলি তৈরি করেছি অন্য কোথাও।
চিত্রের বর্ণনার জন্য এআই ব্যবহার করা হ্যালুসিনেশনের ঝুঁকির সাথে আসে, তবে একটি হ্যালুসিনেটেড বিবরণের জন্য পড়ার পরিণতিগুলি কোনও পাঠ্য বিবরণ না দেওয়ার চেয়ে আমাকে আর কোনও অসুবিধায় ফেলবে না। এটি মূলত একটি রায় কল।
এটিও দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা নয়। এটি আমার স্ক্রিন রিডার সেগুলি খুঁজে পেতে পারে এমন চিত্রগুলি রাখার খুচরা বিক্রেতার উপর নির্ভর করে বা এআই ব্যবহার করে কোন চিত্রগুলি কোয়েরি করা উচিত এবং অবশ্যই চিত্রগুলির বিষয়বস্তুতে অবশ্যই তাদের পছন্দগুলি সংকীর্ণ করতে সহায়তা করার জন্য একটি পাঠ্য বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এমনকি সর্বোত্তম পরিস্থিতিতেও এই সমস্ত সময় লাগে। বাস্তবে অনেক সময়।
এজেন্ট এআই প্রবেশ করুন
সুতরাং, যদি অন্য কোনও উপায় ছিল? আমি যদি আমার পছন্দের পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে পোশাকগুলি খুঁজে পেতে আমাকে কোনও ডিজিটাল ব্যক্তিগত শপিং সহকারীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি? আমি যদি সহকারীকে পণ্যের বর্ণনার জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারি, তবে সহকারীকে আমি কোনটি কিনতে চাই তা জানানোর আগে আরও জানতে এটির সাথে কথোপকথন করুন?
আপনি হয়ত জানেন না যে এটি ইতিমধ্যে সম্ভব। এটি এখনও নবজাতক প্রযুক্তি, তবে এটি বিদ্যমান এবং এটি আজ খুচরা শপিংয়ের অভিজ্ঞতার অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং ব্যবহারযোগ্যতা উন্নত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
একটি উদাহরণ ইনোসার্কমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যে একটি এআই ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম উপলব্ধ। এটি আপনাকে 500,000 অনলাইন স্টোর থেকে কেনাকাটা করতে দেয় যেখানে আমি উপরে উল্লিখিত পণ্যগুলি পেয়েছি। যার কথা বললে, দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘ হাতা ক্রু-নেক জাম্পারটি আমি পেয়েছি তা পুরুষদের জন্য … একটি ছোটখাটো বিবরণ যা খুচরা বিক্রেতার নিজস্ব পণ্য পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট (যদি আপনি কোনও স্ক্রিন রিডার ব্যবহার করেন)!
যে ওয়েবসাইটগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তার চেয়ে ধারাবাহিক এবং আরও অ্যাক্সেসযোগ্য উপায়ে সমস্ত পণ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি, ইনোসার্চ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন তথ্যগুলি টেনে তোলে যা আমাকে অন্যথায় সক্রিয়ভাবে সন্ধান করতে হবে – উদাহরণস্বরূপ কেবল চিত্রগুলিতে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও এটি আকর্ষণীয় জিনিস নয়। ইনোসার্কের একটি এজেন্ট এআই রয়েছে যার নাম কোব্রোজস, এটি একটি সাধারণ এআই চ্যাটবোটের আচরণের বাইরে চলে যায়।
আপনি যদি “এজেন্ট” শব্দটির সাথে পরিচিত না হন তবে এটি এজেন্সি রয়েছে এমন কিছুকে বোঝায়, যার অর্থ এটি তার নিজস্বভাবে অভিনয় করতে সক্ষম। এজেন্ট এআই তাই এআইয়ের একটি রূপ যা আপনার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিতে পারে, পাশাপাশি চ্যাটবোটের মতো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
এই প্রসঙ্গে, এর অর্থ আপনি কোব্রোসকে কোনও নির্দিষ্ট পণ্য অনুসন্ধান করতে বলতে পারেন। আমি যখন “জিজ্ঞাসা করুন” বলি, তখন আমি কেবল এটিই বোঝাতে চাইছি – আপনি আপনার মাইক্রোফোন সক্ষম করতে পারেন এবং টাইপিং সুবিধাজনক না হলে এটির সাথে কথোপকথন করতে পারেন। সেখান থেকে এটি অনেকটা ইট এবং মর্টার স্টোরে প্রকৃত ব্যক্তিগত শপিং সহকারী থাকার মতো। আপনি নির্দিষ্ট পণ্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ফলাফলগুলি ফিল্টার করতে বলতে পারেন, ফলাফলগুলি থেকে নির্দিষ্ট স্টোরগুলি বাদ দিন এবং আপনি কোনও পণ্য খুঁজে পেয়ে গেলে আপনি এটি একটি আকার চয়ন করতে পারেন এবং এটি আপনার ঝুড়িতে যুক্ত করতে, আপনার ঝুড়িটি খোলার জন্য, তারপরে একটি কুপন কোড যুক্ত করতে বা 3 টিতে শেষ আইটেমের পরিমাণ পরিবর্তন করতে পারবেন না। এটি আপনার পক্ষ থেকে চেকআউট করতে পারে না, যা সুরক্ষার কারণগুলির জন্য একটি যুক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধতা।
প্রস্থান ওয়েবসাইট?
এই সমস্ত কি আমাকে সত্যিই ভাবছে, কেন কোনও ওয়েবসাইট নিয়ে বিরক্ত? আমি ইনোসার্চ ওয়েবসাইটটি বোঝাতে চাইছি না, আমি কোনও খুচরা ওয়েবসাইট এবং সত্যই, কোনও ওয়েবসাইট বলতে চাইছি না?
কেন ক্লিক করা, টেপ করা বা কী-চাপযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করুন, যদি কেউ কোনও এজেন্ট এআইকে তাদের পক্ষে কোনও অগোছালো শারীরিক মিথস্ক্রিয়া ব্যবসায়ের কোনও প্রয়োজন ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে কোনও ক্রিয়া চালানোর জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে!
এবং, যদি আপনি মনে করেন যে এটি কোনও সমস্যার প্রয়োজনের সমাধান, তবে আমি বাজি ধরব যে আপনি কীবোর্ডের উপর নির্ভর করবেন না বা কোনও সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার করবেন না, যে আপনি কোনও ওয়েবসাইটে তথ্যের নিখুঁত পরিমাণের দ্বারা অভিভূত হননি, বা ক্রমাগত চলমান সামগ্রী দ্বারা বমি বমি ভাব বা প্রকৃতপক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে আপনার জাভাস্ক্রিপ্টের প্রচুর পরিমাণে ভাল প্রযুক্তি এবং সংযোগের বিষয়বস্তু রয়েছে যা আপনার জাভাস্ক্রিপ্টের প্রচুর পরিমাণে ডাউনলোড করতে পারে। আমি যেতে পারে, কিন্তু আপনি ধারণা পেতে।
আমরা মানুষ সুবিধামত পছন্দ করি এবং আমরা প্রচেষ্টা অপছন্দ করি। আমরা গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসটিকে তার ভিজ্যুয়াল সংকেত এবং সাশ্রয়ী করে পছন্দ করেছি কারণ এটি অগণিত কমান্ড লাইন নির্দেশাবলী মুখস্থ করার চেয়ে বেশি সুবিধাজনক ছিল; আমরা টাচ স্ক্রিন ডিভাইসগুলির ট্যাপ/সোয়াইপ ইন্টারঅ্যাকশন পছন্দ করি কারণ এটি মাউস/ট্র্যাকপ্যাড ব্যবহারের চেয়ে কম প্রচেষ্টা লাগে; এবং আমরা সাধারণত চ্যাট করতে পছন্দ করি কারণ (আমাদের অনেকের জন্য) এটির কোনও প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয় না – এবং এর চেয়ে বেশি সুবিধাজনক কী হতে পারে!
না, আমি ওয়েবের শেষের পূর্বাভাস দিতে যাচ্ছি না যেমনটি আমরা জানি, তবে আমি মনে করি যে আমরা ওয়েবটি যেভাবে ব্যবহার করি তা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হবে – এটি ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে।
2025 সালের জুলাইয়ে ওপেনএআই তা প্রকাশ করেছিল চ্যাটজিপ্ট ব্যবহারকারীরা প্রায় 2.5 বিলিয়ন প্রম্পট প্রেরণ করেন একটি দিন। গুগল প্রতিদিন পরিচালনা করে আনুমানিক ১৪ বিলিয়ন অনুসন্ধানের অনুরোধের তুলনায় এটি পেলস, তবে আপনি যখন বিবেচনা করেন যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওপেনএএএই দিনে প্রায় ১ বিলিয়ন প্রম্পট হিসাবে এই সংখ্যাটি জানিয়েছে, এআই ব্যবহার বাড়ছে তা অস্বীকার করা শক্ত।
ক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন গুগলের এআই অনুসন্ধান ওয়েবসাইটগুলিতে ট্র্যাফিক হ্রাস করছে, কিছু ক্ষেত্রে 50%এর বেশি। সম্ভবত ইনোসার্কের মতো এআই প্ল্যাটফর্মগুলি একই কাজ করছে, যদিও এটি অনেক কম স্কেলেও করছে, তবে আরও লোকেরা কী আবিষ্কার করে যে কোনও এজেন্ট এআইয়ের সাথে কেনাকাটা আরও সুবিধাজনক, বা যখন গুগল এই অনুসন্ধান অনুরোধগুলির 14 বিলিয়ন সমস্ত 14 বিলিয়ন ফিল্ড করতে এআই ব্যবহার করে?
আমরা এটি পছন্দ করি বা না করি এবং আমি স্বীকার করি যে আমি এখনও আমার মন তৈরি করি নি, এআই প্রায় অবশ্যই এখানে থাকার জন্য। শেষবারের মতো আমি এর মতো হাইপ-চক্রটি মনে করি, এটি 90 এর দশকের শেষের দিকে এবং এটি ডট-কম বুদ্বুদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। হ্যাঁ, সেই বুদ্বুদ ফেটে এবং সম্ভবত এআইয়ের সাথে একই ঘটনা ঘটবে, তবে যা মনে হচ্ছে তা কোনও ধরণের এজেন্ট ওয়েব।
এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা?
আমরা ইতিমধ্যে এমন সংস্থাগুলির দ্বারা যোগাযোগ করছি যা এজেন্ট ওয়েবের দিকে অগ্রণী করছে এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য এর অর্থ কী তা আমাদের জিজ্ঞাসা করছে। যদি তারা তাদের ওয়েবসাইটগুলি এমন এজেন্টের সাথে প্রতিস্থাপন করে যা তাদের পছন্দের ফর্ম্যাটে কেউ চায় এমন তথ্য উত্পন্ন করে, তবে এটি অ্যাক্সেসযোগ্যতার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বা বাধা দেবে? আরও বিষয় হল, আমরা কীভাবে যুক্তিসঙ্গত আত্মবিশ্বাসের সাথে নির্ধারণ করব যে উত্পন্ন সামগ্রীটি অ্যাক্সেসযোগ্য? যে কেউ 10 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে মেটা, জেমিনি, ক্লোড বা চ্যাটজিপিটি পছন্দ করে এমন কেউ জানতে পারবেন যে আপনি ঠিক একই প্রম্পটটি পুনরাবৃত্তি করার পরেও দু’বার একই প্রতিক্রিয়া পাবেন না, সুতরাং এটি প্রতিনিধি নমুনার ধারণাটি কোথায় ছেড়ে দেয় এবং কীভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের ডিজিটাল পণ্যগুলি আমাদের আইনী বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে পারে?