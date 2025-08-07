অ্যাঙ্কপস আরও ভাল শিক্ষক কল্যাণ, স্কুলগুলিতে ডিজিটাল সংস্কারের সন্ধান করে

অল নাইজেরিয়া কনফেডারেশন অফ প্রিন্সিপালস অফ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (অ্যাঙ্কোপস) জাতীয় রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ ইবনে মুসা, এই খাতটিতে জনশক্তি প্রয়োজন সমাধানের জন্য উপযুক্ত ইমোলিউশন এবং সুবিধাগুলি সহ তরুণ স্নাতকদের জন্য শিক্ষণকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন।
তিনি সর্বোত্তম কর্মীদের পারফরম্যান্সের জন্য স্কুল পরিচালনায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিরও আহ্বান জানিয়েছেন।
এনগু -তে অনুষ্ঠিত অ্যাঙ্কোপস ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের (এনইসি) বৈঠকের সময় বক্তব্য রাখেন, মুসা, যিনি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, ইয়োবি স্টেটের এনগুরুইও, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বিশেষত পরীক্ষার প্রক্রিয়াগুলির ডিজিটালাইজেশনের জন্য ফেডারেল সরকারের চাপের আলোকে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই পুনর্গঠন করতে হবে।
“এনইসি সভার উদ্দেশ্য আমাদের জন্য কেবল আমাদের পৃথক রাজ্যগুলিতে নয়, সারা দেশে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা।
তিনি বলেন, “পরীক্ষার সংস্থাগুলি দ্বারা বর্তমান ডিজিটালাইজেশন ড্রাইভের সাথে, আমাদের পক্ষে এই উদ্ভাবনগুলি কীভাবে সমস্ত রাজ্য জুড়ে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বুদ্ধিমান হওয়া আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
সভাটি, “স্কুল পরিচালনকে পুনর্বিবেচনা: সর্বাধিক কর্মীদের পারফরম্যান্সের জন্য অধ্যক্ষদের দ্বারা অংশগ্রহণমূলক পরিচালনার পদ্ধতির প্রয়োগ” থিমযুক্ত, স্কুল নেতৃত্বের উন্নতি এবং শিক্ষার খাতে উদীয়মান বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেওয়ার জন্য নাইজেরিয়া জুড়ে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষা প্রশাসকদের একত্রিত করে।
মুসা, যিনি শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রন্টলাইন ম্যানেজার হিসাবে স্কুল অধ্যক্ষদের সমালোচনামূলক ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তাদের অবশ্যই তাদের দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে উত্সাহিত হতে হবে।
“আমরা ক্ষেত্রের সৈন্য। আমরা জানি যে নীতিগুলি কোথায় কাজ করবে এবং তারা কোথায় থাকবে না। আমাদের ভূমিকা হ’ল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কীভাবে সর্বোত্তমভাবে চালানো যায় সে সম্পর্কে সমস্ত স্তরের সরকারকে পরামর্শ দেওয়া,” তিনি বলেছিলেন।
এএনসিওপিএসএসের রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদের দ্বারা স্বল্প পারিশ্রমিক এবং দুর্বল কাজের অবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শিক্ষকদের কল্যাণ উন্নয়নের জন্য ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা না করা হলে এই খাতটি শীর্ষ প্রতিভা হারাতে পারে।
“নাইজেরিয়ার সমস্ত উপজাতির হিতোপদেশ রয়েছে যা আমাদের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে you আপনি যদি মাছিগুলি ধরতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই একটি ফাঁদ রাখতে হবে।
তেমনিভাবে, শিক্ষণ পেশায় যোগ্য স্নাতকদের আকর্ষণ করার জন্য, কাজটি অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, “মুসা বলেছিলেন।
“যদি শিক্ষকদের খারাপভাবে বেতন দেওয়া হয় এবং নিজের এবং তাদের পরিবারের যত্ন নিতে অক্ষম হয় তবে আমরা কীভাবে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি ও শ্রেষ্ঠত্ব আশা করতে পারি?”
তিনি “শিক্ষকদের স্বর্গে থাকা” পুরষ্কারের পুরষ্কারগুলির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনীয় সেবার জন্য স্পষ্ট, তাত্ক্ষণিক উত্সাহের প্রাপ্য।
“আমরা এখানে পৃথিবীতে আমাদের পুরষ্কার চাই। দারিদ্র্য আমাদের ট্রেডমার্ক ছিল এমন দিনগুলি চলে গেছে,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন।
মুসা আরও শিক্ষার জন্য আরও ব্যবহারিক এবং উদ্যোক্তা পদ্ধতির আহ্বান জানিয়েছিল যা স্নাতকদের স্বনির্ভর হতে পারে।
তিনি বলেন, “শিক্ষার লোকদের এমন দক্ষতার সাথে সজ্জিত করা উচিত যা তাদের সরকারী কর্মসংস্থানের বাইরেও উন্নতি করতে দেয়। এমন একটি ব্যবস্থা যা কেবলমাত্র স্নাতককে অফিসের চাকরি চাইতে প্রশিক্ষণ দেয় তা অকার্যকর,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে অ্যাঙ্কপসগুলি সংস্কারের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে যা শিক্ষার মান বাড়িয়ে তুলবে এবং পেশাকে আরও টেকসই এবং ফলপ্রসূ করে তুলবে।
এনইসি বৈঠকটি স্কুলগুলিতে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা আরও গভীরতর করার জন্য সদস্যদের দ্বারা নতুন করে সমাধানের সাথে সমাপ্ত হয়, চলমান শিক্ষামূলক সংস্কারকে সমর্থন করে এবং উন্নত শিক্ষক কল্যাণ এবং পদ্ধতিগত রূপান্তরের জন্য অ্যাডভোকেসি তীব্র করে তোলে।
এর আগে হোস্ট সভাপতি, চিফ লিনাস চিডিয়াম জানিয়েছিলেন যে সম্মেলন প্রিন্সিপালদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার এবং স্কুল পরিচালনায় ড্রাইভিং এক্সিলেন্সের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্মের প্রস্তাব দিয়েছিল।